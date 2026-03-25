Regele Charles merge în aprilie în prima sa vizită de stat în SUA. Se va adresa Congresului

Regele Charles al Marii Britanii va face luna viitoare prima sa vizită de stat la Washington, scrie Politico. În cadrul vizitei, regele ar urma să se adreseze Congresului într-o sesiune comună în săptămâna 27 aprilie, potrivit unor surse care au cunoștință despre aceste informații.

Informația a fost relatată inițial de Punchbowl News și preluată ulterior de alte publicații americane. Ar fi pentru prima dată când un membru al familiei regale britanice se adresează Congresului după 1991, când mama lui Charles, regina Elisabeta a II-a, a devenit primul monarh britanic care a vorbit în fața unei camere a Reprezentanților pline.

Președintele Donald Trump a vizitat Londra în septembrie, iar președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a mers în ianuarie în Marea Britanie, în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 250 de ani ai Statelor Unite. În timpul acelei vizite, Johnson s-a adresat Parlamentului britanic, devenind primul vorbitor din partea Camerei care a făcut acest lucru.

Vizita regelui Charles are loc în contextul în care Trump continuă să facă presiuni asupra premierului Keir Starmer pentru sprijin în războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, potrivit relatărilor din presa americană.

Starmer s-a distanțat de conflict, declarând anterior: „Acesta nu este războiul nostru și nu vom fi atrași în acest război.”

Informațiile privind vizita regelui Charles vin în contextul în care acum o săptămână existau informații că valul de atacuri ale președintelui Donald Trump la adresa Marii Britanii în general și premierului Keir Starmer în particular îi face pe oficialii britanicii să ceară amânarea vizitei de stat la Washington a Regelui Charles.

„Ultimul lucru pe care ni-l dorim este ca Majestatea Sa… să fie pusă într-o situație stânjenitoare”, declara Emily Thornberry, deputată laburistă. „Cred că trebuie analizat foarte atent dacă este potrivit să se meargă mai departe acum.”