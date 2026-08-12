Republica Moldova își desemnează cei 25 de ambasadori ai exportului

Agenția de Investiții din Republica Moldova anunță primul clasament național Top Exporters from Moldova



Republica Moldova are, în premieră, un clasament oficial al celor mai performanți exportatori. Agenția de Investiții din Republica Moldova anunță cele 25 de companii desemnate în cadrul programului Top Exporters from Moldova”, în urma unui proces de selecție desfășurat în trei etape și evaluat independent.

„Top Exporters from Moldova” este un program care pune în lumina reflectoarelor companiile care obțin rezultate remarcabile pe piețele externe și care contribuie la consolidarea imaginii Republicii Moldova ca furnizor de produse și servicii competitive la nivel internațional.

Procesul de selecție a început cu analiza a peste 1.300 de companii exportatoare, evaluate din oficiu pe baza datelor furnizate de Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Biroul Național de Statistică și a altor surse publice relevante. În urma evaluării preliminare, 115 companii au depășit pragul minim de calificare, acumulând peste 33,3 puncte din maximum 50 posibile, și au fost invitate să participe la etapa a doua, care a constat în evaluarea detaliată a activității acestora pe baza formularului de participare.



Iată cele 25 de companii desemnate în cadrul primului clasament național „Top Exporters from Moldova”:





– ÎM VINĂRIA PURCARI SRL



– DJOFRA-M SRL



– MOLINART GRUP SRL



– MONICOL SRL



– UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN RM



– MOLDABELA TRADE SRL



– CRICOVA SA



– FARMAPRIM SRL



– BC MAIB SA



– ALFA-NISTRU SA



– ADD-PRODUCTION SRL



– VINĂRIA DIN VALE SRL



– ORHEI-VIT SRL



– VIORICA-COSMETIC SA



– UNITECH ENGINEERING SOLUTIONS SRL



– FANI SRL



– SANDRILIONA SRL



– INFORMBUSINESS SRL



– ICS HEALTH FOREVER INTERNATIONAL SRL (Medpark)



– NAZAR DRUMS SRL



– IM TATRA-BIS SRL



– ALLERT & CO SRL



– BAA GLADEI ȘI PARTENERII



– VMBSV GROUP SRL



– VERSUS ARTIST SRL





În etapa finală, dosarele au fost evaluate de un Comitet de Selecție, care reunește reprezentanți ai 12 instituții publice și ai organizațiilor de profil. Această componență aduce o expertiză vastă și o reprezentativitate națională solidă în stabilirea clasamentului final, având la bază performanța la export, capacitatea de inovare, strategiile de marketing internațional și contribuția la promovarea imaginii Republicii Moldova.

Irina Tolstousov, directoare adjunctă a Agenției de Investiții din Republica Moldova: „Prin programul Top Exporters from Moldova selectăm companii care devin, în mod firesc, ambasadori ai ofertei de export a Republicii Moldova. Vorbim despre afaceri care nu doar obțin performanțe pe piețele internaționale, ci contribuie activ la promovarea imaginii țării și la consolidarea încrederii în brandul de țară. Produsele și serviciile acestor companii sunt exportate pe 50 de piețe internaționale, demonstrând competitivitatea și potențialul economiei Republicii Moldova. În același timp, succesul lor deschide noi oportunități și pentru alte companii moldovenești, facilitând accesul acestora pe piețele externe printr-un drum deja validat și recunoscut.”

Cele 25 de companii desemnate în cadrul programului devin repere ale excelenței în export și ambasadori ai Republicii Moldova pe piețele internaționale. Prin performanța lor, acestea contribuie la consolidarea imaginii unei economii competitive, capabile să inspire încredere la nivel global.

Ce înseamnă un loc în Top 25 exportatori din Moldova

Prin includerea în program, cele 25 de companii vor beneficia de un amplu program de promovare națională și internațională, care include prezență pe platforma dedicată Top Exporters from Moldova, includerea în Cartea Digitală a exportatorilor, disponibilă atât în format tipărit, cât și digital, materiale video și editoriale dedicate, precum și alte acțiuni de promovare desfășurate de Agenția de Investiții din Republica Moldova.

Prin aceste activități, programul urmărește ca rezultatele companiilor selectate să fie cunoscute și recunoscute atât în Republica Moldova, cât și în fața potențialilor parteneri comerciali, investitori și consumatori din străinătate.

Performanța acestor companii va fi celebrată la Export Forum, organizat în data de 1 octombrie, în cadrul Moldova Business Week 2026 (MBW26) și va reuni reprezentanți ai mediului de afaceri, instituțiilor publice și partenerilor internaționali. Evenimentul va marca recunoașterea oficială a brandurilor care contribuie la consolidarea poziției Republicii Moldova pe piețele externe și promovează imaginea țării prin produse și servicii competitive.