Sondajul lunar IRSOP: Neîncrederea în partidele existente favorizează apariţia unor formaţiuni politice noi şi a populismului economic

Un nou sondaj al Institutului Român de Sondare a Opiniei Publice (IRSOP) scoate în evidență pesimismul românilor față de viitorul economic și social. Datele sunt alarmante și ele trebuie să dea de gândit actualei clase politice pentru a evita să cadă în capcana populismului. Criza politică prelungită, lipsa strategiilor clare de redresare au efecte directe asupra așteptărilor și încrederii.
Concluziile ultimului sondaj IRSOP trebuie să se regăsească pe agendele decidenților de la Președinție, Parlament, Guvern, Patronate, Sindicate și Societatea civilă. Practic, datele cercetării invită la analiză și decizie imediată, până nu este prea târziu. Desigur, sunt efectuate dezbateri interesante, ultimul s-a desfășurat la Neptun în organizarea Camerei de Comerț și Industrie a României, dar efectul propunerilor riscă să fie anulat tocmai de disensiunile și orgoliile manifestate pe toate palierele politice, economice și sociale.
Din păcate, imaginea actualilor decidenți are importanță, dar aceștia trebuie să țină cont de așteptările românilor regăsite în Sondajul lunar IRSOP .
Acestea sunt: ”Sentimentele şi opiniile economice negative ale populaţiei s-au accentuat în iulie şi tind să se consolideze.
Oamenii nu reuşesc să controleze costul vieţii personale, nu speră să scape de inflaţia paralizantă, nu se aşteaptă la o viaţă mai bună prea curând, nu au planuri de investiţii semnificative, nu cred în puterea leului sau în accesibilitatea dobânzilor avantajoase şi consideră că piaţa muncii e în mare măsură blocată.
Situaţia reprezintă un pericol nu numai pentru ţară, dar şi pentru partidele politice. Gravitatea sugerează că redresarea va fi lungă, orice şoc, oricât de mic, va afecta disproporţional mai ales persoanele cu venituri reduse, iar sprijinul public pentru reforme dureroase nu e niciodată nelimitat.
Surprinzător este faptul că jumătate dintre alegători au impresia că niciunul dintre partidele principale nu are capacitatea să scoată ţara din dificultate. Neîncrederea în partidele existente favorizează apariţia unor formaţiuni politice noi şi a populismului economic. Pe de altă parte, partidele considerate capabile să redreseze economia obţin scoruri mai mici decât intenţiile de vot măsurate în sondaje. Înseamnă că, probabil, cu cât neîncrederea e mai extinsă, cu atât participarea la vot va fi mai redusă, iar intenţiile de vot măsurate prea devreme vor avea o relevanţă limitată” .
Iată datele statistice oferite de Institutul Român de Sondare a Opiniei Publice:
Sentimentul vieţii faţă de acum un an
Cum apreciază situaţia lor financiară în prezent faţă de acum un an?
|Iunie
|Iulie
|%
|%
|Mai bună
|13
|11
|Mai puţin bună
|63
|63
______________________
Baza: Total eşantion
Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel”.
Aşteptări despre viitor
Ce cred despre evoluţia preţurilor în următoarele 12 luni?
|Iunie
|Iulie
|%
|%
|Cred că vor creşte
|83
|88
|Cred că vor rămâne la fel
|11
|6
______________________
Baza: Total eşantion
Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „Vor scădea”.
Cum cred că va fi nivelul lor de viaţă peste un an?
|Iunie
|Iulie
|%
|%
|Mai bun
|11
|13
|Mai puţin bun
|76
|75
______________________
Baza: Total eşantion
Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel”.
Cum cred că va fi nivelul lor de viaţă peste 5 ani?
|Iunie
|Iulie
|%
|%
|Mai bun
|29
|29
|Mai puţin bun
|57
|56
______________________
Baza: Total eşantion
Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel” şi „Nu ştiu”.
Consumul
Faţă de anul trecut, cumpără mai mult sau mai puţin pentru consumul curent?
|Iunie
|Iulie
|%
|%
|Mai mult
|10
|12
|Mai puţin
|61
|58
______________________
Baza: Total eşantion
Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel”.
Intenţionează să cheltuiască în acest an pentru …?
|Iunie
|Iulie
|%
|%
|Economii utile în situaţii neprevăzute
|47
|52
|Pregătire profesională proprie sau a copiilor
|40
|43
|Vacanţă în străinătate
|32
|31
|Maşină nouă sau second hand
|17
|17
|Cumpărare teren
|6
|13
|Cumpărare titluri de stat sau acţiuni la bursă
|9
|11
|Investiţii în firma proprie
|8
|8
|Deschiderea unei afaceri
|7
|7
|Cumpărare locuinţă
|4
|7
______________________
Baza: Total eşantion
Locurile de muncă
Consideră că locul lor de muncă e în siguranţă sau în pericol?
|Iunie
|Iulie
|%
|%
|E în siguranţă
|73
|73
|E în pericol
|27
|27
_________________________
Baza: Persoane angajate
Cât de greu sau uşor se găsesc locuri de muncă în localitatea lor?
|Iunie
|Iulie
|%
|%
|Se găsesc greu
|81
|83
|Se găsesc uşor
|19
|17
_____________________________
Baza: Angajaţi cu job în pericol
Politica monetară
Cum apreciază evoluţia leului în următoarele 12 luni?
|Iunie
|Iulie
|%
|%
|Creşte
|11
|12
|Scade
|70
|70
______________________
Baza: Total eşantion
Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel” şi „Nu ştiu”.
Cum apreciază evoluţia dobânzilor în următoarele 12 luni?
|Iunie
|Iulie
|%
|%
|Vor fi mai mari
|74
|76
|Vor fi la fel
|17
|17
|Vor fi mai mici
|4
|4
______________________
Baza: Total eşantion
Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „Nu ştiu”.
Speranţa în partidele politice
După opinia lor, care dintre partidele principale ar fi cel mai capabil să scoată economia din situaţia dificilă în care se află?
|Iulie
|%
|AUR
|23
|PSD
|11
|PNL
|10
|USR
|5
|Niciunul
|51
______________________
Baza: Total eşantion
Începând cu luna februarie 2026, în fiecare lună, IRSOP întreabă telefonic un eşantion reprezentativ de n=500 persoane adulte cum apreciază situaţia lor economică la data cercetării şi ce aşteptări au despre evoluţia economică viitoare.
Respondenţii sunt selectaţi aleatoriu, iar structura eşantionului reflectă compoziţia demografică a populaţiei adulte din România în funcţie de vârstă, sex, domiciliu urban/rural, mărimea localităţii şi zona geografică.
Pentru acest sondaj, interviurile au fost realizate în intervalul 27-31 iulie 2026. Toleranţa de eşantionare este +/-4,4%.
IRSOP este un institut independent de cercetare şi consultanţă din 1990. (www.irsop.ro)