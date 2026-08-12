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Sondajul lunar IRSOP: Neîncrederea în partidele existente favorizează apariţia unor formaţiuni politice noi şi a populismului economic

Ștefan Rădeanu
Autor
Ștefan Rădeanu
Foto: magnific.com

Un nou sondaj al Institutului Român de Sondare a Opiniei Publice (IRSOP) scoate în evidență pesimismul românilor față de viitorul economic și social. Datele sunt alarmante și ele trebuie să dea de gândit actualei clase politice pentru a evita să cadă în capcana populismului. Criza politică prelungită, lipsa strategiilor clare de redresare au efecte directe asupra așteptărilor și încrederii.

Concluziile ultimului sondaj IRSOP trebuie să se regăsească pe agendele decidenților de la Președinție, Parlament, Guvern, Patronate, Sindicate și Societatea civilă. Practic, datele cercetării invită la analiză și decizie imediată, până nu este prea târziu. Desigur, sunt efectuate dezbateri interesante, ultimul s-a desfășurat la Neptun în organizarea Camerei de Comerț și Industrie a României, dar efectul propunerilor riscă să fie anulat tocmai de disensiunile și orgoliile manifestate pe toate palierele politice, economice și sociale.

Din păcate, imaginea actualilor decidenți are importanță, dar aceștia trebuie să țină cont de așteptările românilor regăsite în Sondajul lunar IRSOP .

Acestea sunt: ”Sentimentele şi opiniile economice negative ale populaţiei s-au accentuat în iulie şi tind să se consolideze.

Oamenii nu reuşesc să controleze costul vieţii personale, nu speră să scape de inflaţia paralizantă, nu se aşteaptă la o viaţă mai bună prea curând, nu au planuri de investiţii semnificative, nu cred în puterea leului sau în accesibilitatea dobânzilor avantajoase şi consideră că piaţa muncii e în mare măsură blocată.

Situaţia reprezintă un pericol nu numai pentru ţară, dar şi pentru partidele politice. Gravitatea sugerează că redresarea va fi lungă, orice şoc, oricât de mic, va afecta disproporţional mai ales persoanele cu venituri reduse, iar sprijinul public pentru reforme dureroase nu e niciodată nelimitat.

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Surprinzător este faptul că jumătate dintre alegători au impresia că niciunul dintre partidele principale nu are capacitatea să scoată ţara din dificultate. Neîncrederea în partidele existente favorizează apariţia unor formaţiuni politice noi şi a populismului economic. Pe de altă parte, partidele considerate capabile să redreseze economia obţin scoruri mai mici decât intenţiile de vot măsurate în sondaje. Înseamnă că, probabil, cu cât neîncrederea e mai extinsă, cu atât participarea la vot va fi mai redusă, iar intenţiile de vot măsurate prea devreme vor avea o relevanţă limitată” .

Iată datele statistice oferite de Institutul Român de Sondare a Opiniei Publice:

Sentimentul vieţii faţă de acum un an

Cum apreciază situaţia lor financiară în prezent faţă de acum un an?


IunieIulie

%%
Mai bună1311
Mai puţin bună6363

______________________

Baza: Total eşantion

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Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel”.

Aşteptări despre viitor

Ce cred despre evoluţia preţurilor în următoarele 12 luni?


IunieIulie

%%
Cred că vor creşte8388
Cred că vor rămâne la fel116

______________________

Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „Vor scădea”.

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Cum cred că va fi nivelul lor de viaţă peste un an?


IunieIulie

%%
Mai bun1113
Mai puţin bun7675

______________________

Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel”.

Cum cred că va fi nivelul lor de viaţă peste 5 ani?


IunieIulie

%%
Mai bun2929
Mai puţin bun5756

______________________

Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel” şi „Nu ştiu”.

Consumul

Faţă de anul trecut, cumpără mai mult sau mai puţin pentru consumul curent?


IunieIulie

%%
Mai mult1012
Mai puţin6158

______________________

Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel”.

Intenţionează să cheltuiască în acest an pentru …?


IunieIulie

%%
Economii utile în situaţii neprevăzute4752
Pregătire profesională proprie sau a copiilor4043
Vacanţă în străinătate3231
Maşină nouă sau second hand1717
Cumpărare teren613
Cumpărare titluri de stat sau acţiuni la bursă911
Investiţii în firma proprie88
Deschiderea unei afaceri77
Cumpărare locuinţă47

______________________

Baza: Total eşantion

Locurile de muncă

Consideră că locul lor de muncă e în siguranţă sau în pericol?


IunieIulie

%%
E în siguranţă7373
E în pericol2727

_________________________

Baza: Persoane angajate

Cât de greu sau uşor se găsesc locuri de muncă în localitatea lor?


IunieIulie

%%
Se găsesc greu8183
Se găsesc uşor1917

_____________________________

Baza: Angajaţi cu job în pericol

Politica monetară

Cum apreciază evoluţia leului în următoarele 12 luni?


IunieIulie

%%
Creşte1112
Scade7070

______________________

Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel” şi „Nu ştiu”.

Cum apreciază evoluţia dobânzilor în următoarele 12 luni?


IunieIulie

%%
Vor fi mai mari7476
Vor fi la fel1717
Vor fi mai mici44

______________________

Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „Nu ştiu”.

Speranţa în partidele politice

După opinia lor, care dintre partidele principale ar fi cel mai capabil să scoată economia din situaţia dificilă în care se află?


Iulie

%
AUR23
PSD11
PNL10
USR5
Niciunul51

______________________

Baza: Total eşantion

Începând cu luna februarie 2026, în fiecare lună, IRSOP întreabă telefonic un eşantion reprezentativ de n=500 persoane adulte cum apreciază situaţia lor economică la data cercetării şi ce aşteptări au despre evoluţia economică viitoare.

Respondenţii sunt selectaţi aleatoriu, iar structura eşantionului reflectă compoziţia demografică a populaţiei adulte din România în funcţie de vârstă, sex, domiciliu urban/rural, mărimea localităţii şi zona geografică.

Pentru acest sondaj, interviurile au fost realizate în intervalul 27-31 iulie 2026. Toleranţa de eşantionare este +/-4,4%.

IRSOP este un institut independent de cercetare şi consultanţă din 1990. (www.irsop.ro)

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