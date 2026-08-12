Sondajul lunar IRSOP: Neîncrederea în partidele existente favorizează apariţia unor formaţiuni politice noi şi a populismului economic

Un nou sondaj al Institutului Român de Sondare a Opiniei Publice (IRSOP) scoate în evidență pesimismul românilor față de viitorul economic și social. Datele sunt alarmante și ele trebuie să dea de gândit actualei clase politice pentru a evita să cadă în capcana populismului. Criza politică prelungită, lipsa strategiilor clare de redresare au efecte directe asupra așteptărilor și încrederii.

Concluziile ultimului sondaj IRSOP trebuie să se regăsească pe agendele decidenților de la Președinție, Parlament, Guvern, Patronate, Sindicate și Societatea civilă. Practic, datele cercetării invită la analiză și decizie imediată, până nu este prea târziu. Desigur, sunt efectuate dezbateri interesante, ultimul s-a desfășurat la Neptun în organizarea Camerei de Comerț și Industrie a României, dar efectul propunerilor riscă să fie anulat tocmai de disensiunile și orgoliile manifestate pe toate palierele politice, economice și sociale.

Din păcate, imaginea actualilor decidenți are importanță, dar aceștia trebuie să țină cont de așteptările românilor regăsite în Sondajul lunar IRSOP .

Acestea sunt: ”Sentimentele şi opiniile economice negative ale populaţiei s-au accentuat în iulie şi tind să se consolideze.

Oamenii nu reuşesc să controleze costul vieţii personale, nu speră să scape de inflaţia paralizantă, nu se aşteaptă la o viaţă mai bună prea curând, nu au planuri de investiţii semnificative, nu cred în puterea leului sau în accesibilitatea dobânzilor avantajoase şi consideră că piaţa muncii e în mare măsură blocată.

Situaţia reprezintă un pericol nu numai pentru ţară, dar şi pentru partidele politice. Gravitatea sugerează că redresarea va fi lungă, orice şoc, oricât de mic, va afecta disproporţional mai ales persoanele cu venituri reduse, iar sprijinul public pentru reforme dureroase nu e niciodată nelimitat.

Surprinzător este faptul că jumătate dintre alegători au impresia că niciunul dintre partidele principale nu are capacitatea să scoată ţara din dificultate. Neîncrederea în partidele existente favorizează apariţia unor formaţiuni politice noi şi a populismului economic. Pe de altă parte, partidele considerate capabile să redreseze economia obţin scoruri mai mici decât intenţiile de vot măsurate în sondaje. Înseamnă că, probabil, cu cât neîncrederea e mai extinsă, cu atât participarea la vot va fi mai redusă, iar intenţiile de vot măsurate prea devreme vor avea o relevanţă limitată” .

Iată datele statistice oferite de Institutul Român de Sondare a Opiniei Publice:

Sentimentul vieţii faţă de acum un an

Cum apreciază situaţia lor financiară în prezent faţă de acum un an?



Iunie Iulie

% % Mai bună 13 11 Mai puţin bună 63 63

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Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel”.

Aşteptări despre viitor

Ce cred despre evoluţia preţurilor în următoarele 12 luni?



Iunie Iulie

% % Cred că vor creşte 83 88 Cred că vor rămâne la fel 11 6

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Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „Vor scădea”.

Cum cred că va fi nivelul lor de viaţă peste un an?



Iunie Iulie

% % Mai bun 11 13 Mai puţin bun 76 75

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Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel”.

Cum cred că va fi nivelul lor de viaţă peste 5 ani?



Iunie Iulie

% % Mai bun 29 29 Mai puţin bun 57 56

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Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel” şi „Nu ştiu”.

Consumul

Faţă de anul trecut, cumpără mai mult sau mai puţin pentru consumul curent?



Iunie Iulie

% % Mai mult 10 12 Mai puţin 61 58

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Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel”.

Intenţionează să cheltuiască în acest an pentru …?



Iunie Iulie

% % Economii utile în situaţii neprevăzute 47 52 Pregătire profesională proprie sau a copiilor 40 43 Vacanţă în străinătate 32 31 Maşină nouă sau second hand 17 17 Cumpărare teren 6 13 Cumpărare titluri de stat sau acţiuni la bursă 9 11 Investiţii în firma proprie 8 8 Deschiderea unei afaceri 7 7 Cumpărare locuinţă 4 7

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Baza: Total eşantion

Locurile de muncă

Consideră că locul lor de muncă e în siguranţă sau în pericol?



Iunie Iulie

% % E în siguranţă 73 73 E în pericol 27 27

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Baza: Persoane angajate

Cât de greu sau uşor se găsesc locuri de muncă în localitatea lor?



Iunie Iulie

% % Se găsesc greu 81 83 Se găsesc uşor 19 17

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Baza: Angajaţi cu job în pericol

Politica monetară

Cum apreciază evoluţia leului în următoarele 12 luni?



Iunie Iulie

% % Creşte 11 12 Scade 70 70

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Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „La fel” şi „Nu ştiu”.

Cum apreciază evoluţia dobânzilor în următoarele 12 luni?



Iunie Iulie

% % Vor fi mai mari 74 76 Vor fi la fel 17 17 Vor fi mai mici 4 4

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Baza: Total eşantion

Notă. Diferenţa până la 100% reprezintă răspunsuri „Nu ştiu”.

Speranţa în partidele politice

După opinia lor, care dintre partidele principale ar fi cel mai capabil să scoată economia din situaţia dificilă în care se află?



Iulie

% AUR 23 PSD 11 PNL 10 USR 5 Niciunul 51

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Baza: Total eşantion

Începând cu luna februarie 2026, în fiecare lună, IRSOP întreabă telefonic un eşantion reprezentativ de n=500 persoane adulte cum apreciază situaţia lor economică la data cercetării şi ce aşteptări au despre evoluţia economică viitoare.

Respondenţii sunt selectaţi aleatoriu, iar structura eşantionului reflectă compoziţia demografică a populaţiei adulte din România în funcţie de vârstă, sex, domiciliu urban/rural, mărimea localităţii şi zona geografică.

Pentru acest sondaj, interviurile au fost realizate în intervalul 27-31 iulie 2026. Toleranţa de eşantionare este +/-4,4%.

IRSOP este un institut independent de cercetare şi consultanţă din 1990. (www.irsop.ro)