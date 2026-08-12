Economie

Depozitarul Central va distribui sumele de bani aferente CUPON 1 pentru titlurile de stat emise în cadrul Programului Fidelis al Ministerului Finanțelor

Curierul Național
Autor
Curierul Național

Depozitarul Central informează investitorii că, începând cu data de 13/08/2026, distribuie sumele de bani aferente CUPON 1 pentru titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor (simbol R3508AE). Emitentul va plăti deţinătorilor de titluri de stat sumele de bani aferente CUPON 1 utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dobânzii aferente fiecărui titlu de stat este de 6.5 EUR. Deţinătorii de titluri de stat care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul deţinătorilor emitentului, la data de 04/08/2026. Deţinătorii de titluri de stat își pot încasa sumele de bani aferente CUPON 1 în conturile de fonduri dedicate ale Participanților la sistemul Depozitarului Central, deschise pe platforma T2S.

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