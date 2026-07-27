Republica Moldova poate deveni un hub regional pentru reconstrucția Ucrainei: oportunități de peste 590 milioane USD în logistică, energie și infrastructură

Reconstrucția Ucrainei deschide noi oportunități economice pentru Europa de Est, iar Republica Moldova poate juca un rol important ca platformă regională de conectare între Ucraina, România și Uniunea Europeană.

Potrivit studiului „Moldova as a Partner in Ukraine’s Recovery”, realizat de Kyiv School of Economics, în parteneriat cu Agenția de Investiții din Republica Moldova, AmCham Moldova, Ukraine-Moldova American Enterprise Fund și UNFPA, necesitățile totale de redresare ale Ucrainei sunt estimate la peste 588 miliarde USD pentru următorul deceniu. O parte semnificativă a acestui proces va genera cerere pentru logistică, infrastructură, energie, industrie, servicii și parteneriate regionale.

Pentru Republica Moldova, această dinamică reprezintă atât o responsabilitate regională, cât și o oportunitate economică. Datorită poziției geografice, proximității față de regiunile ucrainene afectate de război și conectării tot mai strânse cu piețele europene, Moldova poate deveni un punct de sprijin pentru investitori, companii și parteneri de dezvoltare implicați în reconstrucția Ucrainei.

Moldova, economie-punte între Ucraina, România și Uniunea Europeană

Rolul Republicii Moldova în reconstrucția Ucrainei nu este unul financiar în sens clasic. Valoarea sa strategică constă în capacitatea de a facilita circulația bunurilor, serviciilor, investițiilor și proiectelor regionale.

Moldova poate acționa ca o economie-punte între Ucraina, România și Uniunea Europeană, oferind acces la infrastructură logistică, conexiuni comerciale regionale și oportunități de cooperare transfrontalieră. Această poziționare este relevantă în special pentru companiile interesate de accesul la piața ucraineană, dar și pentru investitorii care urmăresc dezvoltarea unor lanțuri regionale de aprovizionare.

Studiul analizează în special potențialul de cooperare cu regiunile ucrainene Odesa, Vinnytsia și Cernăuți, care formează un coridor natural de conectare între Ucraina, Republica Moldova și România. Necesitățile de reconstrucție pentru aceste trei regiuni sunt estimate la aproximativ 21,6 miliarde USD în următorii zece ani.

Odesa, Vinnytsia și Cernăuți: regiuni-cheie pentru cooperarea regională

Regiunea Odesa are cele mai mari necesități de reconstrucție dintre cele trei regiuni analizate, estimate la aproximativ 11,7 miliarde USD. Datorită poziției sale strategice la Marea Neagră, Odesa rămâne un hub logistic și maritim important. Prioritățile de investiții includ modernizarea infrastructurii portuare, dezvoltarea coridoarelor comerciale și consolidarea conexiunilor logistice, inclusiv în zona Giurgiulești–Reni.

Regiunea Vinnytsia, cu necesități estimate la aproximativ 7,8 miliarde USD, este unul dintre centrele agroindustriale importante ale Ucrainei. Cooperarea cu Republica Moldova poate viza procesarea produselor agricole, modernizarea infrastructurii de transport și dezvoltarea unor proiecte strategice de conectivitate, precum podul Cosăuți–Yampil.

Regiunea Cernăuți are necesități estimate la aproximativ 2,1 miliarde USD, însă importanța sa strategică este dată de amplasarea la frontiera cu România și Republica Moldova. Dezvoltarea infrastructurii logistice, a parcurilor industriale și a cooperării transfrontaliere poate susține creșterea comerțului regional și atragerea de investiții.

Sectoare cu potențial pentru companiile din Moldova și România

Studiul identifică mai multe domenii în care Republica Moldova poate contribui la procesul de reconstrucție a Ucrainei și poate atrage parteneriate regionale.

Printre cele mai importante sectoare se numără logistica și infrastructura de transport, esențiale pentru funcționarea lanțurilor de aprovizionare. Energia, în special energia regenerabilă și securitatea energetică, reprezintă un alt domeniu prioritar, având în vedere necesitatea consolidării rezilienței energetice în regiune.

De asemenea, există oportunități în industria prelucrătoare, inclusiv în producerea materialelor de construcție, componentelor industriale și echipamentelor necesare proiectelor de reconstrucție. Agricultura și sectorul agroalimentar oferă, la rândul lor, un potențial semnificativ, datorită complementarităților dintre economiile Republicii Moldova și Ucrainei.

Alte domenii cu perspective de dezvoltare includ serviciile medicale, tehnologiile asociate inovării, soluțiile pentru securitate și proiectele de infrastructură socială.

Portofoliu de proiecte de peste 590 milioane USD

Reconstrucția Ucrainei nu este doar o perspectivă pe termen lung, ci un proces care generează deja oportunități concrete de investiții.

Studiul identifică un portofoliu de proiecte publice și private în regiunile Odesa, Vinnytsia și Cernăuți, cu o valoare totală de peste 590,5 milioane USD.

Dintre acestea, 16 proiecte private, în valoare de peste 479,87 milioane USD, sunt concentrate în special în domeniul energiei regenerabile și al logisticii. În paralel, șase proiecte publice, în valoare totală de 110,6 milioane USD, vizează infrastructura de transport și sectorul medical.

Acest portofoliu arată că procesul de redresare a Ucrainei creează deja oportunități reale pentru investitori, companii de infrastructură, operatori logistici, producători industriali și parteneri regionali.

Finanțarea și parteneriatele vor fi decisive

Accesul la finanțare va avea un rol esențial în valorificarea acestor oportunități. O parte importantă a resurselor pentru reconstrucție este așteptată din partea instituțiilor financiare internaționale, băncilor de dezvoltare și instrumentelor susținute de Uniunea Europeană.

Un mecanism relevant este Ukraine Investment Framework, care sprijină reconstrucția prin instrumente financiare și garanții. Chiar dacă firmele din Republica Moldova nu vor avea întotdeauna acces direct la aceste mecanisme, ele pot participa prin parteneriate cu companii ucrainene, colaborări cu investitori europeni sau prin dezvoltarea unei prezențe operaționale pe piața ucraineană.



În acest context, cooperarea dintre Republica Moldova, România și Ucraina poate deveni un element-cheie pentru atragerea capitalului, pregătirea proiectelor investiționale și conectarea companiilor regionale la oportunitățile generate de reconstrucție.

Ce trebuie să facă Republica Moldova pentru a valorifica această oportunitate

Pentru ca Republica Moldova să își consolideze rolul în procesul de reconstrucție, studiul recomandă măsuri practice și coordonate.

Printre priorități se numără dezvoltarea unui cadru de cooperare trilaterală între Ucraina, Republica Moldova și România, îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere, reducerea barierelor comerciale și crearea unor portofolii comune de proiecte investiționale.

La fel de importantă este consolidarea rețelelor de afaceri și a platformelor de dialog cu investitorii. Acestea pot facilita identificarea partenerilor potriviți, atragerea capitalului și implicarea companiilor moldovenești și regionale în proiecte concrete de reconstrucție.

Pe termen lung, Republica Moldova are potențialul de a deveni un hub regional pentru activități legate de reconstrucția Ucrainei. Prin valorificarea poziției sale geografice și prin consolidarea legăturilor economice cu Ucraina, România și Uniunea Europeană, Moldova poate contribui la redresarea regională și, în același timp, își poate accelera propria dezvoltare economică.





