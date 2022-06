Revolut introduce în portofoliul său produsul Pay Later responsabil, începând cu Irlanda

– De săptămâna aceasta, Revolut a dat startul ofertei către primii clienți din Irlanda pentru produsul responsabil de tipul Pay Later, cu plata în rate

– După Irlanda, fintech-ul britanic va lansa acest produs și în Polonia și România, până la finalul anului 2022

Pay Later este un produs financiar care le permite clienților să achite în trei rate achiziții de până la 499 euro, atât online, cât și în magazine și să facă plăți anticipate fără a fi taxați suplimentar

– Produsul a fost gândit astfel încât să permită clienților accesul facil și într-un mod responsabil la fondurile necesare

Revolut, super aplicația financiară globală cu peste 18 milioane de clienți la nivel global, din care 1,9 milioane în România, introduce în portofoliul său produsul de plată în rate Pay Later, începând cu piața irlandeză. Revolut Pay Later este primul produs responsabil de acest tip din Irlanda, care introduce o limită de credit aprobată, făcându-l, astfel, mai accesibil decât produsele similare de pe piață. Mai mult, Revolut Pay Later vine cu avantajul de a le oferi clienților control asupra momentului în care vor să acceseze creditul.

Din această săptămână, o parte din clienții Revolut din Irlanda care sunt eligibili vor putea avea acces la Pay Later, iar produsul va deveni disponibil, gradual, pentru toți utilizatorii din această piață. În paralel cu roll-out-ul din Irlanda, Revolut va prezenta produsul și pe alte piețe, începând cu Polonia și România, unde fintech-ul britanic intenționează să aducă Pay Later până la finalul anului.

Clienții calificați pot folosi Pay Later pentru achiziții de până la 499 euro, atunci când fac achiziții cu cardul Revolut, inclusiv cu cardurile virtuale de unică folosință, care aduc și mai multă siguranță utilizatorilor, atunci când fac achiziții online.

Produsul le permite clienților să împartă costul achizițiilor în trei rate lunare, din care prima se achită la efectuarea cumpărăturilor. Dobânda de 1,65% pentru o achiziție se repartizează în mod egal între cele două rate finale și se achită împreună cu acestea. Complet integrat în aplicația Revolut, Pay Later poate fi activat imediat doar cu un click, din aplicație. Clienții pot vedea situația contului atât din secțiunea Carduri, cât și din hub-ul Pay Later. Plățile anticipate nu sunt comisionate suplimentar.

Fie că vor să achiziționeze o nouă mașină de spălat, să rezerve cazarea sau să achite un cadou aniversar, clienții Revolut pot utiliza acest produs când fac achiziții online sau direct în magazin de la comercianții care acceptă Revolut ca mijloc de plată. Alte două elemente diferențiatoare față de alte produse de pe piață constau în faptul că nu este necesar ca un comerciant să se aboneze sau să se înscrie pentru a permite utilizarea acestui serviciu, iar Revolut nu aplică taxe pentru tranzacțiile realizate cu Pay Later.

Eligibilitatea clienților pentru a accesa Revolut Pay Later se verifică prin Open Banking, prin conectarea la conturile bancare indicate de clienți, iar evaluarea unui client Revolut pentru a aplica la acest produs se realizează pe baza subscripției. Limita maximă de credit este de 499 euro, dar fiecare client va avea propria sa limită personalizată, în funcție de rezultatul evaluării creditului, realizată de către aplicația financiară.

De asemenea, noul produs vine cu o serie de măsuri de securitate incorporate, pentru a verifica dacă utilizatorii își pot permite să utilizeze produsul până la limita maximă stabilită. Revolut poate oferi o evaluare mai solidă, anterioară utilizării creditului, deoarece aprobă limita personalizată pentru fiecare client, înainte de tranzacție, în loc să ofere o metodă de plată în rate la punctul de vânzare, cum este cazul altor produse din aceeași categorie. Pay Later este un alt instrument care să îi ajute pe clienți să își controleze mai bine bugetul, dintr-o singură aplicație, atunci când fac achiziții.

”Pay Later este un produs interesant și în creștere rapidă în domeniul finanțelor personale și al cheltuielilor consumatorilor. Suntem încântați să adăugăm Revolut Pay Later la super-aplicația noastră financiară. Revolut Pay Later le conferă clienților noștri mai mult control și flexibilitate în utilizarea banilor personali, într-un mod responsabil, permițându-le să împartă costul achizițiilor în trei rate. Acest sistem îi încurajează pe clienți să plătească în termen de două luni, mai degrabă decât să apeleze la descoperiri de cont și carduri de credit care nu pun același accent pe rambursarea rapidă a sumei împrumutate”, a declarat Joe Heneghan, CEO Revolut Europa.

Joe Heneghan

Potențialul de piață al produselor Buy Now Pay Later (Cumperi acum, plătești mai târziu) este unul important, apreciindu-se că acest segment va ajunge la valoarea de 680 miliarde de lire sterline, în următorii cinci ani, în Europa.

Ce este produsul Revolut Pay Later?

O modalitate de a cumpăra produse în trei rate, prima chiar la efectuarea achiziției bunurilor, iar celelalte două pe parcursul lunilor următoare

Revolut Pay Later prezintă o serie de măsuri de protecție, cum ar fi:

Prin intermediul soluției Open Banking, care conectează aplicația la conturile bancare ale clienților, Revolut va putea face evaluarea clientului cu privire la eligibilitatea acestuia pentru a folosi Pay Later

Evaluarea creditului va indica dacă un client are sau nu capacitatea financiară de a utiliza Pay Later și de a restitui suma datorată

Pay Later nu poate fi folosit pentru a face plăți cu aplicația Revolut, cum ar fi să se achiziționeze criptomonede sau acțiuni. În plus, sunt valabile unele restricții către anumite categorii de comercianți (de exemplu, jocuri și pariuri)

Banii nu pot fi retrași de la ATM în numerar, utilizarea lor fiind exclusiv limitată la tranzacții pentru cumpărături

Limita maximă la care un client poate avea acces variază între 200 euro și 499 euro. Asemănător unui overdraft (descoperit de cont), un client poate folosi limita pentru produsul Pay Later până la o valoare maximă a achizițiilor de 499 euro, în funcție de limita stabilită la evaluarea creditului. Limita se va actualiza automat la restituirea ratei.

Comisioane transparente:

Revolut aplică o dobândă de 1,65% la valoarea achizițiilor realizate în baza produsului Pay Later. De exemplu, dacă un client folosește Pay Later pentru cumpărături cu valoarea de 100 euro, dobânda va fi de 1,65 euro. Aceasta va fi achitată, 50%, la rata 2 și 50% la rata 3.

Perioada maximă de utilizare a unui plan Pay Later este de 60 de zile, la dobânda de 1,65%. Dobândă anuală efectivă este de 21,4%.

Model de calcul al dobânzii anuale efective:

Efectuați o achiziție cu Pay Later, la 1 mai, în valoare de 120 euro. Dobânda este de 1,65% din prețul de achiziție de 120 euro, adică 1,98 euro. Plătiți 40 EUR în avans, pe 1 mai, și apoi achitați celelalte două rate plus dobânda, în valoare individuală de 40,99 euro, la datele de 1 iunie și 1 iulie. În total, ați împrumutat 80 euro și ați rambursat 81,98 euro. Acest exemplu oferă o valoare DAE de 21,4%. DAE este un calcul care vă ajută să comparați diferite produse de credit într-un mod corect și transparent.