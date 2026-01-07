Rezultate bune pentru hocheiștii noștri la CM de Hochei pe Gheață U 20, Grupa II A

La Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață U 20, Grupa II A, care se desfășoară în București, la Berceni Arena, în perioada 4-10 ianuarie, tinerii noștri jucători au înregistrat rezultate în majoritate bune: România – China 4-3 (d. pen.), România – Croația 5-6 (d.p.) și România – Spania 4-3.

În urma acestor rezultate, România se clasează în prezent pe locul al doilea, cu 6 puncte (golaveraj 13-12), după Coreea de Sud (9 puncte, golaveraj 20-3) și înaintea Marii Britanii (6 puncte, golaveraj 9-9).

Din păcate au existat și slăbiciuni în jocul echipei noastre, care a oferit câteva superiorități numerice și a pierdut unele posesii în momente importante ale meciurilor. Spre exemplu, în meciul cu Croația jucătorii noștri conduceau cu 5-3 în repriza a treia, având victoria ”în buzunar” în fața unei reprezentative croate care nu a strălucit la această ediție, dar au fost egalați la 5 și apoi depășiți în prelungiri!

Din fericire, scenariul nu s-a repetat și în partida cu Spania, câștigată însă tot cu emoții. Condusă în debutul reprizei a treia cu 3-2, selecționata noastră a întors scorul, punctând prin Răzvan Timaru și Alpar Kovacs. Avantajul a fost conservat până la sfârșit, deși într-o primă fază hocheiștii noștri au ratat multe ocazii de a majora scorul, pentru ca în final să aibă din nou emoțiile unei evoluții în inferioritate numerică, gestionată însă bine de elevii lui Jens Brändström.

Problematic este că în următoarele două meciuri ”tricolorii” vor înfrunta cele mai puternice echipe ale grupei, Marea Britanie (joi, 8 ianuarie, de la ora 19.30) și Coreea de Sud (sâmbătă, 10 ianuarie, de la aceeași oră).

Sperăm într-o evoluție cât mai bună, dar, chiar și dacă vor pierde aceste confruntări, jucătorii noștri sunt scutiți de emoțiile retrogradării și au lăsat o impresie generală pozitivă, însă trebuie să îmbunătățească anumite lucruri în joc și să diminueze numărul erorilor. Au arătat însă în meciurile cu China și cu Spania un mare spirit de luptă și au și reușit să se impună.