În perioada 22-24 septembrie 2020, Guvernul României, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, a organizat workshop-ul „România își antrenează campionii dezvoltării durabile”. Obiectivul workshop-ului a fost acela de a identifica și de a pregăti campioni ai dezvoltării durabile din cadrul administrației publice și din afara acesteia, atât la nivel central, cât și local, și de a crește gradul lor de implicare în promovarea principiilor dezvoltării durabile și a economiei circulare, potrivit unui comunicat guvernamental.

România este prima țară-pilot din Europa care implementează HUB-ul Global pentru Guvernarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, instrument inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare care sprijină transferul de cunoștințe în domeniul dezvoltării durabile.

Sesiunile interactive ale workshop-ului, coordonate de un expert internațional în colaborare cu experți ai OCDE, au vizat tematica economiei circulare, mai precis cum ar arăta tranziția României către o economie circulară până în 2030.

Participanții au avut oportunitatea de a face schimb de bune practici în ceea ce privește economia circulară și de a afla perspectiva altor entități asupra acestor principii. Modul de lucru a fost unul colaborativ și participativ între actorii implicați în pregătirea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030.

„România are nevoie de cât mai mulți susținători ai dezvoltării durabile, care să ni se alăture în demersurile noastre, să îmbrățișeze acest concept și să îl promoveze mai departe în comunitățile lor. Prin acest workshop am reușit, împreună cu partenerii noștri internaționali, să înregistrăm încă o premieră pentru țara noastră, România fiind prima țară din Europa care a utilizat instrumentul de ”învățare reciprocă” al platformei ”Global HUB on the Governance of the SDGs”, o platformă de transfer de cunoștințe și bune practici între guvernele țărilor”, a declarat László Borbély, consilier de stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.