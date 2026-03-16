Românii au sărbătorit Ziua Femeii cu aproape 10.000 de buchete de flori livrate, șampanie și deserturi

Analiză Glovo

De Ziua Internațională a Femeii, românii au continuat tradiția de a sărbători prin gesturi speciale, iar florile rămân printre cele mai populare cadouri. Potrivit unei analize realizate de Glovo, platforma multi-categorie care oferă acces la o varietate mare de produse, ziua de 8 martie a fost una dintre cele mai intense pentru platformă, fiind livrate aproape 10.000 de buchete de flori pentru a marca această ocazie. În același timp, România s-a clasat pe primul loc la nivel global în rețeaua Glovo în funcție de valoarea totală a comenzilor de flori și pe locul al doilea la nivel global ca număr de comenzi.

La nivel local, București, Constanța, Cluj-Napoca, Brașov și Iași au fost orașele cu cele mai multe comenzi de flori, lalelele fiind cele mai populare alegeri.

Cea mai scumpă comandă de flori livrată pe 8 martie a fost în valoare de 500 de euro și a constat într-un buchet de flori mixt și generos, în care predominau lalelele.

Cea mai valoroasă comandă plasată pe platformă în acea zi a ajuns la 800 de euro și a constat în mai multe sticle de șampanie livrate în București.

Pe lângă flori și șampanie, românii au ales să sărbătorească Ziua Femeii și cu deserturi. În ceea ce privește preferințele dulci, produsele de patiserie și cofetărie au reprezentat peste 70% din comenzile de deserturi. Printre cele mai populare s-au numărat plăcintele dulci, în special variantele cu cireșe sau căpșuni și iaurt.

În ceea ce privește comenzile de mâncare, fast-food-ul a dominat clasamentul pe 8 martie, burgerii și meniurile pe bază de pui fiind printre cele mai populare alegeri ale utilizatorilor. În același timp, cartofii prăjiți s-au numărat printre cele mai frecvent comandate produse, fiind incluși în numeroase combinații de meniuri.

Potrivit analizei Glovo, intervalul de vârf pentru plasarea comenzilor a fost între orele 17:00 și 19:00, când au fost înregistrate peste 100.000 de comenzi, ceea ce confirmă faptul că mulți utilizatori aleg să sărbătorească Ziua Femeii printr-o cină specială sau o surpriză livrată seara.