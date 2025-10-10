Românii și Visul American: Așteptări mari de la preconizata întâlnire a Președinților Donald Trump și Nicușor Dan

Cu ocazia întâmpinării aniversării în 2026 a 250 de ani de la întemeierea Statelor Unite ale Americii, vineri, Institutul Român de Sondare a Opiniei Publice (IRSOP) a dat publicității rezultatele unui deosebit de interesant sondaj: “Românii și Visul American“. Pentru acest sondaj, IRSOP a intervievat telefonic 1.017 persoane în intervalul 2-8 octombrie 2025. Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia din România în vârstă de peste 18 ani. Toleranţa de eşantionare este +/-3,1% la un nivel de încredere de 95%. Rezultatele relevă un grad de 78% de mare încredere în relațiile cu Statele Unite ale Americii. La fel de mari sunt și așteptările. Astfel, respondenții consideră că este necesară creșterea numărului de militari americani în bazele din România, fiind de părere că în actuala situație geopolitică Europa nu poate face față singură provocărilor militare.

Sondajul IRSOP mai scoate în evidență importanța preconizatei vizite a Președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii. În cadrul întâlnirii cu Președintele Donald Trump pe agendă ar trebui să se regăsească, cu prioritate, următoarele teme: creșterea volumului investițiilor americane în România, întărirea colaborării militare, problema vizelor pentru Statele Unite, precum și scăderea nivelului tarifelor pentru exporturile românești.

Redăm integral rezultatele Sondajului Institutului Român de Sondare a Opiniei Publice:

Românii şi Visul American

Sondaj IRSOP în întâmpinarea aniversării în 2026 a 250 de ani de la naşterea Americii

Se apropie aniversarea a 250 de la naşterea Americii. Despre America, aveţi o părere …?

Procent

Foarte bună 14 – total 78

Bună 64

Nu prea bună 16 – total 21

Foarte proastă 5

Nu ştiu 1

Primul Preşedinte american, George Washington, spunea în 1776 că Statele Unite reprezintă „un mare experiment”. Dar SUA a devenit cea mai mare economie şi o superputere a lumii. Credeţi că, în viitorul previzibil, alte state vor reuşi sau nu vor reuşi să depăşească America?



Procent Nu vor reuşi 52 Vor reuşi 45 Nu ştiu 3

Consideraţi că în prezent influenţa Americii asupra lumii globale este în principal pozitivă sau negativă ?



Procent Pozitivă 62 Negativă 34 Nu ştiu 4

Consideraţi că, în următorii zece ani, America va continua să conducă lumea sau s-ar putea să piardă conducerea în favoarea Chinei sau Rusiei?



Procent Va continua să conducă 55 Va pierde conducerea 41 Nu ştiu 4

America este lider în noile tehnologii, inclusiv în Inteligenţa Artificială. Unii cred că Inteligenţa Artificială va crea o viaţă mai bună pentru oameni, iar alţii cred că va distruge omenirea. Dvs. credeţi că I.A. va fi o binefacere sau o catastrofă?



Procent O catastrofă 60 O binefacere 35 Nu ştiu 5

Simpatizaţi mai mult cu Partidul Republican al Preşedintelui Trump sau cu Partidul Democrat al fostului Preşedinte Biden?



Procent Cu Partidul Republican 38 Cu Partidul Democrat 33 Cu niciunul 24 Nu ştiu 5

Consideraţi că, fără America, ţările europene sunt destul de puternice sau nu sunt destul de puternice să apere Europa de Rusia?



Procent Nu sunt destul de puternice 64 Sunt destul de puternice 34 Nu ştiu 2

Românii care au emigrat în America înainte de Al Doilea Război Mondial îşi cântau dorul de ţară cu versurile „acasă am boii şi carul dar aicea am dolarul”. Consideraţi că în următorii ani, dolarul va continua să fie …?

Procent

Foarte puternic 9 –total 65

Puternic 56

Nu prea puternic 28 – total 33

Foarte slab 5

Nu ştiu 2

După Al Doilea Război Mondial, românii sperau că vin americanii să ne scape de Stalin şi de comunism. Astăzi consideraţi că prezenţa militară americană în România este …?



Procent Prea mică 31 Prea mare 10 Cât este necesar 55 Nu ştiu 4

Sunteţi de acord sau nu sunteţi de acord ca SUA să-şi mărească numărul bazelor militare în România ?



Procent De acord 60 Nu sunt de acord 37 Nu ştiu 3

Istoricii americani spun că America s-a dezvoltat în primul rând pentru că societatea încurajează la maximum spiritul antreprenorial şi iniţiativa fiecărui individ. Consideraţi că România încurajează sau nu încurajează spiritul antreprenorial al fiecărui individ?



Procent Nu încurajează 68 Încurajează 27 Nu ştiu 5

Preşedintele Nicuşor Dan se pregăteşte să facă o vizită în SUA. Pentru dvs. care ar fi chestiunea cea mai importantă pe care ar trebui s-o discute cu Preşedintele Donald Trump ?