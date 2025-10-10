FeaturedPolitic

Românii și Visul American: Așteptări mari de la preconizata întâlnire a Președinților Donald Trump și Nicușor Dan

Ștefan Rădeanu
Ștefan Rădeanu
Sursa foto: Nicusor Dan/ Facebook

Cu ocazia întâmpinării aniversării în 2026 a 250 de ani de la întemeierea Statelor Unite ale Americii, vineri, Institutul Român de Sondare a Opiniei Publice (IRSOP) a dat publicității rezultatele unui deosebit de interesant sondaj: “Românii și Visul American“. Pentru acest sondaj, IRSOP a intervievat telefonic 1.017 persoane în intervalul 2-8 octombrie 2025. Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia din România în vârstă de peste 18 ani. Toleranţa de eşantionare este +/-3,1% la un nivel de încredere de 95%. Rezultatele relevă un grad de 78% de mare încredere în relațiile cu Statele Unite ale Americii. La fel de mari sunt și așteptările. Astfel, respondenții consideră că este necesară creșterea numărului de militari americani în bazele din România, fiind de părere că în actuala situație geopolitică Europa nu poate face față singură provocărilor militare.

Sondajul IRSOP mai scoate în evidență importanța preconizatei vizite a Președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii. În cadrul întâlnirii cu Președintele Donald Trump pe agendă ar trebui să se regăsească, cu prioritate, următoarele teme: creșterea volumului investițiilor americane în România, întărirea colaborării militare, problema vizelor pentru Statele Unite, precum și scăderea nivelului tarifelor pentru exporturile românești.

Redăm integral rezultatele Sondajului Institutului Român de Sondare a Opiniei Publice:

Românii şi Visul American

Sondaj IRSOP în întâmpinarea aniversării în 2026 a 250 de ani de la naşterea Americii

Se apropie aniversarea a 250 de la naşterea Americii. Despre America, aveţi o părere …?

Procent

Foarte bună 14 – total 78

Bună 64

Nu prea bună 16 total 21

Foarte proastă 5

Nu ştiu 1

Primul Preşedinte american, George Washington, spunea în 1776 că Statele Unite reprezintă „un mare experiment”. Dar SUA a devenit cea mai mare economie şi o superputere a lumii. Credeţi că, în viitorul previzibil, alte state vor reuşi sau nu vor reuşi să depăşească America?


Procent
Nu vor reuşi52
Vor reuşi45
Nu ştiu3

Consideraţi că în prezent influenţa Americii asupra lumii globale este în principal pozitivă sau negativă ?


Procent
Pozitivă62
Negativă34
Nu ştiu4

Consideraţi că, în următorii zece ani, America va continua să conducă lumea sau s-ar putea să piardă conducerea în favoarea Chinei sau Rusiei?


Procent
Va continua să conducă55
Va pierde conducerea41
Nu ştiu4

America este lider în noile tehnologii, inclusiv în Inteligenţa Artificială. Unii cred că Inteligenţa Artificială va crea o viaţă mai bună pentru oameni, iar alţii cred că va distruge omenirea. Dvs. credeţi că I.A. va fi o binefacere sau o catastrofă?


Procent
O catastrofă60
O binefacere35
Nu ştiu5

Simpatizaţi mai mult cu Partidul Republican al Preşedintelui Trump sau cu Partidul Democrat al fostului Preşedinte Biden?


Procent
Cu Partidul Republican38
Cu Partidul Democrat33
Cu niciunul24
Nu ştiu5

Consideraţi că, fără America, ţările europene sunt destul de puternice sau nu sunt destul de puternice să apere Europa de Rusia?


Procent
Nu sunt destul de puternice64
Sunt destul de puternice34
Nu ştiu2

Românii care au emigrat în America înainte de Al Doilea Război Mondial îşi cântau dorul de ţară cu versurile „acasă am boii şi carul dar aicea am dolarul”. Consideraţi că în următorii ani, dolarul va continua să fie …?

Procent

Foarte puternic 9total 65

Puternic 56

Nu prea puternic 28total 33

Foarte slab 5

Nu ştiu 2

După Al Doilea Război Mondial, românii sperau că vin americanii să ne scape de Stalin şi de comunism. Astăzi consideraţi că prezenţa militară americană în România este …?


Procent
Prea mică31
Prea mare10
Cât este necesar55
Nu ştiu4

Sunteţi de acord sau nu sunteţi de acord ca SUA să-şi mărească numărul bazelor militare în România ?


Procent
De acord60
Nu sunt de acord37
Nu ştiu3

Istoricii americani spun că America s-a dezvoltat în primul rând pentru că societatea încurajează la maximum spiritul antreprenorial şi iniţiativa fiecărui individ. Consideraţi că România încurajează sau nu încurajează spiritul antreprenorial al fiecărui individ?


Procent
Nu încurajează68
Încurajează27
Nu ştiu5

Preşedintele Nicuşor Dan se pregăteşte să facă o vizită în SUA. Pentru dvs. care ar fi chestiunea cea mai importantă pe care ar trebui s-o discute cu Preşedintele Donald Trump ?


Procent
Atragerea investiţiilor americane44
Colaborarea militară23
Vizele pentru SUA15
Tarifele pentru exporturile româneşti în SUA13
Nu ştiu5
