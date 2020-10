Ropunct ofera produse cu licenta pentru pasionatii de Star Wars la cele mai bune preturi

Pentru fanii seriei Star Wars, magazinul online Ropunct.ro ofera produse cu licenta la cele mai avantajoase preturi. Toate aceste produse provin de la cei mai importanti producatori din UK. Materialele din care sunt obtinute aceste produse sunt de cea mai buna calitate, iar modul in care sunt produse le fac rezistente si durabile pentru o perioada lunga de timp. Aspectul acestor produse este unul interesant si elegant iar accesoriile care le insotesc fac ca imaginea generala sa fie una foarte inventiva.

Prin urmare, cei interesati de produse atractive, pentru utilizare proprie sau pentru a le oferi drept cadouri, pot sa aleaga intre urmatoarele produse.

Covor de intrare Star Wars

Celebrul mesaj Wellcome to the Dark Side este folosit de foaarte multe persoane, chiar si de cei care nu au nicio legatura cu seria de filme sau care nu le-au vazut niciodata, deci un astfel de covor de intrare cu licenta, cu un aspect interesant si un mesaj cunoscut, se adreseaza unui numar foarte mare de posibili utilizatori. Utilizarea acestui covor de intrare este un mod foarte creativ cu ajutorul caruia invitatii pot fi intampinati in cel mai original mod. In plus, materialele de foarte buna calitate au facut ca un astfel de covor de intrare sa fie durabil si rezistent.

Lampa de perete Star Wars BB8

Pentru fanii seriei Star Wars, BB8 este considerat cel mai dragut robotel, iar Ropunct il ofera intr-o versiune interesanta. Fiecare persoana are ocazia de a il primi in dormitor, sub forma unei lampi de perete atractive. Acest robotel functioneaza utilizand becuri LED si baterii si are o dimensiune suficient de mare, incat sa fie vizibil si sa atraga atentia. In plus, este insotit si de un sticker pentru perete care va crea senzata ca robotelul tocmai a trecut prin zid. Atat copiii cat si adultii apreciaza un astfel de gadget, chiar si cei care nu sunt fani ai seriei, deci Ropunct ofera o idee de cadou geniala, disponibila la un pret avantajos.

Lampa de perete Star Wars R2D2

Micul robotel droid R2D2 poate ajunge in vizita in orice camera. Poate sa fie pus pe perete sub forma unei lampi LED care functioneaza cu baterii. Aceasta lampa este de asemenea, insotita si de un sticker interesant care o face sa para ca a trecut prin zid si trimite de acolo un fascicul de lumina. Atat copiii cat si parintii vor fi fascinati de un astfel de cadou, chiar si cei care inca nu au auzit pana in prezent de Star Wars.

Suport pentru incarcator Stormtrooper

Acest suport pentru telefon are si un controler si poate fi reglat pe inaltime. Vine insotit de licenta Star Wars si are la pachet si un cablu pentru incarcare de 3 metri atat pentru Apple, cat si pentru micro USB. Cu un astfel de suport poate fi decorat orice interior si orice birou. Se potriveste atat pe masa sau pe noptiera acasa, cat si la birou, la job, indiferent de specificul activitatii.

Chiar si in banci, acolo unde teoretic mediul de lucru este mai rigid, un astfel de suport robotel va face ca relatiile sa fie mai personale si mai calde cu clientii. Specialistii de la Ropunct stiu ca in anumite situatii, detensionarea atmosferei si alegerea anumitor elemente care sa dea o tusa personala interiorului, ajuta foarte mult in orice afacere si de aceea vine cu numeroase obiecte ce pot fi folosite la birou.

Magazinul online Ropunct colaboreaza cu producatori renumiti din Anglia care depun permanent eforturi pentru a obtine cele mai bune rezultate in procesul de productie. Astfel, toate articolele comercializate in acest magazin online sunt caracterizate prin rezistenta si fiabilitate si vor ramane alaturi de utilizatorii lor pentru mult timp.