S-a lansat trailerul filmului Malignant – cel mai recent film al lui James Wan

Trailer Oficial: https://youtu.be/vdNclVi0ppY

De la regizorul James Wan, teroarea are o nouă viziune. Nu rata filmul Malignant – Încarnarea răului, doar în cinematografe, din 3 septembrie 2021, potrivit unui comunicat de presă.

„Malignant – Încarnarea Răului”este cea mai recentă creație a arhitectului universului „Conjuring”, James Wan („Aquaman”, „Furious 7”). Filmul marchează revenirea regizorului Wan la originile carierei sale cu acest nou thriller original de groază.

În film, Madison este paralizată de viziuni șocante ale unor crime cumplite, iar chinul ei se înrăutățește în timp ce descoperă că aceste vise de veghe sunt de fapt realități terifiante.

În filmul„Malignant – Încarnarea Răului” îi regăsim pe Annabelle Wallis („Annabelle”, „The Mummy”), Maddie Hasson („Impulse” de pe YouTube, „Mr. Mercedes”), George Young („Conținutul” TV), Michole Briana White („TV” Familia Black Mafia ”, „ Dead to Me ”), Jacqueline McKenzie („ Palm Beach ”, ”Reckoning ”TV), Jake Abel („ Supernatural ”TV, „ Percy Jackson ”) și Ingrid Bisu („The Conjuring: E mâna diavolului”, „Călugărița”).

Wan („Aquaman”, „Furious 7”) regizat după un scenariu de Akela Cooper („M3GAN”, „The Nun 2”), o poveste deWan & Ingrid Bisu și Cooper. Filmul a fost produs de Wan și Michael Clear, cu Eric McLeod, Judson Scott, Bisu, Peter Luo, Cheng Yang, Mandy Yu și Lei Han în calitate de producători executivi.

În culise, lui Wan i s-au alăturat colaboratorii săi frecvenți, directorul de fotografie Don Burgess și editorul Kirk Morri („Aquaman”, „The Conjuring 2”), designerul de producție Desma Murphy (director de artă, „Aquaman”, „Furious 7”), precum și designerul de costume Lisa Norcia („Insidious: The Last Key”). Muzica este a lui Joseph Bishara, care a compus partitura pentru toate cele șapte filme din Universul „Conjuring”, printre multe altele.

New Line Cinema Presents, în asociere cu Starlight Media Inc. și My Entertainment Inc., An Atomic Monster Production, un film deJames Wan, „Malignant – Încarnarea Răului”, va fi lansat în cinematografe în 1 septembrie 2021 și va fi distribuit de Warner Bros. Pictures. În România filmul va fi distribuit de Vertical Entertainment.