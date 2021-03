”Mank” şi ”Procesul celor 7 din Chicago”, marii învinşi de la Globurile de Aur

Titlul nu vrea să inducă ideea că Mank ar fi meritat neapărat premiul pentru ”cea mai bună dramă” – ne este imposibil să afirmăm aşa ceva devreme ce nu am vizionat filmul câştigător, Nomadland.

Nomadland spune povestea unei femei sexagenare care, după ce pierde totul în timpul Marii Recesiuni, pornește într-o lungă călătorie prin Vestul american folosindu-se doar de camioneta ei. În drama regizată de Chloé Zhao o puteţi revedea pe Frances McDormand, care a avut o prestaţie memorabilă în Trei panouri în afara orașului Ebbing, Missouri, pentru care a şi primit premiile Oscar şi Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă în rol principal.

Însă trebuie remarcat că lungmetrajul „Mank”, produs de Netflix, primise cele mai multe nominalizări la Globurile de Aur şi a concurat la şase categorii, inclusiv la categoria “cel mai bun film dramatic”, potrivit digi24.ro şi AFP. (Cronica noastră la Mank, aici: https://curierulnational.ro/filmul-care-ar-fi-putut-fi/ ).

A pierdut la toate.

Este destul de posibil să fie vorba despre sindromul aşteptărilor prea mari de la un film. Regizorul, actorii, subiectul, totul te făcea să te aştepţi la o capodoperă. Vizionându-l, precis îi vei găsi unele cusururi la care nu te aşteptai (ex. o oarecare teatralitate, superficialitate, interpretări bune, dar nu perfecte). Întotdeauna vor ieşi în evidenţă minusurile unui film de la care te aşteptai să fie perfect şi plusurile unui film de la care nu te aşteptai mai la nimic. E o regulă nescrisă.

Un alt film, ce a concurat la cinci categorii, produs tot de Netflix, care a intrat în discuţie la categoria ”cea mai bună dramă” a fost Procesul celor 7 din Chicago. Este un film de impact, cu puternic mesaj politico-social (povestea unui proces celebru, trucat), dar ca realizare artistică este discutabil. Judecând după prima oră şi jumătate din film, nu ni s-a părut că ar fi meritat marele premiu. Ar fi foarte bun ca film-manifest dacă nu ar fi prea şarjat. Finalul este însă altceva, este chiar grandios (repet, mă refer la realizare, nu la mesaj). Oricum, dacă vreţi să vedeţi două roluri mari, urmăriţi-i pe Joseph Gordon-Levitt în rolul procurorului Richard Schultz şi pe Frank Langella în cel al judecătorului Julius Hoffman.

Procesul celor 7 din Chicago a luat totuşi premiul pentru cel mai bun scenariu (Aaron Sorkin).

Să fie de vină doar aşteptările sau este şi un război între platformele de streaming şi giganţii care distribuie filmele de lung-metraj în primul rând în cinematografe? Destul de probabil să fie câte ceva din fiecare.

De remarcat şi că premiul pentru cel mai bun cineast a fost luat tot de regizoarea filmului Nomadland, Chloé Zhao. Vom afla mai târziu dacă e un premiu de necontestat.

Chadwick Boseman primeşte, post-mortem, premiul pentru cel mai bun actor într-o dramă, iar The Crown devansează, între altele, Lovecraft Country şi The Mandalorian la categoria cel mai bun serial dramatic.

Foto: By jdeeringdavis – Flickr: Golden Globes, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18184100

Câteva dintre principalele premii (date preluate de pe Cinemagia):

Cel mai bun actor într-un serial TV – dramă

Jason Bateman-Ozark

Josh O’Connor-The Crown-câștigător

Bob Odenkirk-Better Call Saul

Al Pacino-Hunters

Matthew Rhys- Perry Mason

Cel mai bun actor într-un serial TV – muzical saucomedie

Don Cheadle-Black Monday

Nicholas Hoult- The Great

Eugene Levy- Schitt’s Creek

Jason Sudeikis -Ted Lasso-câștigător

Ramy Youssef- Ramy

Cel mai bun serial – dramă

The Crown- câștigător

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Cea mai bună miniserie sau cel mai bun filmTV

Normal People

The Queen’s Gambit – câștigătoare

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Cel mai bun film – dramă

The Father

Mank

Nomadland- câștigător

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Cel mai bun scenariu

Emerald Fennell – Promising Young Woman

Jack Fincher – Mank

Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7 – câștigător

Florian Zeller, Christopher Hampton – The Father

Chloe Zhao – Nomadland

Cel mai bun actor – dramă

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom – câștigător

Riz Ahmed – The Sound of Metal

Anthony Hopkins – The Father

Gary Oldman – Mank

Tahar Rahim – The Mauritanian

Cel mai bun regizor

David Fincher – Mank

Regina King – One Night in Miami

Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7

Chloe Zhao – Nomadland- câștigătoare

Emerald Fennell – Promising Young Woman

Cea mai bună coloană sonoră

The Midnight Sky

Tenet

News of the World

Mank

Soul – câștigător