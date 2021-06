SuperTeach, bilanțul unui an școlar altfel: “Încheiem un an în care profesorii au învățat cot la cot cu elevii”.

Alexandru Gîdăr, inspector școlar: „Cel mai mare câștig din această perioadă a fost însușirea competențelor digitale. Trecerea în online a reprezentat un prag spre digitalizare, spre viitor”;

Ruxandra Mercea, director de școală: „Pandemia a fost o confirmare că pot să fac cele mai dificile lucruri pentru că m-am aliniat la scopul cel mare: de a le fi bine copiilor.”

În general, școala este spațiul în care elevii sunt cei care învață, cei supuși testelor și evaluărilor și cei care, la final, cresc și evoluează cu fiecare an parcurs. 2020-2021 a fost, însă, anul în care și profesorii au învățat cot la cot cu elevii și în care au fost supuși unor provocări fără precedent. Ce au învățat dascălii din acest an și ce vor alege să aplice în continuare, în școala offline? Cu ce rămân profesorii din acest an școlar ”altfel” și cum va arăta educația în viitor? Moderată de Diana Brătucu, profesor pentru învățământul primar în Craiova și facilitator Mentalitate Deschisă în Educație, conferința SuperTeach Craiova, organizată de asociația educațională SuperTeach, ce a avut loc sâmbătă, 12 iunie a.c., a realizat un bilanț al unui an presărat cu provocări și transformări majore, dar și cu învățăminte pentru toți cei implicați în procesul educațional.

Profesorii și-au dat seama că trebuie să învețe și ei, nu doar copiii, că nu au altă șansă decât lucrul împreună

,,Pandemia a fost o mare provocare la care, trebuie să recunoaștem, nu toți cei implicați în educație am făcut față cu succes. Îți trebuie timp să înveți, iar noi, dascălii am învățat cel mai mult unii de la ceilalți sau de la elevi, atunci când nu ne-a fost teamă să arătăm că nu știm. Noi tindem să credem că le știm pe toate, că suntem cei care îi învățăm pe copii, însă acest an ne-a arătat că nu este chiar așa și că este bine că nu se întâmplă așa. Eu am învățat mai mult ca oricând să cer ajutorul unui coleg de cancelarie sau unui elev, fără să mă gândesc <<Oare ce va spune acesta despre mine?>>. Cred că cel mai mare câștig al acestui an a fost că am învățat să lucrăm împreună”, a precizat Diana Brătucu, lider al comunității SuperTeach Craiova.

La rândul său, Alexandru Gîdăr, Inspector Școlar General în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj, a punctat competențele digitale ca fiind cel mai mare câștig al perioadei pandemice pentru sistemul de învățământ: ”Trecerea în online a cursurilor a venit cu foarte multe provocări, însă a fost un prag pe care l-am trecut, un prag către viitor.”

Când te aliniezi la un scop mai mare poți face lucruri la care nu te-ai fi așteptat

Ruxandra Mercea, Director Transylvania College și fondator al Asociației Wellbeing Institute, a abordat provocările anului școlar pandemic din perspectivă personală, pentru a evidenția șocul trăit în această perioadă și, totodată, curajul de care un dascăl implicat trebuie să dea dovadă pentru a ieși din zona de confort, pentru binele elevilor: ”Pandemia m-a găsit acasă cu trei copii, un soț medic implicat în multe gărzi și o situație nemaiîntâlnită la școală, pentru care nimeni nu te pregătește. Plângeam cel puțin o dată pe zi. Dar am înțeles că trebuie să cer ajutorul, mai mult ca înainte. Cu ajutor de la cei din jur, am reușit să trec prin pandemie ca mamă, profesor și director.”

Ruxandra Mercea a avut și câteva sfaturi pentru acest final de an, care trebuie sărbătorit, atât de copii, cât și de adulți: ”I-aș sfătui pe adulți ce să nu facă în relația cu copiii la finalul acestui an: să nu fie despre diplome, premii, note sau recitat de poezii și cântece, ci să fie despre cum îi sprijinim pe copii, cum facem ce le place lor cu adevărat.”

Loredana Ducu, profesor pentru învățământul primar în cadrul școlii gimnaziale ,,Traian” din Craiova, a povestit în cadrul conferinței de sâmbătă experiența sa în calitate de absolvent al cursului de Mentalitate Deschisă în Educație, certificat de Institutul Arbinger din SUA și oferit de organizația SuperTeach: ”A fost un curs transformațional. Am învățat cât este de important să fii atent la nevoile celorlalți, că trebuie să fii atent la relația cu elevii și nu strict la ceea ce le predai. Cred că profesorii ar trebui să fie evaluați după starea elevilor, nu după alte criterii.”

Elev, despre școala online: “Mulți profesori s-au reinventat și folosesc metode noi de predare”

Alexandrina Năstase, Director al Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul” din Craiova, le-a prezentat dascălilor prezenți la conferința Superteach Craiova modul cum profesorii din școala pe care o conduce au reușit să susțină ore online la care au dorit să participe și elevi din alte licee: ,,Mă mândresc cu faptul că se vorbește în acest oraș despre orele online de la școala noastră. O școală care le oferă copiilor prietenie și valori demne de urmat în viață.”

Perspectiva elevilor asupra anului școlar care se apropie de final a fost adusă de Bianca Mirea, elevă la Colegiul Național ,,Frații Buzești” și președinte al Consiliului Școlar al Elevilor: “După multe luni de școală online, în momentul în care ne-am întors în clase, am simțit că ne-am înstrăinat unii de ceilalți. Eu m-am simțit străină în propria clasă, simțeam că nu mai știam să interacționez cu ceilalți. Sper că acest lucru să nu aibă efecte pe termen lung. Totodată, pandemia a adus și multe lucruri pozitive, precum profesorii noștri care s-au reinventat, care folosesc prezentările Power Point la clasă și metode noi de predare. Nouă, ca elevi, ne-ar plăcea să vedem mai multe prezentări sau video-uri la orele de curs. Să avem cât mai multe lucruri care țin de învățarea alternativă.”

Gala SuperTeach 2021: România de mâine începe cu profesorii de azi

Fondatorii SuperTeach au lansat către toți antreprenorii și reprezentanții mediului de business din România invitația de a participa la Gala SuperTeach din 16 iunie a.c., de la București, și de a se alătura proiectului de transformare a educației din România. Evenimentul, organizat în format hibrid, va celebra comunitatea profesorilor SuperTeach, formată din 30.000 de dascăli din întreaga țară, și va avea, totodată, o componentă caritabilă prin care oamenii de business pot suține cauza asociației.

