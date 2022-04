Șase luni de participare a României la Expo 2020 Dubai

În cele șase luni de participare la Expoziția Mondială de la Dubai, Pavilionul României a găzduit 974.825 vizitatori internaționali, care au asistat la peste 1700 de evenimente culturale susținute de peste 550 de artiști, meșteșugari și studenți români. În tot acest timp s-au primit vizitele a numeroase delegații oficiale, precum cele conduse de: A.S. Șeicul Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Comisar General al Expo 2020 Dubai, ministrul toleranței și al coexistenței din Emiratele Arabe Unite (EAU), ministrul afacerilor externe și cooperării internaționale al Emiratelor Arabe Unite, șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministrul de stat pentru comerț exterior din Emiratele Arabe Unite (EAU), dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministrul emiratez al educației, Hussain Ibrahim Al Hammadi, ministrul de stat pentru cooperare internațională din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al EAU și director general al Biroului de coordonare pentru organizarea Expo 2020, Reem Al Hashimy, directorul executiv pentru artă și literatură, în cadrul Autorității pentru Arte și Cultură din Dubai, Dr. Saeed Mubarak Kharbash, directorul executiv al Expo 2020 Dubai, Najeeb Mohammed Al-Ali, ministrul român al economiei, Florin Spătaru, ministrul delegat pentru sport din Guvernul Republicii Franceze, Roxana Mărăcineanu, președintele Adunării Generale a Biroului Internațional pentru Expoziții (BIE), Jai-chul Choi, secretarul general al BIE, Dimitri Kerkentzes, ministrul adjunct al turismului din Republica Cipru, Savvas Perdios.

Evenimentul artistic din deschiderea oficială a Pavilionului național a fost susținut de artistul român Zoli Toth, împreună cu ansamblul de percuție „Young Beats“, compus din copii cu vârste între 9 și 14 ani, selectați prin programul național de integrare socială prin muzică „Cantus Mundi”.

Cu ocazia Zilei Naționale a României, Pavilionul României la Expo 2020 Dubai a organizat o serie de programe speciale, inspirate din cultura națională și tradițiile populare românești, la care au participat atât vizitatori români, cât și publicul larg internațional. Peste 6.000 de vizitatori ai Expo 2020 Dubai au fost prezenți la evenimentele Pavilionului României la Expo, între care numeroși membri ai comunității românești din EAU, foști studenți emiratezi în România și turiști români aflați în vizită la Expo 2020 Dubai.

Totodată, Beke István, de la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Președintele Asociației „Harmonia Cordis” din Târgu Mureș, a încântat publicul spectator internațional cu scurte recitaluri de chitară. Numeroși studenți și absolvenți ai Universității de Vest din Timișoara, ai Facultății de Muzică și Teatru a Universității Transilvania din Brașov, ai Facultății de Muzică din Brașov și ai Universității Naționale de Muzică din București au oferit concerte live de muzică clasică din repertoriul românesc și cel internațional pe scena Pavilionului României, precum și concerte de jazz, cu acorduri de renume internațional.

Au fost susținute, de asemenea, și reprezentații de dansuri populare tradiționale, de către membrii ansamblului folcloric profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului”, „Junii Brașovului”, Ansamblul Nagyvárad al Teatrului Szigligeti din Oradea și Ansamblul de dansuri tradiționale Harghita. Tot la invitația Pavilionului României ansamblurile folclorice Ceata Junilor, Sibiu, Doina Bacăului, Ansamblul „Zestrea”, Bacău, Ansamblul Profesionist Banatul, Timișoara și alții au susținut micro spectacole de dansuri și tradiții populare pentru miile de vizitatori ai Pavilionului. Evenimentul care a închis seria spectacolelor folclorice live în cadrul Pavilionului României a fost susținut de Ansamblul Folcloric Studențesc „Mărțișorul”, format din studenți din cadrul centrului universitar din Cluj, pasionați și dedicați susținerii și promovării culturii, tradițiilor și obiceiurilor populare românești, care au încântat publicul cu dansuri, cântece, costume și artă populară din toate regiunile României.

Totodată, scena Pavilionului național a găzduit recitaluri de pian, flaut, chitară, vioară, violă și nai, în interpretarea studenților din cadrul Universității Transilvania din Brașov.

Un alt proiect muzical cultural desfășurat a fost ”COOLsound în turneu – Tineri muzicieni români se prezintă”, un concept despre scena muzicală independentă din România, în cadrul căruia tinerii artişti protagonişti ai programului au susținut recitaluri în Pavilionul României la Expo 2020 Dubai.

Proiectul a fost realizat de Universitatea Națională de Muzică din București în colaborare cu Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București – Creart, iar conceptul a fost propus de Asociaţia Culturală ProContemporania.

De asemenea, studenții din cadrul Universității Politehnica din București au prezentat cinci proiecte care utilizează metode tehnologice diverse și inedite, vizitatorii Pavilionului având ocazia să interacționeze cu fiecare gadget interactiv. Unul dintre acestea, „WateRo” a fost creat special pentru Pavilionul României, cuprinzând o colecție de aproape 100 de videoclipuri panoramice, video-uri de tip 360° cu apele românești, variind de la cele mai mici pârâuri de munte, cascade, până la Dunăre și Marea Neagră.

Evenimentele culturale de mari dimensiuni organizate de Pavilionul României la Expo 2020 Dubai au constat în concerte extraordinare, desfășurate pe scenele special amenajate în spațiul expozițional și susținute de Orchestra Națională de Tineret, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea (6 decembrie 2021, Amfiteatrul Millennium), grupul Violoncellissimo, sub conducerea dirijorului M. Cazacu (cu două concerte de Crăciun, 21 decembrie la Jubilee Park și 23 decembrie 2021, la Amfiteatrul Millennium) și Orchestra Operei Naționale București, sub conducerea muzicală a dirijorului Daniel Jinga (17 ianuarie 2022, Amfiteatrul Millennium), moment care a marcat Ziua Culturii Naționale. Mai mult, ansamblul folcloric profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului”, sub conducerea coregrafului Silvia Macrea, a prezentat un program amplu de dansuri și tradiții românești (28 februarie 2022, scena Amfiteatrului Dubai Millennium), ansamblul artistic „Ciprian Porumbescu” a fost prezent cu spectacolul „Nunta în Bucovina” (27 februarie 2022, Amfiteatrul Millennium Dubai) un moment special în cadrul căruia au fost prezentate principalele momente ale nunții tradiționale bucovinene, iar membrii ansamblului Nagyvárad al Teatrului Szigligeti din Oradea au susținut spectacolul „Marea popoarelor” (26 martie 2022, Amfiteatrul Dubai Millennium), un eveniment care a reunit momente de muzică, dans și folclor internațional.

Artiștii prezenți în secțiunea Tradition Reloaded, Simina Filat – designer, Daniel Rădulescu – sculptor în metal, reprezentanții proiectului Mesteshuqar Butiq, creatoarele brandului românesc IE Clothing, József Vass – Mr. Musette, ilustrator, reprezentanții brandului Viazzo au susținut sute de ateliere interactive, publicul vizitator bucurându-se de obiectele decorative și accesoriile vestimentare din materiale naturale lucrate manual și, respectiv, de desenele în cărbune și grafit care reproduc sculpturile marelui maestru Constantin Brâncuși. Artistul ultimei luni de desfășurare a Pavilionului României a fost Florin Cobuz care, alături de Nod Makerspace și echipa Nod Design Lab, a dezvoltat un proiect de artă colaborativă 3D, sub denumirea „Muza adormită”. Finalizarea instalației de artă a avut loc la 29 martie 2022, în prezența unora dintre cei peste 27.000 de participanți internaționali care au contribuit la conturarea acestui proiect colectiv unic.

În cadrul aceleași secțiuni, studenții Facultății de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului ai Facultății de Psihologie și Științele Educației și ai Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor de la Universitatea Transilvania din Brașov au organizat ateliere interactive de creație utilizând tehnici tradiționale de prelucrare a lemnului (traforaj, crestături, sculptură și împletituri în lemn), combinate cu module destinate cusăturilor și motivelor tradiționale de ornamentare a portului popular și crearea de decorațiuni și ornamente specifice sărbătorilor de Crăciun și Paște, cu ateliere creative de pictură, țesut pe război, încondeiere de ouă pascale.

Meșteșugurile tradiționale maramureșene au fost, de asemenea, prezente în Pavilionul național prin participarea Asociației Școala Rădăcinilor Străbune – „Poarta“, fiind prezentate publicului internațional atât obiecte tradiționale românești, cât și tradiții străbune readuse la viață de către artiștii populari români. În plus, la începutul primăverii, cadrul didactic Mirela Tanc a susținut un atelier interactiv de confecționarea de artefacte de lemn și mărțișoare, element de patrimoniu cultural imaterial, înscris de UNESCO în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității, organizat sub auspiciile Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, în colaborare cu Școala Populară de Arte și Meserii din Pitești.

În același timp, Pavilionul României la Expo 2020 Dubai a găzduit trei expoziții de artă fotografică ale unor artiști consacrați, precum și ale unor talentați tineri pasionați de fotografie, dar și vernisajul de artă plastică semnat de Paul Boldeanu, designer și arhitect român, stabilit în Emiratele Arabe Unite. Totodată, pe scena Pavilionului, Teatrul Stela Popescu a prezentat un proiect artistic original de teatru dans, sub titlul „Femeia, eterna poveste”, adaptat după piesa de teatru cu același nume din repertoriul teatrului.

Momentul de maximă vizibilitate a participării României la Expo 2020 Dubai a constat în marcarea Zilei Naționale alocate țării noastre la această manifestație expozițională. Cu această ocazie, au avut loc evenimente care au evidențiat legătura puternică dintre tradiție și sustenabilitate culturală și economică. Ceremonia oficială a fost deschisă de Directorul Executiv al Expo 2020 Dubai, Najeeb Mohammed Al-Ali, și de ambasadorul României în Emiratele Arabe Unite, Adrian Măcelaru. Cei prezenți s-au bucurat de un program artistic bogat susținut de ansamblul folcloric profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului” și ansamblul artistic „Ciprian Porumbescu”.

În marja Zilei Internaționale a Francofoniei, celebrată la 20 martie, Pavilionul României a găzduit vernisajul expoziției „Arta română și conexiunile sale cu Franța”, un proiect expozițional inițiat de Oana Ivan Gallery din Paris, care a reunit patru artiști români moderni și contemporani, de generații diferite, inspirați din cultura, stilul și modul de viață franceze: Michaela Lintis, Marcel Guguianu, Obie Platon și Alex Marinete. În aceeași zi, pe 20 martie 2022, a avut loc proiecția filmului „Coborâm la prima”, în regia lui Tedy Necula, precum și un concert de pian susținut de Daniel Verstappen, pianist și compozitor de origine belgiană.

Programul de promovare economică și științifică al Pavilionului României la Expo 2020 Dubai a inclus, în cele șase luni, organizarea și găzduirea a 28 de evenimente de profil, dintre care amintim: seminarul “The Future of Energy, Bringing Together Conventional and Alternative Sources” (6 octombrie 2021), prin care au fost promovate schimburile de bune practici ca platformă de identificare a unor soluții sustenabile în domeniul energiei și la care a participat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Ákos Derzsi; forumul economic “Aeronautics, Creating New Horizons Through Innovation” (18 octombrie 2021), cu participarea secretarului de stat în Ministerul Economiei, Daniela Nicolescu, și a unei delegații conduse de generalul Issaq al Balooshi, consilier personal al ministrului de stat pentru probleme de apărare al Emiratelor Arabe Unite; seminarul „Study in Romania“ (13 decembrie 2021), eveniment organizat de Consiliul Național al Rectorilor pentru promovarea ofertei educaționale din România adresate studenților, masteranzilor și doctoranzilor din străinătate, în prezența secretarului de stat pentru relații interinstituționale din MAE, Daniela Gîtman; conferința „Sustainable Romania. Local Knowledge from the Past for a Global Lasting Future” (14 decembrie 2021), organizată de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, în parteneriat cu Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23; conferința ”Creșterea rezilienței regiunilor prin decarbonizarea lanțurilor de valoare pe baza tehnologiilor energetice pe bază de hidrogen” (20 ianuarie 2022), organizată în parteneriat de Clusterul de Inovare MEDGreen Constanța și Regiunea Aragon din Spania;

În seria evenimentelor dedicate promovării relațiilor economice și comerciale bilaterale se înscriu și Forumul Economic sub coordonarea Camerei de Comerț și Industrie a României, precum și evenimentul de semnare, de către reprezentanții companiei românești „Aur’a Mineral Water”, a unui contract de distribuție de ape minerale în restaurantele și hotelurile din Emiratele Arabe Unite.

Mai mult, Pavilionul României la Exp2020 Dubai a găzduit evenimente tematice, dedicate promovării produselor autohtone pe toată durata desfășurării expoziției mondiale. Astfel, în marja „Săptămânii Apei”, la barul de apă minerală din cadrul pavilionului, denumit generic H2RO, sub îndrumarea aqua sommelierului român Claudia Benea, au fost organizate degustări de apă minerală, precum și evenimente de informare și conștientizare a rolului esențial pe care îl are apa, ca nutrient de bază pentru sănătatea corpului uman. În deschiderea „Săptămânii vinului”, o degustare de vinuri românești susținută de Crama Hamangia, însoțită de o prezentare a podgoriei și a soiurilor de struguri folosite în crearea selecției de vinuri. În fiecare săptămână, timp de șase luni, au fost organizate degustări de preparate culinare românești, oferite de bucătari români, cu sprijinul sponsorului Pavilionului „Aaylex Cocorico”.

Pavilionul României a găzduit, de asemenea, „Săptămâna Timișoarei”, în perioada 3 – 6 martie a.c., un program vast organizat de Muzeul Național de Artă Timișoara și Muzeul Național al Banatului și Centrul de Cultură și Artă Timiș, care a cuprins, printre altele, întâlniri de prezentare a județului Timiș, precum și a ofertei educaționale din Timișoara, proiecții de filme, activități culturale interactive precum un puzzle supradimensionat intitulat „Fata cu breton” după tabloul pictorului Theodor Aman din colecția Muzeului Național de Artă Timișoara, reprezentații artistice live și un show interactiv de prezentare de cocktailuri non-alcoolice susținut de Cabinet 3. În marja săptămânii de prezentare a orașului Timișoara, artistul Zoli Toth a susținut două spectacole inedite de muzică electronică în cadrul Pavilionului și unul pe una din scenele din cadrul sitului expozițional, reinterpretând teme tradiționale din Banat într-o manieră unică alături de cvartetul Cantabile, naistul Mădălin Luca, trupa de dans modern Matrix Dance Timișoara, multi-laureată la concursurile naționale și internaționale de profil. În timpul spectacolelor, cunoscutul pictor timișorean Sorin Scurtulescu a pictat o lucrare de mari dimensiuni care s-a întors în România.

De asemenea, Pavilionul României la Expo 2020 Dubai, împreună cu Fundația Cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu, a organizat, la 18 decembrie 2021, evenimentul ”Space Exploration – from national performance to international cooperation for the benefit of humankind”, avându-i ca invitați pe cosmonautul român Dumitru Prunariu și pe astronautul emiratez Hazzaa Al Mansoori.

Nu în ultimul rând, vizitatorii mici și mari ai Pavilionului României au putut interacționa cu membrii echipei românești de robotică Autovortex, ce au fost prezenți, în două ocazii, cu patru roboți inteligenți, dintre care doi campioni mondiali la concursuri de robotică din SUA și Federația Rusă.

Întreaga activitate de diplomație publică desfășurată în cadrul Pavilionului României la Expo 2020 Dubai a fost coordonată de comisarul general ăl Secțiunii Române, Ferdinand Nagy.