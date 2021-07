Schneider Electric este câștigătorul premiului Microsoft Sustainability Changemaker Partner of the Year

Premiul recompensează angajamentul de lungă durată al Schneider Electric față de sustenabilitate și soluții digitale de top pe piață, care îi ajută pe clienți să își îndeplinească obiectivele de dezvoltare sustenabilă

Marchează relația la nivel global de 30 de ani dintre Schneider Electric și Microsoft și viziunea lor comună pentru un viitor sustenabil

Schneider Electric, lider în transformarea digitală a managementului și automatizării energiei, a fost recunoscut de Microsoft drept câștigătorul premiului Sustainability Changemaker Partner of the Year. Premiul recompensează impactul pe care Schneider l-a avut, ajutându-și clienții să își stabilească și să atingă obiectivele de decarbonizare utilizând soluțiile sale eficiente EcoStruxure™, care sunt susținute de tehnologiile Microsoft.

Pentru perioada 2018-2020, Schneider Electric și-a ajutat clienții să economisească 134 de milioane de tone de emisii de CO 2 , ajungând acum la 276 milioane de tone economisite până la sfârșitul primului trimestru al anului 2021. Grupul a fost desemnat, în luna februarie a acestui an, drept cea mai sustenabilă companie din lume, de către Corporate Knights, ajutând companiile să reducă diferența dintre stabilirea obiectivelor privind schimbările climatice și realizarea acestora. Folosind portofoliul său de soluții EcoStruxure™, care se bazează pe cea mai avansată evoluție a Microsoft Azure, Schneider ajută organizațiile să stabilească, să atingă, să măsoare și să raporteze obiectivele de decarbonizare pe baza unor metode științifice, având în același timp un impact pozitiv asupra rezultatelor lor.

„Relația cu Microsoft este foarte apreciată și, în viitor, vom lucra la implementarea unei noi soluții EcoStruxure™ Traceability Advisor. Această soluție îi va ajuta pe clienții noștri comuni să acceseze cantitatea mare de date din lanțul lor valoric pentru a construi un lanț de aprovizionare rezistent și trasabil la 360 de grade”, a declarat Philippe Delorme, Executive Vice-President, Energy Management la Schneider Electric.

Cu peste 15 ani de experiență în materie de sustenabilitate, Schneider Electric s-a angajat, de asemenea, să atingă emisii zero net pe întregul lanț valoric până în 2050 și, la începutul acestui an, și a implementat proiectul Zero Carbon, un nou program complex conceput pentru a-și ajuta primii 1.000 furnizori să-și reducă emisiile cu 50% până în 2025.