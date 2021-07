92% dintre români își schimbă obiectele sanitare mai rar decât recomandă specialiștii

Obiectele de igienă personală, articolele de baie, obiectele sanitare și piesele de mobilier – când le schimbăm și când le înlocuim definitiv? Discuțiile pe această temă sunt infinite, și totuși există intervale bine stabilite de timp pentru schimbarea fiecărui articol din baia ta, întocmai pentru ca nivelul de igienă să fie extrem de ridicat. Da, și perdeaua de duș se spală și se înlocuiește definitiv, iar periuța de dinți se schimbă mai repede de 3 luni dacă ai fost bolnav.

Pentru a realiza acest studiu, am analizat în avans recomandările specialiștilor și am privit și trendurile din afară, tocmai pentru a observa comparativ, câtă importanță acordă românii igienei. Bazându-ne pe un chestionar completat de sute de persoane din toată țara, studiul de față are rolul de a prezenta cât de frecvent își schimbă românii obiectele sanitare și accesoriile din baie.

Cât de des ar trebui să-ți schimbi obiectele de igienă personală? Se încadrează românii în recomandările specialiștilor?

Periuța de dinți – Da – 86%

Peria de păr – Nu – 74%

Lama de ras – Da – 89%

Schimbarea prosoapelor de baie – Da – 65%

Înlocuirea completă a prosoapelor de baie – Nu – 63%

Halatele de baie – Nu – 88%

În primul rând, ne-am oprit asupra obiectelor de igienă personală. Cele incluse în studiu au fost: periuța de dinți, peria sau pieptenele de păr, lama de ras, prosoapele și halatele de baie.

Asociația Americană de Stomatologie recomandă ca peria de dinți să fie schimbată o dată la 3 sau 4 luni, chiar și mai repede în cazul în care ai fost răcit. 63% dintre românii incluși în studiu au spus că își schimbă periuța de dinți o dată la 3 luni, iar 23% au afirmat că o schimbă lunar. Restul de 14% au declarat că o schimbă între 4-6 luni sau dețin una electrică.

Potrivit Women’s Health, peria de păr sau pieptenele necesită înlocuire completă de cel puțin două ori pe an. Din păcate, românii schimbă acest articol mai rar de atât. 39% dintre participanții la studiu au afirmat că își înlocuiesc peria de par mai rar decât o dată pe an, 31% o schimbă o dată pe an și numai 20%, o dată la 6 luni.

Când vine vorba de lama de ras, lucrurile stau diferit, în funcție de cât de des e utilizată.

Dacă o folosești zilnic, specialiștii recomandă schimbarea acesteia o dată la 1-2 săptămâni. Dacă o folosești o dată la 2 zile, ar trebui s-o schimbi la 2-3 săptămâni, iar dacă o folosești numai de 2 ori pe săptămână, poți s-o schimbi o dată la 4-6 săptămâni.

Conform analizei noastre, 37% dintre români își schimbă lama de ras o dată pe lună, 33% o dată pe săptămână, și 19% au afirmat că o aruncă după fiecare utilizare. Restul, fie o folosesc până se uzează, fie nu dețin una.

The Cleaning Institute recomandă ca prosoapele de baie să fie spălate după 3-5 utilizări, și schimbate complet o dată la 2-3 ani. Aceleași recomandări se aplică și în cazul halatelor de baie. Dintre cei 250 de respondenți, 26% au spus că își înlocuiesc prosopul de baie după fiecare utilizare, 37% fac asta o dată la 3 zile, și 29% săptămânal.

Doar 10% și le schimbă complet o dată la 6 luni. 27% își iau prosoape noi o dată pe an și 60% fac asta mai rar de atât.Întrebați de înlocuirea completă a halatelor de baie, 15% dintre respondenți au spus că nu folosesc, doar 9% îl schimbă o dată la 6 luni și 74% fac asta mai rar de atât.



Când își înlocuiesc românii obiectele sanitare și piesele de mobilier? Ce recomandă specialiștii?

Când vine vorba de obiectele sanitare, accesoriile acestora și piesele de mobilier din baie, românii așteaptă uzarea sau deteriorarea completă a acestora înainte de a face o schimbare.

Capacul WC – Nu – 93%

Clapeta de acționare a rezervorului WC – Nu – 93%

Sifoanele sanitare – Nu – 92%

Paravanul de cadă – Nu – 69%

Cădița de duș – Nu – 97%

Para de duș – Nu – 92%

Bateriile pentru chiuvetă/lavoar și duș/cadă – Nu – 98%

Oglinzi și piese de mobilier – Nu – 98%

Deși specialiștii recomandă înlocuirea completă a capacului WC o dată la 6 luni, doar 7% dintre participanții la studiu au răspuns astfel. 62% dintre ei așteaptă uzarea completă, în timp ce 16% îl schimbă o dată pe an și 10% o dată la 2 ani.



Conform specialiștilor, sifoanele sanitare ar trebui înlocuite complet de cel puțin 2 ori pe an și totuși, doar 8% dintre respondenții la studiu au afirmat că fac asta. 17% le schimbă anual, în timp ce 56% au spus că schimbă sifoanele de la cadă, duș sau chiuvetă, o dată la 2 ani.



Mobilierul de baie e un alt item pe care românii îl schimbă numai dacă se deteriorează. 67% dintre participanți au răspuns astfel, în timp ce 23% au afirmat că nu l-au schimbat niciodată. Totuși specialiștii recomandă schimbarea pieselor de mobilier cel puțin o dată la 2 ani.

Cât de frecvent își schimbă românii accesoriile din baie? Se încadrează în recomandările specialiștilor?

Săpuniera – Nu – 85%

Buretele de baie – Da – 59%

Peria WC – Da – 50%

Perdeaua de duș – Nu – 85%

Covorul de baie – Da – 58%

În cea de-a treia secțiune a studiului, românii au fost întrebați cât de des își schimbă accesoriile și articolele de decor din baie. Săpuniera, peria de toaletă, perdeaua de duș, buretele și covorașul de baie au fost de asemenea introduse în chestionar.

Specialiștii spun că perdeaua de duș și peria WC se schimbă de cel puțin 2 ori pe an, potrivit hunker.com, în timp ce buretele de baie și săpuniera se schimbă la o lună, maximum 2.

Din păcate, doar 6% dintre participanții la studiu au afirmat că își schimbă săpuniera lunar, iar 9%, o dată la 2 luni. 74% au spus că o înlocuiesc mai rar de atât, în timp ce alții, fie nu dețin una (11%), fie folosesc săpun lichid.

Metodologie

Studiul a fost realizat de echipa Jolly și are la bază un chestionar realizat în Google Forms. Acesta a fost distribuit pe diferite grupuri de Facebook din țară și a fost completat de aproape 300 de români. Scopul a fost să analizăm cât de frecvent își înlocuiesc oamenii obiectele sanitare, cele de igienă și articolele de baie, comparând răspunsurile lor cu recomandările specialiștilor.

