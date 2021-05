Schneider Electric lansează un program pentru furnizorii de soluții IT axat pe Managed Power Services

• Programul Edge Software & Digital Services oferă beneficii financiare, activare și asistență furnizorilor de soluții IT pentru a-și dezvolta activitatea de MPS • Furnizorii de soluții IT pot accesa portofoliul de software IT EcoStruxure™ și serviciile digitale Schneider Electric, cursuri de certificare gratuite și un ghid electronic privind crearea și dezvoltarea unei activități de MPS - cu venituri potențiale de 1,5 ori mai mari decât costul tehnologic inițial

Schneider Electric, liderul global în transformarea digitală a managementului și automatizării energiei, anunță lansarea programului Edge Software & Digital Services – o suită completă de beneficii, instrumente de asistență și certificări, care permite furnizorilor de soluții IT să-și dezvolte activitățile de Managed Power Services. Formulat ca răspuns la creșterea semnificativă a Edge computing, acest nou program permite stabilirea de fluxuri de venituri recurente, oferind servicii de monitorizare și gestionare de la distanță a infrastructurii fizice în rețelele clienților lor, utilizând software-ul EcoStruxure și serviciile digitale Schneider Electric. Acest nou program Edge Software & Digital Services face parte din premiatul program de parteneriat „mySchneider IT Solutions”, cunoscut anterior sub numele de APC Channel Partner Program.

Potrivit Gartner, se estimează că până în 2025, 75% din datele generate de companiile mari vor fi create și prelucrate în afara unui centru de date tradițional sau cloud. Cu toate acestea, deoarece infrastructura Edge este răspândită geografic, și adesea nu beneficiază de asistență IT la fața locului, necesită invariabil monitorizarea și gestionarea de la distanță. Acest lucru deschide calea pentru oportunități majore în vânzarea serviciilor de administrare a energiei. Cu toate acestea, astăzi, doar 27% din furnizorii de soluții IT oferă servicii de gestionare a energiei.

„Accelerarea Edge computing prezintă o oportunitate enormă pentru furnizorii de soluții IT de a-și crește fluxurile de venituri recurente prin vânzarea Managed Power Services”, a declarat David Terry, vicepreședintele IT Channels, Schneider Electric Europa. „Am construit un program cuprinzător pentru parteneri, care simplifică și accelerează pașii necesari pentru a-și configura serviciile de gestionare a energiei. Acest lucru le va permite partenerilor să răspundă nevoilor clienților lor, prin monitorizarea și gestionarea eficientă a site-urilor edge ale clienților lor, considerate acum priorități esențiale.”

Motive de utilizare a Managed Power Services

Piața serviciilor gestionate s-a extins semnificativ în ultimul deceniu și acum reprezintă aproape 160 de miliarde de dolari din veniturile IT gestionate prin intermediul furnizorilor de soluții IT. Prin Managed Power Services, furnizorii de soluții IT pot crea noi fluxuri de venituri prin monitorizarea și gestionarea activelor de infrastructură fizică ale clienților din mediul edge. Aceasta include elementele de putere, răcire, mediu și securitate fizică. Mai mult, furnizorii de soluții IT pot ajuta la îmbunătățirea fiabilității acestor site-uri cu întreținere proactivă și la identificarea actualizărilor hardware, pentru a contribui la reducerea cheltuielilor operaționale ale clienților.

Resurse pentru a ajuta partenerii IT să furnizeze servicii de gestionare a energiei

Programul Edge Software & Digital Services oferă partenerilor acces gratuit la resurse, inclusiv Ghidul esențial pentru dezvoltarea afacerii cu servicii de alimentare gestionate, un ghid pas cu pas care permite furnizarea fără probleme de servicii gestionate. Programul oferă, de asemenea, două noi căi de certificare, adaptate atenției specifice partenerilor, fie pentru revânzarea de software și servicii, fie pentru monitorizarea și gestionarea serviciilor complete. Ambele certificări sunt concepute pentru a valorifica competențele serviciilor energetice gestionate de parteneri, indiferent de stadiul și abilitățile actuale de afaceri.

Partenerii certificați au acces la un Partner Success Manager, care îi va îndruma. Toți participanții la program au acces la instrumente de proiectare, precum și la Schneider Electric Exchange Platform, o platformă de afaceri deschisă care conectează experți din industrie și parteneri de tehnologii, pentru a spori poziționarea competitivă și inovarea în afaceri.

Software-ul și serviciile digitale EcoStruxure oferă flexibilitate și scalabilitate

Software-ul și serviciile digitale EcoStruxure oferă flexibilitate în serviciile gestionate pentru a permite furnizorilor de soluții IT să își extindă activitatea, în funcție de nevoi. Construit pe baza nevoilor partenerilor, acest portofoliu flexibil și personalizabil le permite furnizorilor de soluții IT să ofere monitorizare avansată la distanță 24/7 și asistență la distanță/la fața locului, cu opțiunea de a-și valorifica investițiile în servicii sau către experții în servicii Schneider. Portofoliul de servicii digitale Schneider Electric este activat de platforma EcoStruxure IT, care asigură implementarea, monitorizarea și întreținerea serviciilor edge. Furnizorii de soluții IT mySchneider pot selecta și adăuga software-uri și servicii digitale, astfel încât să poată construi o soluție care se potrivește cel mai bine modelului lor de afaceri și nevoilor clienților.

