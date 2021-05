Administrația Biden aprobă livrarea de armament Israelului

„The Washington Post” a informat luni că administrația Biden a dat aviz favorabil vânzării către Israel a unor arme cu ghidaj precis în valoare de 735 milioane dolari. Citând surse apropiate dosarului respectiv, ziarul precizează însă că decizia administrației a ajuns în Congresul american la 5 mai, cu o săptămână înaintea declanșării conflictului israelo-palestinian în Gaza. Este vorba de bombe ghidate de tipul JDAM și de bombe ghidate de diametru mic GBU-39. Un site de informații, The Hill, a explicat că, acum, Congresul nu mai are posibilitatea să împiedice această vânzare. Notificarea venită pe 5 mai așteaptă avizul deputaților în termen de 15 zile, cu posibilitatea de a fi dezaprobată. Unii aleși democrați s-au arătat în aceste zile preocupați de această tranzacție exact în momentul în care aviația israeliană continuă bombardarea Fâșiei Gaza, provocând numeroase victime civile. Joaquin Castro, reprezentant din partea statului Texas , citat de ziarul american mai sus menționat, a declarat că, dacă inițial a susținut furnizarea unui „ajutor securitar” Israelului, inclusiv finanțarea sistemului de apărare Dôme de fer, acum este serios preocupat în legătură cu momentul în care are loc această vânzare de armament.

