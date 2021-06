Schneider Electric și Roca Group, parteneriat pentru accelerarea decarbonizării

Schneider Electric, lider în transformarea digitală a managementului și automatizării energiei, a ajuns la un acord cu Roca Group, lider mondial în proiectarea, producția și comercializarea produselor pentru spațiul din baie, pentru a defini o nouă etapă în procesul de decarbonizare, stabilind o singură strategie globală la nivelul grupului.Roca Group operează în 170 de țări, deține 85 de fabrici și are o echipă de 24.000 de profesioniști. Deși compania lucrează activ la îmbunătățirea amprentei sale asupra mediului, de câțiva ani, a decis să își extindă angajamentele și să stabilească o politică comună de sustenabilitate cu ajutorul noilor servicii de consultanță Schneider Electric în domeniul schimbărilor climatice.Colaborarea dintre cei doi parteneri va consta în trei etape. În prima, Roca Group va colabora cu Schneider Electric pentru a-și defini viziunea asupra procesului de decarbonizare, analizând mediul și stabilind noi obiective mai ambițioase. În timpul celei de-a doua faze, Schneider Electric va studia fabricile Roca Group pentru a stabili obiectivele de reducere a consumului de energie și a emisiilor, pentru a implementa generarea de energie sustenabilă și pentru a compensa acele emisii care nu pot fi eliminate.În cele din urmă, în faza de implementare, Roca Group și Schneider Electric vor avansa în digitalizarea proceselor companiei și vor începe cu senzorizarea diferitelor centre de producție pentru a monitoriza și optimiza consumul de energie, în vederea atingerii obiectivului de reducere a costurilor și emisiilor. Schneider Electric va ajuta, de asemenea, Roca Group să-și definească nevoile de decarbonizare, astfel încât, cu resurse proprii, Grupul să poată implementa proiecte de reducere a emisiilor și implementarea energiei sustenabile.Roca Group se angajează să atingă obiectivele de dezvoltare sustenabilă (Sustainable Development Goals – SDGs) ale Națiunilor Unite și lucrează pentru a reduce amprenta de carbon a activității sale industriale, promovând reducerea consumului de apă și inovând continuu în procesele de producție desfășurate în fabricile sale. Rezultatele de până acum susțin angajamentul Grupului față de mediu. Compania a redus emisiile de dioxid de carbon cu 8% în 2019, comparativ cu anul precedent, valoare care a crescut la 22% în 2020 datorită eforturilor companiei și scăderii activității în contextul pandemiei globale.În alte domenii legate de mediu, consumul de apă din uzinele Grupului a fost redus anul trecut cu 24%, iar ca parte a proiectului său Zero Waste, au fost generate cu 28% mai puține deșeuri, din care 71% sunt recuperabile în alte procese de producție. În plus, produsele pe care Roca Group le creează pentru spațiul băii încorporează cele mai noi tehnologii pentru a optimiza atât consumul de energie, cât și consumul de apă.

