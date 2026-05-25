Sechestru pe case, apartamente și terenuri într-un dosar de evaziune fiscală în construcții

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri aparținând unor oameni de afaceri din București și județul Călărași, într-un dosar ce vizează acuzații de evaziune fiscală.

Potrivit procurorilor, măsura a fost luată pentru recuperarea unui prejudiciu estimat la aproximativ 2,2 milioane de lei.

Sechestrul vizează patru case, două apartamente și 13 terenuri intravilane și extravilane, bunurile fiind indisponibilizate până la concurența sumei stabilite de anchetatori.

Potrivit unui comunicat al Parchetului transmis luni, în acest caz au fost efectuate săptămâna trecută 9 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Călărași, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, potrivit Agerpres.

Ulterior, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală/a extins acțiunea penală față de 6 persoane fizice pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată.

În sarcina inculpaților s-a reținut că, în calitate de administratori în fapt și în drept ai unui număr de 5 societăți comerciale, în perioada 2022 – 2024, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au implementat un mecanism infracțional constând în evidențierea în documentele de evidență contabilă și în declarațiile fiscale a unor achiziții fictive de prestări de servicii de la un număr de 8 societăți comerciale de tip ‘fantomă’ și 2 societăți comerciale ‘cu identitate furată’, în valoare totală de 11.675.470 lei.

Prin acest mecanism infracțional au cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 2.299.789 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Față de 5 dintre inculpați s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.