Peste 10 miliarde de ambalaje colectate de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare în România

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România, anunță atingerea pragului de 10 miliarde de ambalaje SGR colectate de la lansarea sistemului până în prezent.

Pentru a înțelege mai ușor amploarea acestei cantități, ambalajele colectate pot fi comparate cu repere ușor de înțeles. Puse cap la cap, ar putea înconjura Pământul de 50 de ori sau ar acoperi de cinci ori distanța dintre Pământ și Lună. Ca volum, ar putea umple de trei ori Palatul Parlamentului, iar așezate unele lângă altele, ar acoperi întreaga suprafață a municipiului Iași, jumătate din București sau ar forma un cartier cu 700 de blocuri de patru etaje*.

În cei doi ani și jumătate de la lansare, RetuRO a livrat către reciclatori peste 700.000 de tone de materiale — PET, aluminiu și sticlă — de înaltă calitate, care alimentează direct industria de profil din România. Ca termen de comparație, această cantitate echivalează cu masa a 15 nave de dimensiunea Titanicului sau cu un convoi de 30.000 de TIR-uri pe drumul București – Cluj-Napoca.

Cu o rată de colectare de 85% în 2026, Sistemul de Garanție-Returnare continuă să sprijine tranziția României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil față de mediu.

Rezultatele înregistrate de Sistemul de Garanție-Returnare pot fi consultate și pe platforma RetuRO SGR, în secțiunea dedicată raportării: https://returosgr.ro/raportare.

*Calculul a presupus că ambalajele au 20 cm înălțime și 5 cm lățime.

