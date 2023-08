Șeful diplomației ucrainene anunță o îndelungată luptă a Kievului contra influenței Rusiei în Africa și pentru ”renașterea” relațiilor țării sale cu acest continent

În interviul acordat zilele trecute Agenției France Presse, șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, a anuțat o îndelungată luptă vizând ”renașterea relațiilor Kievului cu Africa și reducerea influenței Moscovei în acest continent, fondată pe coerciție, corupție și frică”. Kievul, comentează publicația “Le Point”, lansează această operațiune de ”seducere” a Africii în speranța de a obține sprijinul acesteia în fața invaziei ruse declanșate în februarie anul trecut.

“S-au pierdut mulți ani, dar vom acționa pentru o renaștere a apropierii dintre Ucraina și țările Africii, a relațiilor dintre ele”, a declarat Dmitro Kuleba. “Acest continent are nevoie de o acțiune sistematică și de lungă durată”, a subliniat Kuleba, care a efectuat deja trei turnee în Africa, începând din toamna trecută. În luna iunie, o delegație alcătuită din șefi de stat africani, condusă de Cyril Ramaphosa, președintele Africii de Sud, s-a deplasat la Kiev. Dacă cea mai mare parte a țărilor africane afișează neutralitatea față de conflictul din Ucraina, remarcă ministrul ucrainean citat, ”asistăm la o lentă erodare a pozițiilor ruse în Africa”, fiind citate în acest context Liberia, Kenya, Ghana, Coasta de Fildeș, Mozambicul, Ruanda și Guineea ecuatorială, țări devenite parteneri ai Kievului pe continentul african.

”Noi, a subliniat Kuleba, nu vrem să fim o altă Rusie. Strategia noastră nu este înlocuirea Rusiei, ci eliberarea Africii de influența rusă”. El a acuzat Kremlinul că utilizează ”coerciția, corupția și frica” pentru a menține țările africane sub influența sa”. Or, adaugă Kuleba, Moscova nu are decât ”două puternice instrumente de lucru în Africa: propaganda și grupul paramilitar Wagner”.

Este bine cunoscut lumii, comentează ”Le Point”, că Rusia exercită de mai mulți ani o intensă apropiere cu țări africane, inclusiv prin serviciile de securitate furnizate de grupul Wagner, în special în cazul Republicii centrafricane sau Mali, prezentându-se ca ”un zid de apărare contra imperialismului și neocolonialismului occidental”. Dmitro Kuleba a calificat drept ”minciuni” îngrijorările exprimate de Moscova în privința securității alimentare a Africii după retragerea din acordul cerealier care a permis exportarea în decurs de un an a 33 milioane tone de cereale ucrainene prin Marea Neagră, în ciuda invaziei ruse. ”Africanii”, a spus Kuleba, au văzut că toate poveștile lui Putin privind îngrijorarea sa pentru soarta africanilor sunt minciuni, iar abandonarea acordului de către Moscova a fost cea care a provocat o creștere a prețului la cereale, lovind în special țările cele mai sărace. Vladimir Putin a promis apoi livrarea gratuită de cereale doar unui grup de șase țări africane, dar agricultorii ucraineni și consumatorul african de pâine sunt cei care plătesc cel mai scump, a spus Kuleba.