Șeful NATO ironizează un submarin rusesc „defect”, în timp ce Moscova neagă defecțiunea

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a glumit luni despre starea flotei navale ruse, după ce un submarin al Rusiei a fost observat la suprafață în Canalul Mânecii, alimentând speculațiile privind o posibilă defecțiune tehnică.

Comentariile au venit în contextul în care Moscova a negat orice problemă la bordul submarinului Novorossiisk, afirmând că ieșirea la suprafață a fost o măsură de rutină, în conformitate cu regulile internaționale de navigație.

Submarin „șchiopătând” spre casă

„Ce schimbare față de romanul lui Tom Clancy, Vânătoarea de Octombrie Roșu. Astăzi, pare mai degrabă vânătoarea celui mai apropiat mecanic”, a spus Rutte, în cadrul unui discurs rostit în Slovenia. Liderul NATO a adăugat că submarinul „șchiopăta” spre casă, făcând aluzie la problemele tot mai vizibile din flota Mării Negre.

Tot el a remarcat că „aproape că nu mai există nicio prezență navală rusă în Marea Mediterană”.

Incidentul din Canalul Mânecii

Conform Marinei Regale Britanice, submarinul Novorossiisk, din clasa Kilo, a fost monitorizat timp de trei zile — între 7 și 9 octombrie — de către fregata HMS Iron Duke și un elicopter militar, în cooperare cu aliații NATO.

Nava rusă era însoțită de un remorcher de sprijin, care ar fi asistat-o în tranzitul prin Canalul Mânecii și Marea Nordului.

Ulterior, Marina Olandeză a confirmat că a escortat submarinul și remorcherul său până în apele internaționale, conform unui comunicat al Ministerului Apărării al Țărilor de Jos.

Negările Rusiei și suspiciunile occidentale

Flota Mării Negre a transmis luni, prin intermediul agenției Interfax, că „informațiile privind o defecțiune tehnică sunt false” și că submarinul efectua „un tranzit programat între flote”.

Totuși, canalul VChK-OGPU de pe Telegram — cunoscut pentru publicarea de presupuse scurgeri de informații din sistemul rusesc de securitate – a relatat încă din 27 septembrie că în cala submarinului se scurgea combustibil, existând un „risc crescut de explozie”.

Context mai larg al tensiunilor navale

Incidentul vine la doar două săptămâni după ce Marina Regală Britanică a urmărit o fregată și o navă de marfă rusească prin aceeași zonă.

În iunie, o investigație BBC Verify a arătat că o navă de război rusă a folosit semnale false de identificare în timpul unui tranzit prin Canalul Mânecii, alături de două petroliere sancționate, parte a așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei, folosită pentru transportul de combustibili supuși sancțiunilor internaționale.

Al Carns, ministrul britanic al forțelor armate, a declarat că acțiunea de urmărire a submarinului rus este „un semn clar al modului în care Marea Britanie și aliații săi NATO resping agresiunea rusească și protejează securitatea europeană”.