Sibiul, din nou epicentru al artei stradale în România. 5 artiști, din SUA și până în România, participă la SISAF

Astăzi începe a noua ediție a Festivalului Internațional de Artă Stradală din Sibiu (SISAF), care va aduce din nou frumosul mai aproape de sibieni, în noi zone ale orașului. Timp de o săptămână, între 10 și 16 iulie, cei 5 artiști selectați vor lucra din zi și până-n noapte pentru a da formă lucrărilor cu tema #Xpressions.

O ediție internațională, cu reprezentanți ai artei stradale din 5 țări

SISAF aduce din nou culoare în Sibiu, astfel că circuitul artei stradale din oraș va fi îmbogățit cu noi lucrări și noi locații pe care sibienii și turiștii le vor vedea cu alți ochi.

Tema #Xpressions se va regăsi în toate cele 5 lucrări de artă și va reuși să scoată la lumină mesaje inspiraționale despre viață, care trec peste orice graniță a spațiului. Noua ediție a festivalului reunește artiști bine cunoscuți din S.U.A., Canada, Argentina, Estonia și România.

În acest an, fațadele a 3 blocuri de locuințe din Sibiu vor fi cu totul schimbate prin puterea artei stradale. Lucrarea artistului Julian Cruz din Argentina va fi realizată pe fațada unui bloc de pe str. Fântânele nr. 1, bl. 52, sc. A în care vorbește despre „emoțiile și sentimentele care se ciocnesc ca norii pe cer”.

Artistul Riivo Kruuk din Estonia propune un personaj feminin ce abundă în detalii de inspirație tradițională locală. Prin pictura murală și-a dorit să transmită mesajul că indiferent de cât de bine cunoaștem cultura altora, atunci când comunicăm ne putem adapta și chiar trece peste oricare bariere de cultură. Lucrarea va prinde contur în aceste zile și cu siguranță va surprinde în mod plăcut sibienii de pe strada Iernii, bl. 4, sc. B.

Un alt bloc de locuințe inclus în festival în acest an este cel de pe strada Henri Coandă, nr. 57, bl. 2, unde artistul român Cristian Scutaru a pregătit o nouă pictură murală cu un mesaj puternic. Așa cum ne-a obișnuit în ultimii ani, artistul revine an de an cu propuneri de lucrări bazate pe simbolism, dar care sunt plăcute ochiului oricui prin combinația culorilor, texturilor și formelor în stilul propriu.

Centrul Stomatologic Universitar de pe strada Herman Oberth va avea și el o nouă înfățișare în urma acestei ediții de festival. Aici, artistul Dominic Laporte din Canada, aduce în lumină conceptul unic „Ghidul de miere” – „o pasăre care îi ghidează pe oameni către faguri găsiți în copaci pentru a avea acces la miere, servind ca metaforă pentru modul în care mediul modelează identitățile noastre și pentru felul în care suntem nevoiți să plutim într-o lume care accentuează din ce în ce mai mult conformismul”.

Tradiția picturilor murale realizate pe unități de învățământ continuă și în acest an pe un zid al Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Sibiu de pe str. Postăvarilor, nr. 18. În această locație, artistul Christian Stanley din Statele Unite ale Americii propune o lucrare pozitivă, numită „Inimă de vară”, prin care explorează relația dintre oameni și natură, reprezentând o sudare a celor două într-o singură figură plină de lumină și viață.

Lucrările din acest an vor completa Galeria de Artă Stradală în aer liber a Sibiului – o expoziție atipică, accesibilă localnicilor și turiștilor 365 zile pe an. Aceasta cuprinde în acest moment astăzi 112 lucrări și nu mai puțin de 12.500 metri pătrați de culoare, dar va fi completat cu noi lucrări care își propun să revitalizeze spațiul urban, în cadrul celui mai amplu demers de acest gen din țară.

Activități conexe, de-a lungul întregii săptămâni

La fel ca în fiecare an, o componentă importantă a festivalului este programul de evenimente conexe, dedicat artiștilor, pasionaților de artă, dar și publicului larg care își dorește să se bucure de activitățile în spirit urban.

Programul festivalului începe luni, ora 19:00, cu expoziția colectivă de colaje analog semnată de grupul Racolaj la Elements House (str. Konrad Hass, nr. 5).

De miercuri până vineri sunt programate o serie de sesiuni “Meet and talk with the artists” în locațiile în care aceștia creează, între orele 17:00-18:00. Vineri este planificat evenimentul “Street Art Mapping” de la 22:00-24:00, iar de vineri până duminică sibienii își pot exploata latura creativă în cadrul “String Art”, între orele 17:00-20:00.

Dincolo de artă vizuală, SISAF propune și 3 zile lejere, în care muzica și arta se vor împleti armonios. De vineri până duminică, după ora 16:00, Piața Huet devine punctul de întâlnire al festivalierilor, unde cei pasionați de cultura urbană pot asculta muzica mixată de Funkydrop, UnkleFunkle, Ciprian Popa, Alecs Roșu, Simo & Hog și alții.

Ultima zi de festival – duminică, 16 iulie, marchează punctul culminant al ediției – momentul în care publicul, alături de artiști, pornesc la drum pe biciclete, în cadrul Sibiu Street Art Tour. Se vor face opriri în toate locațiile revitalizate în acest an și se vor admira în premieră lucrările finalizate, ce completează turul de artă stradală al Sibiului – cel mai mare de acest gen din România și unul dintre cele mai importante din lume.

Sibiu International Street ART Festival este un eveniment organizat de Asociația ART Factory Transilvania și cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu.