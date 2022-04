SII România obține certificarea Great Place To Work

SII România, companie multinațională specializată în servicii și soluții de IT și Inginerie, a obținut certificarea Great Place To Work, acordată la nivel global organizațiilor celor mai apreciate de către angajați. Certificarea atestă faptul că mediul de lucru și cultura organizațională ale SII România sunt prețuite de către angajați, iar aceștia au o experiență pozitivă constantă la locul de muncă.

Peste 77% din angajații SII România au completat chestionarul Trust Index© care stă la baza obținerii certificării Great Place To Work. 81% dintre aceștia au declarat că mediul de lucru este unul în care au încredere, în timp ce peste 80% au apreciat compania ca fiind un loc de muncă excelent. Astfel, rezultatele înregistrate de SII România plasează organizația cu mai mult de 16% peste media globală a companiilor auditate de către organizația Great Place To Work.

Totodată, angajații SII România au afirmat că principalele avantaje oferite de către companie sunt: mediul de lucru, corectitudinea, flexibilitatea, resursele și competența.

„Obținerea certificării Great Place To Work este o realizare importantă pentru noi. Ea ne confirmă că, dincolo de performanța profesională atinsă în proiectele naționale și internaționale de IT și Inginerie în care ne implicăm, suntem cu adevărat o echipă unită de experiențele frumoase împărtășite zi de zi, încrederea în colegii și liderii noștri și oportunitățile de dezvoltare pe care rolurile asumate ni le pot oferi. Certificarea Great Place To Work reprezintă o confirmare a faptului că mediul de lucru și cultura noastră organizațională sunt apreciate de către colegii noștri. Este pentru noi cu atât mai important cu cât ne străduim constant să îmbunătățim experiențele pe care le oferim atât echipei, cât și candidaților aflați în proces de recrutare”, declară Manel Ballesteros, CEO SII România.

Metodologia de evaluare Great Place To Work este axată pe o serie de criterii importante pentru angajați, precum încrederea, respectul, corectitudinea, implicarea, comunicarea, competența, colegialitatea și altele. În același timp se analizează relațiile angajaților atât cu superiorii ierarhici, cât și cu ceilalți colegi, dar și percepția acestora privind propriul loc de muncă.

„Felicităm SII România pentru obținerea certificării Great Place To Work. Companiile care pun oamenii pe primul loc câștigă încrederea acestora și construiesc medii de lucru, culturi organizaționale și afaceri puternice”, susține Benedict Gautrey, Managing Director Great Place To Work UK.