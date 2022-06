Snorkeling in Mnemba sau inotul alaturi de testoase, printre cele mai autentice excursii optionale in Zanzibar!

Un peisaj idilic, o vacanta exotica si experiente unice – toate acestea sunt elemente care vor fi prezente din plin in cadrul sejurului de pe coasta de est a continentului african. Pentru a profita la maximum de timpul petrecut in unul dintre cele mai frumoase locuri de pe mapamond, este recomandat sa te inscrii la excursii optionale in Zanzibar.

Astfel, vacanta ta va fi completata de momente de neuitat, in care vei avea parte de aventuri autentice, de care iti vei aminti intotdeauna cu zambetul pe buze. Exista mai multe excursii pentru care poti opta, fiecare dintre acestea reprezentand o experienta unica. Totusi, in articolul de fata, vei descoperi mai multe despre doua dintre cele mai populare optiuni – snorkeling in Mnemba si inotul alaturi de testoase.

Te poti inscrie la una dintre aceste excursii optionale Zanzibar sau chiar la ambele. Descopera, in continuare, doar cateva criterii care te vor ajuta sa iei decizia potrivita pentru tine!

Snorkeling in Mnemba – descopera „padurea tropicala” din ape!

Atat de catre locuitorii din Zanzibar, cat si de cei care viziteaza arhipelagul care pare desprins din Paradis, snorkelingul este considerat un sport national. Din moment ce locurile in care poti practica acest sport nautic sunt numeroase si toata lumea participa la el, nu ai cum sa ratezi ocazia de a invata cum sa faci snorkeling.

Totusi, pentru a practica acest sport, ai nevoie de un certificat special. Din fericire, agentia Zanzibar Tour Guide nu iti pune la dispozitie doar cele mai palpitante excursii optionale in Zanzibar, ci si instructori care sa te ajute sa dobandesti atestatul de care ai nevoie.

Insula Mnemba este ideala pentru oricine vrea sa descopere minunile lumii subacvatice. Indiferent daca ai experienta in domeniu sau daca vei face snorkeling pentru prima data, aici este locul in care iti doresti sa ajungi. Vei fi cucerit pentru totdeauna de recifurile de corali, precum si de numeroasele specii de pesti multicolori, printre care se numara si idolii mauri, pestii clovn sau specia de peste chirurg albastru.

Daca vrei sa incluzi aceasta excursie in itinerariul tau, ar trebui sa te grabesti si sa o rezervi din timp. Datorita pretului mic si a experientelor senzationale pe care le ofera, snorkeling in insula Mnemba este una dintre cele mai cautate excursii optionale in Zanzibar, iar locurile se ocupa imediat.

Inotul alaturi de testoase – experienta pe care o vei povesti nepotilor

Testoasele din Zanzibar sunt impresionante din toate punctele de vedere. Dimensiunea lor ridicata si culoarea spectaculoasa pot cuceri pe oricine, iar firea lor prietenoasa le face sa se apropie fara teama de oameni. De altfel, speciile de testoase intalnite aici sunt protejate de lege, aspect care trebuie respectat de oricine intra in contact cu acestea.

Sa inoti alaturi de aceste testoase ar putea fi una dintre cele mai placute excursii optionale Zanzibar la care vei lua parte. De asemenea, le poti hrani cu alge ori poti face snorkeling pentru a observa cum interactioneaza intre ele.

Dupa cum observi, daca alegi o calatorie in Zanzibar, ai ocazia sa descoperi indeaproape minunata lume din Oceanul Indian. Doar astfel, vei avea parte de unele dintre cele mai frumoase experiente din viata!