Sondaj: Mircea Geoană și Marcel Ciolacu, văzuți ca favoriți la alegerile prezidențiale

Sondajul de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro în mai 2024 a măsurat opțiunile de vot ale românilor pentru turul I al alegerilor prezidențiale, pornind de la o listă care a inclus drept potențiali candidați pe liderii principalelor partide politice și pe Mircea Geoană, respectiv o serie de scenarii pentru turul al II-lea al scrutinului.

Remus Ștefureac – director INSCOP Research: ”Cu aproximativ 100 de zile rămase până la primul tur al alegerilor prezidențiale anunțate de autorități pentru luna septembrie, candidatul Mircea Geoană se află în fruntea opțiunilor românilor atât pentru estimarea de vot în turul I, cât și în estimările de vot în turul al II-lea în care a fost testat. Conform participanților la sondaj, Mircea Geoană ar câștiga finala prezidențială în fața lui Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă sau George Simion, Marcel Ciolacu ar câștiga în fața lui Nicolae Ciucă și George Simion, în timp ce Nicolae Ciucă ar câștiga în fața lui George Simion. Deși până la alegerile prezidențiale a rămas puțin timp, faptul că numele candidaților nu sunt confirmate oficial lasă loc de evoluții în preferințele românilor. În plus, rezultatele alegrilor locale și europarlamentare vor influența puternic strategiile partidelor și proiectele lor prezidențiale.”



Estimare participare alegeri prezidențiale

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” voi merge la vot și 10 ”sigur da” voi merge la vot, 9% dintre români au ales 1, 1.4% au ales 2, 1.6% au ales 3, 0.7% au ales 4, 5.5% au ales 5, 2.2% au ales 6, 1.9% au ales 7. 6.2% indică 8, 4.3% – 9 și 66.9% – 10. 0.4% reprezintă ponderea non-răspunsurilor.



Intenția de vot la alegerile prezidențiale – Turul I



Raportat la cei care și-au exprimat preferința pentru un candidat din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin sigur vot (82.8% din total eșantion), 23.7% dintre alegători ar vota pentru Mircea Geoană (independent), 18.2% pentru Marcel Ciolacu (PSD), 13.5% pentru George Simion (AUR) și 12.5% pentru Diana Șoșoacă (SOS Romania). Pentru Nicolae Ciucă ar opta 11.5% dintre alegători, iar pentru Cătălin Drulă (USR) – 8.6%. Dacian Cioloș (REPER) fi ales de 5.6% dinte votanți, iar Kelemen Hunor (UDMR) de 5.5%. 0.8% spun că ar vota alt candidat.



Intenția de vot la alegerile prezidențiale – Turul al II-lea



Marcel Ciolacu vs. Mircea Geoană

Dacă în turul aI II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Marcel Ciolacu și Mircea Geoană, 48% dintre respondenți spun că l-ar vota pe adjunctul secretarului general al NATO, iar 30.4% pe actualul premier. 13.5% declară că nu ar vota, iar 8.2% nu știu sau nu răspund. Raportat la respondenții care au ales un candidat, 61.2% ar vota cu Mircea Geoană, respectiv 38.8% cu Marcel Ciolacu.



Marcel Ciolacu vs. Nicolae Ciucă

Dacă în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, 40.3% dintre români l-ar vota pe liderul PSD, iar 27.4% pe liderul PNL. 23.1% declară că nu ar vota, iar 9.2% nu știu sau nu răspund. Raportat la respondenții care au ales un candidat, 59.5% ar vota cu Marcel Ciolacu, respectiv 40,5% cu Nicolae Ciucă.



Marcel Ciolacu vs. George Simion

Dacă în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Marcel Ciolacu și George Simion, 50.1% dintre participanții la sondaj l-ar vota pe liderul PSD, iar 25.2% pe liderul AUR. 17% declară că nu ar vota, iar 7.7% nu știu sau nu răspund. Raportat la respondenții care au ales un candidat, 66.5% ar vota cu Marcel Ciolacu, respectiv 33.5% cu George Simion.



Mircea Geoană vs. Nicolae Ciucă

Dacă în turul aI II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Mircea Geoană și Nicolae Ciucă, 51.5% dintre români l-ar vota pe adjunctul secretarului general al NATO, iar 28% pe președintele Senatului. 13.8% spun că nu ar vota, iar 6.7% nu știu sau nu răspund. Raportat la respondenții care au ales un candidat, 64.8% ar vota cu Mircea Geoană, respectiv 35.2% cu Nicolae Ciucă.



Mircea Geoană vs. George Simion

Într-o confruntare ipotetică în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale între Mircea Geoană și George Simion, 57.4% dintre respondenți ar vota cu adjunctul secretarului general al NATO, iar 25.4% cu liderul AUR. 11.3% spun că nu ar vota, iar 5.9% nu știu sau nu răspund. Raportat la respondenții care au ales un candidat, 69.3% ar vota cu Mircea Geoană, respectiv 30.7% cu George Simion.



Nicolae Ciucă vs. George Simion

Dacă în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Nicolae Ciucă și George Simion, 45.3% dintre cei intervievați l-ar vota pe liderul PNL, iar 30.1% pe liderul AUR. 17.3% spun că nu ar vota, iar 7.3% nu știu sau nu răspund. Raportat la respondenții care au ales un candidat, 60.1% ar vota cu Nicolae Ciucă, respectiv 39.9% cu George Simion.



Cine cred românii că va câștiga prezidențialele

Întrebați cine cred că va câștiga alegerile prezidențiale din acest an, 19.2% dintre respondenți îl indică pe Mircea Geoană, 17.3% pe Marcel Ciolacu, iar 9.9% pe Nicolae Ciucă. George Simion este menționat drept câștigător al alegerilor prezidențiale de către 8.5% dintre participanții la sondaj, Diana Șoșoacă de 4.8%, iar Cătălin Drulă de 0.7%. 2.7% din total eșantion indică alt nume, 35.6% spun că nu știu sau nu pot aprecia, iar 1.2% nu răspund.

Metodologie: Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda agenției de știri News.ro. Datele au fost culese în perioada 20 – 25 mai 2024. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.