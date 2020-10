Spania: Stare de urgență sanitară în întreg teritoriul țării, posibil a fi prelungită până în luna mai 2021

Explozia spectaculoasă, în ultimele săptămâni, a numărului de contaminați cu Covid-19 a constrâns guvernul spaniol condus de socialistul Pedro Sanchez ca duminică, 25 octombrie, să instaureze stare de urgență sanitară valabilă pe întreg teritoriul țării, inclusiv oprirea circulației în cursul nopții, între ora 23.00 și 6.00 dimineața. Sunt măsuri ce rămân valabile probabil până în luna mai anul viitor. Pedro Sanchez a justificat adoptarea acestor măsuri severe prin “situția extremă” creată în țară, în condițiile în care numărul deceselor provocate de Covid-19 a ajuns la 35.000, iar cel al infectaţilor a depășit deja 1 milion.

“Obligația mea în calitate de premier”, a declarat Pedro Sanchez la posturile de televiziune, “este să constat realitatea, să v-o transmit așa cum este ea. Situația este gravă”, a avertizat Sanchez… “Acum a sosit momentul să păstrăm distanța între noi. Vom deschide o paranteză în modul nostru de viață pentru a salva vieți și a ne apăra sănătatea… Familia, prietenii pot transmite virusul. Începând de acum va fi interzisă circulația între orele 23.00 și 6.00 dimineața. În întreaga țară, cu excepția insulelor Canare, unde situația este bună”, a anunțat premierul spaniol în intervenția sa televizată.

“Starea de alertă”, cum este denumită în Spania starea de urgență, are efect imediat. Potrivit Constituției, ea are o durată inițială de 15 zile, dar Pedro Sanchez va cere parlamentului să o prelungească până la începutul lunii mai (probabl 9 mai). Premierul este sigur că prelungirea stării de urgență va fi votată, el bazându-se pe o majoritate a deputaților. Domnia sa a lansat un apel tuturor partidelor politice să sprijine restricțiile pe care le-a decis guvernul, iar cetățenilor le-a cerut să dea dovadă de “cea mai mare prudență”. “Să rămânem acasă cât mai mult timp posibil… Cu cât vom rămâne acasă mai multă vreme, cu atât mai mult vom fi protejați noi și alții. Obiectivul nostru este să “evităm cu orice preț o izolare strictă și totală a țării”, a spus premierul Sanchez.



