Statele Unite: A început procesul polițistului care l-a ucis pe afro-americanul George Floyd

La 25 mai anul trecut, la Minneapolis, murea, sufocat sub genunchiul unui polițist alb, afro-americanul George Floyd. Imaginea video a acestei scene filmate de martori oculari a făcut imediat înconjurul planetei și a declanșat cele mai violente proteste din ultimele decenii în Statele Unite. Luni, 8 martie, la Minneapolis a început- sub puternică tensiune, de teama declanșării a noi violente – procesul polițistului Derek Chauvin, acuzat de ucidere prin imprudență.

Procesul s-a deschis cu selectarea juraților. De relevat faptul că la zece luni de la moartea lui Floyd, sunt auzite aceleași sloganuri la manifestațiile începute încă de sâmbătă și duminică pe străzile din Saint Paul și Minneapolis.

Luni dimineață, familii ale unor persoane de culoare ucise de asemenea de polițiști au manifestat sub ferestrele guvernatorului statului Minnesota. Ei au venit să ceară încetarea practicii de a nu-i declara și pedepsi pe polițiști.

Un reprezentant al mișcării Black Lives Matter, purtând masca mișcării, a declarat presei că dacă Derek Chauvin rămâne nepedepsit, “sunt inevitabile noi violenţe”. 600.000 dolari a cheltuit primăria din Minneapolis pentru a bloca pur și simplu localitatea în perspectiva procesului. Imense blocuri de beton, sârmă ghimpată și imense grilaje metalice au fost plasate în fața Palatului Justiției și în jurul clădirilor oficiale.

Derek Chauvin apare liber în fața judecătorilor, fiind eliberat contra cauţiunii de 100.000 dolari. Procesul său și al celorlalți trei complici ai săi va dura mai multe săptămâni, până la finele lunii aprilie. Dezbaterile de fond încep la 29 martie.

Surse judiciare spun că, pentru a fi declarat culpabil polițistul sub genunchiul căruia a murit Floyd, este necesar ca toți jurații, fără excepție, să-l declare vinovat. Dacă unul din jurați lipsește la apel, procesul se încheie cu achitarea lui Derek Chauvin. Un scenariu ce riscă să aibă drept rezultat revolta militanților antirasişti.



Foto: By Fibonacci Blue from Minnesota, USA – Juneteenth March for Justice, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91404747