Tesla ajunge si in Romania prin intermediul Teslounge

Gigantul american Tesla pare ca a prezis viitorul si a impus standardul in lumea masinilor electrice. Performantele sale nu au putut fi atinse de alti producatori auto mai renumiti si care dispun de bugete mai mari. Cu doar patru modele de masini, Tesla a cucerit mapamondul si numai in 2020 a livrat clientilor sai aproape 500.000 de unitati. Model 3, Model S, Model X si Model Y sunt unele dintre cele mai ravnite autoturisme in toata lumea, fiind insa mai greu accesibile in Europa si in special in Romania.

Proces de achizitie simplificat

In schimb, romanii care isi doresc sa achizitioneze o masina Tesla o pot face prin intermediul Teslounge. Teslounge ofera solutii de finantare pentru persoanele juridice si ii sprijina pe cei care vor sa detina o Tesla. Astfel, achizitionarea unui asemenea autoturism devine o sarcina mai simpla, tocmai pentru ca oricine sa se poata bucura de pe urma tehnologiei promovate de producatorul american.

Performante greu de egalat

Cu toate ca majoritatea producatorilor auto importanti comercializeaza astazi si versiuni electrice ale autoturismelor conventionale, performantele acestora nu se ridica la nivelul Tesla. Autonomie de 837 de kilometri, viteza maxima limitata electronic la 322 km/h sau sprint de la 0 la 100 km/h sunt doar cateva dintre performantele de care se poate bucura orice sofer. In plus, modelele Tesla sunt foarte sigure, oferind protectie la impactul frontal si cel lateral, avand si un risc de rasturnare foarte scazut. Aceste masini sunt construite pentru siguranta, dar dispun si de multe functii care fac viata mult mai placuta pentru toti soferii, de la navigarea in regim de pilot automat, chemarea automata in locul indicat, sistem de parcare automata, dar si de schimbare automata a benzilor. Tesla se bazeaza pe tehnologie pentru a aduce un plus de siguranta la fiecare drum parcurs cu masina, dar satisface si placerea de a conduce a multor soferi.

Infrastructura in dezvoltare

Infrastructura dedicata autoturismelor electrice este una in plina dezvoltare in Romania, fiind planuita o retea de superchargere care sa asigure mai multa libertate pentru orice sofer. Pregatirea retelei incepe chiar din acest an in orase mari din tara ca Bucuresti, Timisoara, Sibiu si Pitesti, lista urmand a fi completata de multe altele. Pe aceasta cale migratia soferilor catre autoturismele electrice este inevitabila, ceea ce presupune ca inclusiv Romania se poate ridica la standardele celor mai dezvoltate tari.

Tesla ajunge in Romania prin intermediul Teslounge si reprezinta poate cea mai simpla, dar si mai sigura modalitate de achizitionarea a unui asemenea autoturism in tara noastra. Teslounge deschide usile pentru toti soferii care isi doresc sa conduca viitorul si sa se bucure de o experienta inedita la fiecare drum parcurs, oferind, in acelasi timp, cele mai avantajoase solutii de finantare.