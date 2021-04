4 Metode Sa Imbunatatesti Performantele Masinii

O masina de ultima generatie are numeroase dotari care asigura performanta acesteia, dar intotdeauna este loc de imbunatatiri. Pentru cei mai multi soferi, performantele autoturismului sunt asociate cu consumul mare de combustibil.

Pe langa imbunatatirea consumului de combustibil, exista alte patru moduri prin care poti imbunatati performantele masinii tale, care nu au legatura cu benzina sau motorina, ne trasmit expertii AutoAtu.

Soferii impatimiti de condus, si nu numai ei, vor fi cu siguranta tentati sa imbunatateasca performantele masinii.

Inainte sa te gandesti la un tuning pentru motorul masinii tale, tine cont ca acest lucru este destul de costisitor. In plus, este necesar ca orice modificare o aduci masinii tale pentru a-i creste performantele, sa fie facuta in service-uri specializate si intotdeuna de catre specialisti cu experienta in astfel de modificari.

In functie de preferintele soferului, stilul de condus si asteptarile pe care le are fiecare de la masina personala, aceasta poate fi transformata intr-un veritabil bolid, indiferent de model,vechime sau kilometrii pe care ii are deja la bord.

Filtrele de aer

Filtrele de aer sunt cele care retin toate particulele de praf si mizeria inaninte ca acestea sa poata ajunge in motor. La multe modele de masini, aceste filtre de aer sunt protejate la exterior de o cutie de plastic, tocmai pentru a asigura o si mai buna protectie a motorului. Daca filtrul de aer ajunge sa fie prea murdar, motorul nu va mai primi aerul de care este nevoie in procesul de combustie care asigura puterea masinii. Un filtru de aer prea murdar impiedica motorul sa mai functioneze corespunzator si ajuge sa reduca semnificativ performantele masinii. Un filtru de aer imbacsit de murdarie face ca masina sa nu mai stea normal la relanti, turatia oscileaza, iar consumul de combustibil este mai mare.

Cum iti dai seama ca filtrul de aer este prea murdar si trebuie schimbat? Atunci cand economia de combustibil este din ce in ce mai scazuta, motorul nu mai functioneaza in parametrii normali, se aud sunete ciudate de la motor, puterea masinii este mai redusa, iese fum negru sau chiar o flama pe teava de esapament, iar in masina se simte miros puternic de benzina sau motorina cand pornesti motorul.

Filtrele de aer se inlocuiesc cel putin o data pe an, indiferent de numarul de kilometri parcursi, mai ales daca mergi cu masina printr-un oras unde exista mult praf si poluare.

Insa doar filtrele de aer nu pot creste singure puterea masinii. Puterea motorului creste atunci cand pe langa filtre se inlocuieste traseul de admisie, dar si sistemul de evacuare.

Chip de performanta

Toate masinile sunt coordonate de un chip al computerului de bord care transmite informatii despre cuplu si puterea ce poate fi utilizata. Chip-urile de performanta sau recalibrarea chip-ului pe care il folosesti acum poate produce cresteri semnificative ale cailor putere ale vehiculului pe care il conduci. Unii producatori de chip-uri de performanta sustin ca acestea cresc puterea motorului pe benzina cu peste 35 de cai putere si chiar mai mult in cazul unui motor turbo sau diesel.

Ce imbunatiri aduce masinii tale un chip de performanta: creste puterea motorului si cuplului motorului, reduce consumul de carburant, creste eficienta si randamentul motorului si ofera un nivel de zgomot si vibratii mai scazut.

Sistem de evacuare performant

Sistemul de evacuare a catalizatorului (cat-back) este popular printre pasionatii de masini si camioane pentru ca reprezinta un mod simplu de a creste puterea vehicului. Unul dintre motivele pentru care un sistem de evacuare nou creste semnificativ puterea motorului masinii este si datorita design-ului realizat cu multa atentie.

De obicei, constructorii de autoturisme si camioane se concentreaza pe maximizarea spatiului si minimizarea materialelor atunci cand proiecteaza un nou model de masina. Foarte rar acestia au in vedere cresterea numarului de cai putere ai masinii.

Drept urmare, sistemele de evacuare cu care vin dotate masinile sunt mai putin eficiente si au o putere redusa. Sistemele de evacuare care se pot achizitiona de pe piata pot fi personalizate pentru aproape toate modelele de vehicule care exista. Un alt avantaj al inlocuirii sistemului de evacuare existent cu unul mai performant este ca acesta poate fi pus in locul celui vechi fara sa fie nevoie de modificari.

Filtru de admisie pentru aer rece

Admisia de aer rece se afla sub capota masinii si ajuta la scaderea temperaturii aerului care intra in masina cu scopul exclusiv de a creste puterea motorului vehicului. Alte beneficii includ imbunatatiri ale aspectului motorului, deoarece aceasta parte poate fi atractiva si colorata, iar sunetul pe care il face este, de asemenea, pe placul multor soferi pasionati de cai putere.

Un filtru pentru aer rece este asemenea unui medicament care ii permite motorului masinii tale sa respire cu toata puterea.

Instalarea filtrelor de admisie pentru aer rece se incadreaza in categoria modificarilor mai putin costisitoare pe care o poti face masinii, fiind si usor de instalat fata de alte modificari pe care le poti aduce. Desigur, acestea nu vor creste puterea masinii cu foarte multi cai putere asa cum se intampla in cazul celorlalte modificari.

Admisia de aer rece desplaseaza filtrul de aer in afara compartimentului motorului astfel incat aerul rece sa fie absorbit in motor prin combustie. Aerul rece aduce mai mult oxigen in camera de combustie si acest lucru reprezinta mai multi cai putere si o masina mai performanta.

Aerul rece nu reduce doar temperatura, dar va creste si fluxul de aer care circula. Filtrele de admisie care exista pe piata nu mai au acea cutie care imbraca filtrul de aer, dar au in schimb tuburi de admisie cu diametrul mai mare, sunt mai netede si mai putin curbate si sunt adesea mai mari decat cele originale din fabrica. Renuntarea la cutia de aer si folosirea acestor tuburi mai moi permite existenta unui flux de aer continuu.

Chiar daca acum masina ta a mai capatat cativa cai putere si este atat de performanta cum ai visat, nu abuza de noile sale capacitati. Indiferent de masina pe care o conduce, fiecare sofer are datoria sa conduca prudent si responsabil!