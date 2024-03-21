Știi din ce piese este compusă o roată de mașină? Află mai multe despre acest subiect

Roata este una dintre componentele cele mai importante din structura unei mașini, aceasta oferind stabilitate, aderență și confort în timpul deplasării. Prin urmare, chiar dacă pare a fi cea mai simplă piesă din tot ansamblul unui autovehicul, aceasta este alcătuită din mai multe elemente, care lucrează împreună pentru a asigura performanța și siguranța mașinii. În acest articol, vom discuta despre ceea ce conține o roată de autoturism și care este rolul fiecărei piese în parte.

Iată care sunt componentele unei roți de mașină:

Janta

Prima componentă pe care o aducem în discuție este janta, care se află în partea exterioară a roții și care o susține, o protejează în timpul mersului. Aceasta poate fi fabricată din tablă sau aliaj și o poți alege în funcție de marca mașinii pe care o deții, de performanța pe care ți-o dorești și de designul său. De asemena, jantele sunt realizate pentru a îmbunătăți modul de manevrare a autovehiculului, dar și pentru a economisi combustibil, deoarece, cu cât piesele de pe autoturism sunt mai ușoare, cu atât mai puțin combustibil vei consuma.

Cauciucul

Anvelopa este componenta din roată care vine în contact direct cu șoseaua și îi oferă aderență și tracțiune mașinii tale. Așadar, aceasta este compusă dintr-o combinație de cauciuc, care are în structura sa niște inele de sârmă de oțel învelite în bronz, pentru a avea un grad de rezistență ridicat. De asemenea, dacă ești în căutarea unor pneuri noi și de calitate, intră pe Janta.ro și aici vei găsi, cu siguranță, modelele potrivite pentru mașina ta. În plus, dacă nu te descurci să-ți alegi produsul de care ai nevoie, îți poți selecta modelul mașinii și vei primi recomandări cu ceea ce cauți.

Discurile și plăcuțele de frână

Alte componente la fel de importante, care fac parte din ansamblul roții, sunt discul și plăcuța, care te ajută să încetinești și, ulterior, să oprești mașina eficient și sigur. Mai mult, acestea trebuie să fie fabricate din materiale durabile și rezistente la căldură, pentru a face față temperaturilor ridicate, care se produc în timpul frânării și pentru a asigura funcționarea corectă a sistemului pe termen cât mai lung.

Valvele, supapele și senzorii de presiune ai aerului

Valvele sunt niște piese mici, care vin montate pe interiorul jantei, acestea menținând presiunea corectă a pneurilor, ceea ce ajută la o performanță și o durabilitate mai bună. Supapele, pe de altă parte, sunt pentru reglarea presiunii aerului din interiorul roții și sunt foarte importante pentru funcționarea corectă a sistemelor de frânare și de suspensie. De asemenea, senzorii de presiune transmit informații către computerul de bord al mașinii și te pot anunța în cazul în care ai anumite fluctuații sau scăderi semnificative ale presiunii aerului, contribuind, astfel, la siguranța ta în timpul deplasării.

Contragreutățile

Nu în ultimul rând, vorbim despre contragreutăți, care sunt mici bucăți de plumb, ce vin atașate la jantă pentru a echilibra roata și a preveni vibrațiile și uzura neuniformă a cauciucului. Așadar, acestea sunt aplicate strategic în funcție de greutatea roții, pentru o funcționare cât mai uniformă și corectă.

În concluzie, deși roțile par a fi cea mai simplă parte a mașinii, nu este chiar așa, ele având un sistem destul de complex pentru a funcționa în parametri normali.