Studenții Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca transformă textile reutilizate în proiecte creative, alături de Humana People to People

Este a doua colaborare Humana cu mediul academic, după Parteneriatul început în urmă cu un an cu Universitatea Națională de Artă din București (UNArte)



Studenții din cadrul Departamentului Arte textile–Design textil al Universității de Artă și Design (UAD) din Cluj-Napoca vor participa la ateliere și proiecte dedicate sustenabilității în industria textilă, în baza unui parteneriat încheiat recent între universitate și Humana People to People România.

Activitățile vor include exerciții practice de reutilizarea creativă a textilelor second-hand furnizate de magazinele Humana, precum și inițierea în principiile sustenabilității în modă și economiei circulare. Studenții vor avea ocazia să lucreze direct cu materiale existente și să exploreze, în mod aplicat, alternative mai responsabile în designul textil.

Parteneriatul continuă direcția începută anul trecut de Humana împreună cu Universitatea Națională de Arte București (UNArte), unde zeci de studenți din Departamentul Modă, coordonați de Lector univ. dr. Antoaneta Tica și asistent univ. dr. Andreea Stoian, au fost implicați în proiecte de amenajare de vitrine de magazine, colecții upcycled și ateliere dedicate reutilizării textilelor.

Studenții din Cluj vor fi implicați în același tip de activități practice, iar programul lor va include ateliere interactive despre impactul industriei textile asupra mediului, proiecte de reutilizare creativă a materialelor și colaborări directe cu magazinele Humana din regiune. Activitățile vor fi coordonate de cadre didactice din cadrul Departamentului Arte textile–Design textil al UAD Cluj-Napoca: conf. univ. dr. Livia Petrescu, director de departament, conf. univ. dr. Anca Pintilie, lect. univ. dr. Axenia Roșca, asist. univ. dr. Andreea Holotă și laborant univ. drd. Vlad Bulgar.

„În primul an de colaborare cu mediul academic, am remarcat cât de important este ca studenții să poată înțelege și aplica practic principiile sustenabilității în ceea ce știu ei să facă cel mai bine – designul, fie că vorbim de design de modă sau design textil. Să aleagă articole dintr-un magazin second-hand și să le transforme într-un obiect creativ sau într-o piesă textilă reinterpretată este un exercițiu care completează foarte bine partea teoretică. Ne bucurăm că de anul acesta putem facilita această experiență și studenților din Cluj”, a declarat Mădălina Corciu, PR și CSR manager la Humana People to People România.

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și-a exprimat interesul pentru acest tip de colaborare aplicată, care completează formarea academică a studenților cu contact direct cu industria textilă din domeniul reutilizării și cu practicile economiei circulare.

„Pentru studenții noștri, contactul direct cu mediul profesional și cu practicile sustenabile din industrie este esențial, deoarece formarea lor care are la bază dezvoltarea unor competențe creative trebuie să fie în strânsă legătură cu asumarea unui rol responsabil în viitorul designului. Ei vor deveni profesioniști care vor lua decizii importante legate de materiale, procese de producție, consum de resurse și impact asupra mediului, iar această perspectivă trebuie construită încă din timpul studiilor.

Parteneriatul cu Humana le oferă ocazia să lucreze cu constrângeri reale și să găsească soluții creative, cu impact cât mai redus asupra mediului, ceea ce cred că va fi definitoriu pentru designul viitorului”, a declarat conf. univ. dr. Livia Petrescu, directoarea Departamentului Arte textile–Design textil.

Noul parteneriat face parte din strategia mai amplă a Humana de promovare a conceputelor de reutilizare a textilelor și de economie circulară în România. Prin programul Repair, organizația promovează croitori și cizmari locali pentru încuraja românii să prelungească viața articolelor de îmbrăcăminte, iar ghidul său educațional Iubim sustenabilitatea în modăajunge în zeci de școli pentru a conștientiza tinerii privind impactul de mediu al industriei textile.

Anul acesta, Humana People to People împlinește 20 de ani de prezență în România, perioadă în care a oferit haine de calitate la prețuri accesibile și, în același timp, a dorit să demonstreze că moda poate funcționa fără risipă. Prin noul parteneriat cu UAD din Cluj, organizația construită pe principiile economiei circulare lucrează acum cu cei care vor defini, în câțiva ani, cum va arata industria textilă în România.