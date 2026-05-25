Vincent Keymer câștigă Super Chess Classic România la debutul său în Grand Chess Tour

Vincent Keymer a cucerit titlul la Super Chess Classic România 2026, clasându-se pe primul loc după ce l-a învins pe Jorden van Foreest în singura partidă decisivă din runda a noua și finala etapei de la București. Desfășurat la Muzeul Băncii Naționale a României, turneul marchează prima victorie a lui Keymer într-un eveniment clasic din cadrul Grand Chess Tour (GCT) 2026, la debutul său ca jucător full-tour în circuit.

Pentru această realizare, Keymer a primit în total 131.250$, incluzând partea sa din bonusul de 125.000$ acordat pentru victorii în partidele clasice, distribuit între jucători în funcție de numărul total de victorii obținute pe parcursul turneului.

Vincent Keymer Foto: Bogdan Botofei

„Performanța lui Vincent la București a fost un exemplu remarcabil al modului în care noua generație de jucători de elită se ridică la nivelul uneia dintre cele mai mari scene ale șahului mondial”, a declarat Michael Khodarkovsky, Director Executiv al GCT. „Este remarcabil să vedem un tânăr talentat, în plină ascensiune, câștigând un titlu important în fața unui grup de jucători de clasă mondială. Credem că fanii asistă în timp real la viitorul șahului de elită.”

Fabiano Caruana a terminat pe locul al doilea, rămânând în cursa pentru titlu până în runda finală, în timp ce Javokhir Sindarov, challenger la Campionatul Mondial, a obținut locul al treilea cu o prestație remarcabilă. Competiția a fost una de mare intensitate pe parcursul celor nouă runde, inclusiv prin retragerea lui Alireza Firouzja, nevoit să abandoneze turneul din cauza unei accidentări persistente la gleznă.

„Felicitări lui Vincent Keymer pentru o performanță extraordinară și un titlu binemeritat”, a declarat Augusta Dragic, Președinta Fundației Super. „Le mulțumim, de asemenea, tuturor participanților pentru calitatea excepțională a jocului, fair play-ul și dedicarea demonstrate pe parcursul Super Chess Classic România, făcând din acest eveniment o adevărată sărbătoare a șahului de elită la cel mai înalt nivel.”



Parteneriatul dintre Banca Națională a României și Fundația Super a adus în acest an o premieră istorică: Super Chess Classic România 2026 a fost primul turneu de șah din lume găzduit de o bancă centrală, iar Muzeul BNR s-a dovedit un cadru excepțional pentru nouă runde de șah de performanță. La ceremonia de închidere, toți jucătorii au primit o monedă comemorativă cu tematică șahistă – prima de acest fel din istoria României – emisă de Monetăria Statului în ediție limitată, în colaborare cu Banca Națională. Premiile au fost acordate de Augusta Dragic și Cristian Popa, reprezentant al Băncii Naționale a României.

Clasament final Super Chess Classic România 2026

Loc Jucător Țară Premiu Bonus clasic Total 1 MM Vincent Keymer GER 100.000$ 31.250$ 131.250$ 2 MM Fabiano Caruana USA 65.000$ 20.833$ 85.833$ 3 MM Javokhir Sindarov UZB 42.500$ 20.833$ 63.333$ 3 MM Wesley So USA 42.500$ 0$ 42.500$ 5 MM Jorden van Foreest NED 18.000$ 10.416$ 28.416$ 5 MM Bogdan-Daniel Deac ROM 18.000$ 10.416$ 28.416$ 5 MM Anish Giri NED 18.000$ 10.416$ 28.416$ 5 MM Praggnanandhaa Rameshbabu IND 18.000$ 10.416$ 28.416$ 5 MM Maxime Vachier-Lagrave FRA 18.000$ 10.416$ 28.416$ 10 MM Alireza Firouzja FRA 10.000$ 0$ 10.000$













„Nu am realizat încă pe deplin ce s-a întâmplat. A fost un eveniment extraordinar pentru mine”, a declarat Keymer. „Sunt foarte mulțumit de prestația mea, în special după un moment dificil la mijlocul turneului. Aceasta este cea mai importantă victorie din cariera mea de până acum. M-am pregătit mai puțin și m-am concentrat mai mult pe păstrarea energiei mentale necesare pentru a reuși. Vreau să mulțumesc organizatorilor Grand Chess Tour, antrenorului meu Peter, tatălui meu și tuturor fanilor care m-au susținut și încurajat.”







Cronica rundei finale, semnată MMI Andrei Murariu

Vincent Keymer – Jorden van Foreest

După o partidă în care a riscat totul, Vincent Keymer a obținut o victorie binemeritată. Deși deschiderea nu părea să îi aducă avantaj, poziția s-a schimbat odată cu sacrificiul de pion făcut de Van Foreest. O serie de mutări bune realizate de câștigător l-au ajutat să stabilizeze poziția, iar avantajul material pe care l-a obținut i-a adus și punctul decisiv.

Maxime Vachier-Lagrave – Fabiano Caruana

Partida dintre Maxime Vachier-Lagrave și Fabiano Caruana a început foarte tăios. Duelul teoretic a fost câștigat de cel din urmă, însă poziția s-a complicat în jocul de mijloc, iar la un moment dat Fabiano a avut posibilitatea de a obține avantaj printr-o lovitură tactică. Din păcate pentru el, a ratat această oportunitate, iar poziția a rămas egală. Până la final, niciunul dintre jucători nu a mai avut șansa de a obține avantaj, iar partida s-a încheiat remiză.

Anish Giri – Praggnanandhaa Rameshbabu

Venind după o rundă grea, atât Giri, cât și Praggnanandhaa au jucat precaut, niciunul dintre ei nedorind să își asume riscuri inutile. Poziția a fost egală încă de la început, iar acest echilibru s-a păstrat până la sfârșitul partidei. Interesant este faptul că negrul a trebuit să revină cu piesele pe pozițiile de start pentru a egala jocul, lucru mai rar întâlnit într-o partidă de șah. În final, partida s-a terminat remiză prin repetarea mutărilor.

Javokhir Sindarov – Wesley So

Un duel teoretic interesant a fost cel dintre Javokhir Sindarov și Wesley So. Ambii jucători au cunoscut varianta pregătită acasă până la mutarea 20! Poziția a ajuns într-un final egal, jucat exemplar de ambii șahiști. Sindarov a încheiat partida aproape cu același timp de gândire cu care a început-o, un lucru foarte rar întâlnit, semn că și-a cunoscut excelent pregătirea de acasă.



Super Chess Classic 2026 a fost organizat în parteneriat cu Federația Română de Șah, contribuind la misiunea comună de a face din șah, un sport care dezvoltă gândirea critică, logica și caracterul tinerilor, o componentă esențială a educației românești.

Etapele următoare GCT 2026

GCT se îndreaptă spre Zagreb pentru Super Rapid & Blitz Croația, care va avea loc între 29 iunie și 6 iulie 2026. Ca al doilea eveniment de rapid și blitz al turului, competiția va dispune de un fond total de premii de 200.000$ și va include șase participanți full-tour alături de patru jucători wildcard: Gukesh Dommaraju (India), Nodirbek Abdusattorov (Uzbekistan), Bogdan-Daniel Deac (România) și Ivan Saric (Croația).



Super Rapid & Blitz Croatia: 29 iunie – 6 iulie 2026, Zagreb, Croația

Saint Louis Rapid & Blitz: 31 iulie – 7 august 2026, Saint Louis, SUA

Sinquefield Cup: 8–21 august 2026, Saint Louis, SUA

Finala Grand Chess Tour : 21 – 28 august 2026, Saint Louis, SUA

Sezonul 2026 al Grand Chess Tour oferă un fond de premii de 2.000.000$, distribuit între evenimente de rapid și blitz, turnee clasice și finala GCT și susținut de Fundația Super și Saint Louis Chess Club, doi piloni ai șahului mondial care sprijină circuitul de peste un deceniu.





