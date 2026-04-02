Studiu național: Cum evaluează românii curățenia din județul Constanța

Doar 17% consideră că autoritățile din Năvodari fac suficient pentru a rezolva situația deșeurilor industriale; 24% consideră că județul Constanța este curat

Întrebați cum evaluează curățenia din județul Constanța, doar 24% dintre români consideră că nivelul general de curățenie de pe străzile și din spațiile publice din județ este unul curat și foarte curat, potrivit unui studiu desfășurat pe un eșantion relevant național, de 1.006 respondenți, în perioada 10-16 martie 2026, prin platforma de cercetare iVox, la comanda Envirotech.

Mai mult, dacă jumătate dintre respondenți consideră că județul este nici curat nici murdar, 25,5% consideră Constanța destul de murdară sau chiar foarte murdară.

În același timp, dacă 17% dintre respondenți sunt parțial sau total de acord că autoritățile din Năvodari fac suficient pentru a rezolva problema deșeurilor industriale și a curățeniei din oraș, 36% sunt în dezacord sau total dezacord cu această afirmație, iar 47% sunt indeciși.

Întrebați care cred că este cea mai eficientă măsură pentru a elibera județul Constanța de presiunea deșeurilor industriale, 34,9% dintre români au indicat nevoia unor amenzi mai mari, 26,98% văd ca soluție gestionarea și tratarea controlată a deșeurilor industriale, conform standardelor europene, iar 17,3% consideră necesar controlul mai eficient al constructorilor și al șantierelor.

Envirotech, companie cu peste 20 de ani de experiență în gestionarea deșeurilor industriale, are în proiect un depozit ecologic, ce prevede depozitarea exclusivă a deșeurilor industriale nepericuloase.

Dezvoltarea acestei facilități, care are ca scop reducerea nivelului curent de poluare, urmează integral cadrul legal de desfășurare a activitatii de gestionare. Natura acesteia o face prioritară și necesară pentru a preveni și reduce efectele negative pe care deșeurile industriale nepericuloase aruncate și depozitate aleator și neconform, pe raza județului Constanța, le au asupra mediului si sanatatii populatiei.

Până în prezent, pentru proiect, au fost obținute avize favorabile de la Ministerul Agriculturii, Ministerul Culturii, Ministerul Apărării, Ministerul Sănătății, CNAIR, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.

Envirotech SRL, cu experiență de peste 20 de ani în gestionarea deșeurilor industriale, a comandat sondajul derulat de iVox prin metodologia CAWI. Eșantionul respectă structura socio-demografică a populației utilizatorilor de Internet din România, iar rezultatele sondajelor pot fi extrapolate cu o marjă de eroare redusă la întreaga populație cu acces la Internet din România. Marja de eroare acceptată pentru sondajele efectuate în aceste condiții, utilizând metoda CAWI și respectând structura socio-demografică a populației utilizatorilor de Internet din România, este de aproximativ ±5%.