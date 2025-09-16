SUA distruge o presupusă navă de droguri din Venezuela. Trei morți, tensiunile escaladează

Președintele american Donald Trump a anunțat luni că armata SUA a distrus o navă despre care oficialii americani spun că transporta droguri din Venezuela spre Statele Unite. Trei bărbați au murit în atac, desfășurat în apele internaționale.

„În această dimineață, la ordinul meu, forțele militare americane au efectuat un al doilea atac cinetic împotriva unor carteluri de trafic de droguri și narcoteroriști identificați pozitiv și extraordinar de violenți”, a scris Trump pe platforma Truth Social. Președintele a susținut că încărcătura a fost filmată: „Saci mari de cocaină și fentanil peste tot”, a spus el, adăugând că SUA au luat măsuri pentru a documenta atacul.

Postarea lui Trump a inclus și un videoclip de 30 de secunde care părea să arate o navă explodând și luând foc.

Reacția Venezuelei

Președintele Nicolás Maduro a calificat incidentul drept „agresiune americană” și a promis că Venezuela își va exercita „pe deplin dreptul legitim de a se apăra”. El l-a numit pe diplomatul american Marco Rubio „stăpânul morții și al războiului”.

Ministrul de externe Yván Gil a acuzat SUA că au confiscat ilegal o barcă de pescuit venezueleană timp de opt ore, într-un alt incident recent, potrivit BBC.

Context

Lovitura de luni vine la doar două săptămâni după un atac similar, în care o altă navă a fost distrusă și 11 persoane au fost ucise. Administrația Trump susține că aceste operațiuni fac parte dintr-o campanie de combatere a traficului de droguri în sudul Caraibelor.

Senatorul Marco Rubio a apărat atacurile, spunând că Washingtonul are „100% certitudine” că ambarcațiunile erau implicate în traficul de droguri. „Ceea ce trebuie să înceapă este ca unele dintre aceste ambarcațiuni să fie aruncate în aer”, a declarat Rubio la Fox News.

Experți în drept internațional au avertizat că atacurile ar putea încălca drepturile omului și legislația maritimă internațională. SUA insistă că acțiunile sunt justificate de necesitatea de a combate „o amenințare directă la adresa securității naționale”.