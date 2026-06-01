SUA și Iranul raportează un nou val de atacuri în apropierea Strâmtorii Ormuz

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au escaladat din nou în weekend, după ce ambele părți au anunțat atacuri asupra unor obiective militare din zona Golfului Persic, în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că forțele americane au desfășurat „atacuri de autoapărare” împotriva unor instalații militare iraniene, inclusiv radare și centre de comandă și control pentru drone situate în Goruk și pe Insula Qeshm.

SUA spune că a răspuns la „acțiuni agresive iraniene”

Potrivit armatei americane, operațiunile au fost efectuate ca răspuns la „acțiuni agresive iraniene”, inclusiv doborârea unei drone americane MQ-1 care ar fi operat deasupra apelor internaționale. CENTCOM a precizat că au fost vizate sisteme de apărare aeriană, o stație de control la sol și două drone considerate o amenințare pentru traficul maritim din regiune. Oficialii americani au anunțat că nu au existat victime în rândul militarilor SUA.

Iranul consideră că a răspuns la atacurile americane

La rândul său, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a declarat că a lansat un atac asupra unei baze aeriene utilizate de forțele americane, fără a preciza locația exactă a acesteia. Potrivit agenției iraniene Fars, armata iraniană a avertizat că răspunsul său va fi „complet diferit” dacă Washingtonul va continua acțiunile militare împotriva Iranului.

IRGC a mai susținut că a lovit o bază folosită pentru operațiunile americane desfășurate anterior împotriva unui turn de comunicații de pe insula Sirri, situată în Golful Persic, la aproximativ 65 de kilometri de coasta sudică a Iranului.

În paralel, armata Kuweitului a anunțat că sistemele sale de apărare aeriană interceptează rachete și drone în cadrul unor „atacuri ostile”, fără a oferi detalii suplimentare despre proveniența sau locația exactă a interceptărilor.

Escaladarea survine în contextul în care, deși un armistițiu ar fi intrat în vigoare la începutul lunii aprilie, negocierile pentru un acord permanent între Washington și Teheran nu au produs rezultate concrete.

Trump a solicitat modificări la cea mai recentă propunere de acord

Presa americană a relatat că președintele Donald Trump a solicitat modificări la cea mai recentă propunere de acord, care ar include:

o încetare a ostilităților pentru 60 de zile,

redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru traficul comercial și reluarea negocierilor privind programul nuclear iranian. Autoritățile de la Teheran au respins însă informațiile, catalogându-le drept „speculații”.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime din lume, aproximativ 20% din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate tranzitând această zonă strategică. Orice perturbare a traficului prin acest coridor are potențialul de a influența piețele energetice și prețurile combustibililor la nivel mondial, potrivit BBC.