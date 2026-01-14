Subiectul ESG (teme de mediu, sociale și de guvernanță) este fracturat deoarece lumea la care se referă e divizată

Sondaj V+O Group / SECNewgate

Există un decalaj persistent de încredere între așteptările publicului privind comportamentul corporativ și acțiunile concrete ale companiilor, precum și impactul acestora în lumea reală, conform SEC Newgate 2025 Impact Monitor: Managing Reputational Risk and Opportunity in a Fragmented World (Monitorul de Impact SEC Newgate 2025: Gestionarea riscului și oportunităților de reputație într-o lume fragmentată), realizat de V+O Group / SECNewgate, reprezentat în România de V+O Communication.

ESG (subiecte de mediu, sociale și de guvernanță) reprezintă un subiect fracturat deoarece lumea la care se referă s-a divizat, conform celui de-al cincilea studiu global anual realizat de SEC Newgate – grupul global de comunicare strategică și cercetare – care a chestionat peste 20.000 de persoane din 20 de țări și teritorii, inclusiv Europa.

Raportul din acest an, care poate fi descărcat de la acest link, reflectă o lume în care tiparele ESG globale nu oferă în mod eficient narațiuni coerente pe piețele locale. Este clar că impactul este definit local, comunitățile evaluând organizațiile prin prisma locurilor de muncă create local, a investițiilor locale și a respectării valorilor locale, precum și prin capacitatea lor de reacție la prioritățile locale.

Cercetarea subliniază o provocare definitorie pentru afacerile globale: comunitățile își doresc ca firmele să se implice, dar problemele care contează și pozițiile considerate credibile diferă foarte mult în funcție de piață. Aceasta înseamnă că, deși oamenilor le pasă profund de conduita responsabilă în afaceri, prioritățile lor pot diferi, și adesea diferă, de la o țară la alta, în funcție de ceea ce este în joc.

Pentru corporațiile multinaționale, această fragmentare creează o complexitate semnificativă: angajamentele globale se ciocnesc cu realitățile locale, iar un mesaj care consolidează reputația pe o piață o poate submina pe alta. Însăși încercarea de a menține o narațiune ESG globală universală poate crea probleme. De aceea, un comunicator local este esențial pentru organizațiile care doresc să gestioneze riscul asupra reputației și să beneficieze de oportunități într-o eră definită de fragmentare, localizare și așteptări tot mai mari ale părților interesate

Iată principalele concluzii ale studiului:

Există un decalaj persistent între așteptările publicului și performanța percepută a guvernelor și a întreprinderilor în ceea ce privește ESG. Cu toate acestea, percepțiile privind performanța variază foarte mult de la o țară la alta.

Modelele de afaceri orientate către consumatorii locali continuă să fie preferate, iar 76% din respondenți consideră că întreprinderile ar trebui să acționeze în interesul tuturor părților interesate, nu doar al acționarilor. Aceasta include investiții în comunitățile locale și aprovizionarea de la furnizori locali.

40% dintre respondenți consideră că marile companii fac prea puțin în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon, când vorbesc public despre problemele de mediu și gestionarea impactului afacerilor lor asupra mediului. Cu toate acestea, atunci când sunt intervin compromisuri, cum ar fi costuri mai mari pentru consumatori, susținerea scade.

Doar 38% dintre oameni cred că marile companii fac ceea ce trebuie în ceea ce privește deschiderea și transparența. Acesta a fost comportamentul de guvernanță cel mai puțin cotat, indicând nevoia de o comunicare și o responsabilitate îmbunătățite pentru a satisface așteptările publicului.

Pe măsură ce tensiunile geopolitice cresc, aproximativ 60% dintre respondenți ar prefera să se acorde prioritate fabricării de bunuri la nivel local, angajării de salariați la nivel local și achiziționării de materii prime sau componente la nivel local, în detrimentul importurilor pentru minimizarea costurilor. De asemenea, oamenii leagă aceste tipuri de impact de percepții îmbunătățite asupra unei organizații.

Monitorul de Impact este un instrument central al acestui cadru: ancorat la nivel global, dar responsabilizat local, conceput pentru a reflecta mai precis realitățile actuale și a oferi o perspectivă asupra așteptărilor comunităților din întreaga lume de la companii: responsabilitate în modul în care operează, impact în comunitățile în care își desfășoară activitatea și relevanță locală într-un peisaj global polarizat.

Grupul V+O | SEC Newgate este unul dintre principalele grupuri de comunicare strategică din Europa de Sud-Est, oferind servicii integrate în domeniul comunicării corporative, afacerilor publice și advocacy, comunicării financiare, managementului crizelor, precum și serviciilor digitale și creative.

Grupul V+O sprijină peste 350 de organizații și companii din toate sectoarele economiei. Din 2024, Grupul este membru al rețelei globale SEC Newgate, consolidându-și în continuare amprenta internațională.

V+O Communication România este o agenție de comunicare strategică și relații publice, specializată în dezvoltarea și implementarea de campanii de impact pentru clienți dintr-o varietate de sectoare. Agenția se angajează să creeze conexiuni semnificative între branduri și publicul lor.