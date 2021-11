Succes de public: Comedia europeană a anului are premiera în cinematografele din România

Bad Unicorn aduce în sălile de cinematograf din România, începând din 26 noiembrie, filmul Succes de public / Un triomphe, comedia anului la European Film Awards, semnată de regizorul francez Emmanuel Courcol. Succes de public va rula în 28 de cinematografe din 15 orașe, arată un comunicat de presă. Programul complet pe https://badunicorn.ro/

Inspirată din fapte reale, comedia franceză lansată internațional la Cannes în 2020 este transpunerea în realitatea contemporană a încercării din 1985 a actorului și regizorului suedez Jan Jönson de a pune în scenă piesa „Așteptându-l pe Godot” de Samuel Beckett, împreună cu deținuți de la închisoarea Kumla. În ziua premierei cu public, cinci din cei șase actori evadează iar Samuel Beckett declară ”este cel mai bun lucru ce se putea întâmpla cu piesa mea!”. Filmul lui Emmanuel Courcol este bazat pe acest incident.

Cadru din film

În film, povestea îi aparține lui Etienne, un actor adesea șomer, dar cu o personalitate carismatică, care înființează un atelier de teatru în pușcărie, unde aduce laolaltă un grup de deținuți pentru a pune în scenă faimoasa piesă „Așteptându-l pe Godot”. Repetițiile merg bine, umorul natural al trupei cucerește publicul, spectacolele se bucură de un real succes. Până în ziua marii premiere de la Paris, când deținuții își fac alte planuri.

Trailer: https://youtu.be/iIen90RYl-A

Avându-l în rolul principal pe cunoscutul actor și comediant francez Kad Merad, Succes de public este o excelentă comedie, care promite spectatorului un sentiment de feel-good și optimism. Spusă cu mult umor și compasiune, povestea grupului de deținuți emoționează și reamintește de puterea artei de a oferi încredere și împlinire.

Lansată în 2017, Bad Unicorn este o firmă de distribuție de film de autor. În portofoliul Bad Unicorn se regăsesc filme precum On Body and Soul, The Guilty, Birds of Passage, System Crasher, colectiv, Corpus Christi sau Another Round.

Filmele Bad Unicorn sunt disponibile și online pe platform Eventbook.