Surse alternative de energie electrică pentru casele de la munte

Conectarea la rețeaua de energie electrică a caselor sau cabanelor din zonele muntoase poate fi costisitoare din cauza distanței mari care trebuie acoperită. Locuiești sau deții o casă de vacanță într-o zonă montană? Cauți o sursă de energie alternativă?

4 moduri prin care îți poți alimenta locuința cu energie electrică

1. Panouri solare

Panourile solare reprezintă varianta ecologică prin care locuința ta poate avea parte de energia electrică necesară. Costul unei astfel de surse de energie poate fi ridicat, dar dacă alegi să montezi tu panourile solare și să le conectezi la rețeaua locuinței tale, impactul asupra bugetului tău nu va fi simțit. Din momentul în care ai instalat și conectat panourile solare la rețeaua casei, costul lunar al energiei folosite de căminul tău este zero.

2. Generator pe bază de energie eoliană

Pentru zonele muntoase, generatorul eolian va asigura necesarul zilnic de energie electrică al casei tale. Acest tip de generator este varianta ideală pentru locuințele construite în locuri înalte deoarece indiferent de anotimp, natura va furniza mereu vântul de care generatorul are nevoie pentru a funcționa. Prețul ridicat al acestui tip de sursă de energie te poate face inițial să te răzgândești asupra achiziționării lui, dar trebuie să ții cont de beneficiile pe care ți le va aduce în timp. Un generator de calitate asigură energia electrică necesară pentru o casă obișnuită pentru o perioadă nelimitată de timp.

3. Combustibilii fosili

Dispozitivele ce funcționează pe bază de combustibili fosili sunt cea mai la îndemână și ieftină variantă pentru producerea de energie electrică alternativă. Costul acestui tip de instalație este foarte redus, un motor termic diesel de la Micul-Fermier.ro are un preț mic de achiziție, iar cu ajutorul acestuia, energia electrică va fi nelipsită din locuința ta. Un astfel de motor are mai multe întrebuințări pe lângă producerea de energie electrică putând fi folosit și pentru motocultoare, echipamente agricole sau motopompe de irigat. Pentru a stoca combustibilul de care are nevoie această instalație, poți achiziționa bazine de depozitare, iar consumul lui redus te va scăpa de multe drumuri către stațiile de alimentare.

4. Energie hidraulică

Dacă în apropierea casei tale se află o apă curgătoare, folosirea energiei hidraulice pentru a produce energie electrică este varianta pentru care trebuie să optezi. Pentru realizarea unui astfel de sistem va trebui să apelezi la o firmă specializată în astfel de instalații deoarece ai nevoie de mai multe cunoștințe pentru realizarea lui. Odată pus la punct acest sistem, casa ta va avea la dispoziție energie electrică nelimitată și gratuită.

Astfel de sisteme sunt încă rare în România, întrucât costul lor ridicat te-ar putea face să te răzgândești când vine vorba de achiziționarea lor., dar un viitor incert în ceea ce privește costul energiei electrice te va pune pe gânduri atunci când vine vorba de folosirea surselor alternative de energie. Dacă deții o casă sau o cabană, te poți considera printre cei privilegiați, deoarece prin variantele menționate mai sus îți poți produce singur energia electrică de care are nevoie căminul tău.