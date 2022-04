Țările ”Grupului de la Vișegrad” își afișează unitatea în fața războiului din Ucraina

Reuniți într-un castel de lângă Praga, șefii diplomatiilor țărilor din ”Grupul de la Vișegrad”- Cehia, Slovacia, Polonia și Ungaria – plus cel din Slovenia, au ținut să-și afișeze unitatea față de războiul din Ucraina și, mai ales, să lase la o parte diferendele cu guvernul ungar pe această tema. Cehia se pregătește să preia în această vara președinția semestrială a Consiliului Europei, după Franța, și ministrul ceh de Externe, Jan Lipavski, a anunțat că unul din obiectivele acestei președinții va fi încetarea importurilor de petrol din Rusia. El a anunțat de asemene organizarea unei conferințe internaționale pentru obținerea de donații în ajutorul Ucrainei, care are nevoie de o ”apropiată perspectiva de aderare la UE”. Această reuniune informală intervine la doar câteva zile după ce divergențele de opinii cu Ungaria lui Viktor Orban au determinat-o pe Jana Cernochova, ministrul ceh al Apărării, să-și anuleze participarea la o întâlnire de la Budapesta. Remintim că Cehia, care că și Slovacia și Polonia acționează pentru ajutorarea sub aspect militar a armatei ucrainene, nu vede cu ochi buni atitudinea considerată a fi pro-rusă a guvernului ungar, care a refuzat să-și deschidă frontierele cu Ucraina pentru livrări de arme. Guvernul Slovaciei a anunțat și el marți, 12 aprilie, că grupul tactic al NATO de pe teritoriul sau poate include mai mulți soldați decât s-a prevăzut, până la 3000 militari, sub comandament ceh.