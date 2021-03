Tazz by eMAG și Edenred România lansează prima soluție de plată online cu carduri de masă

Utilizatorii Edenred Ticket Restaurant pot comanda acum pe Tazz by eMAG de la sute de restaurante partenere Edenred înscrise în aplicaţia Tazz by eMAG

În continuarea eforturilor de a răspunde cât mai bine nevoilor românilor, care de mai bine de un an și-au mutat birourile acasă, Tazz by eMAG și Edenred România anunță un parteneriat unic, prin intermediul căruia clienții celor două branduri pot utiliza cardul Edenred Ticket Restaurant pentru a comanda şi plăti mâncare online. Primul de acest tip din România, parteneriatul este și o inovație tech, ce permite integrarea completă emitent – platformă – restaurante.

Disponibilă pentru o multitudine de restaurante prezente în aplicaţia Tazz by eMAG, plata cu tichete de masă devine, astfel, un beneficiu exclusiv al utilizatorilor Edenred. Astfel, soluţia Edenred Ticket Restaurant continuă să răspundă stilului de lucru flexibil din prezent, oferind utilizatorilor multiple opţiuni de comandă şi plată pentru prânz.

Aceștia trebuie să înroleze cardul Edenred Ticket Restaurant în aplicația Tazz by eMAG, urmând paşii indicaţi, ulterior procesul de plată fiind identic cu cel utilizat pentru cardurile bancare folosite până acum în aplicaţie. Utilizatorii pot consulta soldul disponibil pe cardul de masă direct în aplicaţia Tazz by eMAG, fără a mai fi necesară accesarea aplicației MyEdenred şi pot achita online masa de prânz comandată la birou sau acasă, de la restaurante din 23 de orașe din țară în care Tazz by eMAG este prezent.

Dana Sîntejudean, Director Regional Edenred Central Europe: „Şi prin acest parteneriat dezvoltat cu Tazz by eMAG, Edenred România își reconfirmă poziția de lider inovativ în industria de beneficii, odată cu lansarea celei mai noi opțiuni de plată digitală cu carduri de masă Edenred Ticket Restaurant, într-o aplicaţie populară, ce listează multiple restaurante, în diferite zone ale ţării. Mai mult ca oricând, acum putem susține noul stil de viață și preferințele alimentare diverse ale angajaților pentru pauzele lor de masă, generând, în același timp, venituri suplimentare pentru restaurantele cărora le facilităm accesul la o nouă categorie de clienți”.

Mihai Brenda, CCO Tazz by eMAG: „Ne uităm permanent la trendurile din piață, dar și din aplicație, pentru că ne dorim să înțelegem noul comportament de consum al comunităților din România, ce diferă de la o zonă la alta. Elementul comun al clienților Tazz by eMAG este însă dorința de a se bucura de o varietate cât mai mare de gusturi, arome și ingrediente. Am observat o apetență crescută pentru preparatele realizate din ingrediente locale, puse în valoare de bucătari români foarte talentați. Prin parteneriatul cu Edenred le oferim, astfel, în premieră, o oportunitate suplimentară de a savura aceste meniuri”.

Parteneriatul crește numărul de opțiuni de alimentație sănătoasă pentru masa de prânz a angajaților, oferindu-le acces la o modalitate de plată suplimentară și sprijină restaurantele partenere Edenred listate în aplicaţie care acceptă plata cu Edenred Ticket Restaurant. Tazz by eMAG este disponibil în 23 de orașe și listează oferte de la sute de restaurante comune ambilor parteneri. Utilizatorii Edenred Ticket Restaurant pot folosi filtrele disponibile pentru a selecta rapid în aplicație restaurantele care acceptă plăți cu cardurile lor de masă.

Digitalizarea restaurantelor răspunde exigențelor actuale ale clienților

Restaurantele au fost vizibil influențate, în ultima perioadă, de adopția unor obiceiuri alimentare mai sănătoase în rândul românilor și de implementarea noilor modalități de plată – reflectând exigențele consumatorilor față de serviciile oferite în industria ospitalității, inclusiv de rapiditatea plasării comenzilor și opțiunile pentru plata acestora.

Astfel, digitalizarea accelerată din industria ospitalității le asigură clienților o experiență mai rapidă și personalizată, iar platformele de livrări au un rol important în susținerea restaurantelor în acest demers.

Restaurantele partenere Edenred listate în aplicaţia Tazz by eMAG beneficiază de vizibilitate sporită și sunt promovate constant în comunicările către utilizatorii din ecosistemul de beneficii Edenred.