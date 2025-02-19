Termocentralele pe cărbune au ajuns pe primul loc în clasamentul producătorilor

Eugen MĂRUȚĂ (gds.ro)

Centralele pe cărbune, pe care România și-a asumat că le va închide din 2026, asigură, miercuri dimineață, peste 21% din producția națională de energie electrică, peste 1.400 MW.

Dată fiind perioada cu temperaturi scăzute, se apelează din nou la cărbune care este, astăzi, prima sursă producere a energiei electrice. Numai la Complexul Energetic Oltenia sunt în funcțiune 5 grupuri energetice. CEO asigură 90% din producția de energie pe bază de cărbune din țară.