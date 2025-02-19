Termocentralele pe cărbune au ajuns pe primul loc în clasamentul producătorilor

Eugen MĂRUȚĂ (gds.ro)
Centralele pe cărbune, pe care România și-a asumat că le va închide din 2026, asigură, miercuri dimineață, peste 21% din producția națională de energie electrică, peste 1.400 MW.
Dată fiind perioada cu temperaturi scăzute, se apelează din nou la cărbune care este, astăzi, prima sursă producere a energiei electrice. Numai la Complexul Energetic Oltenia sunt în funcțiune 5 grupuri energetice. CEO asigură 90% din producția de energie pe bază de cărbune din țară.
Ziceau unii ca Romania va deveni exportator net de gaze cand se vor exploata cele din Marea Neagra,
pasamite pentru ca nu exista cerere pe piata interna.
Uite ca se ard gaze romanesti la termocentrala pe gaze a lui OMV de la Brazi, in procent la fel de mare precum carbunele.
Si apoi se anunta ca Romania a crescut importul de gaze din cauza temperaturilor reci.
Cineva in tara asta face pe prostul:
– da voie lui OMV sa arda gaze ieftine din Romania, cu care produce energie electrica pe care o vinde la pret liberalizat si o poate exporta
– importa gaze scumpe din afara, in acelasi timp, in loc sa redirectioneze gazele interne
Cat ne costa la nivel de resurse naturale intrarea Romaniei in Schengen?
Poate vom afla peste 20-30 de ani cand se vor desecretiza niste contracte sau discutii oficiale…
Centrala a fost construită în urma unei investiții de aproximativ 530 de milioane de euro. Este cel mai mare proiect privat de generare de energie electrică din țară, cu o capacitate de 860 MW. Această capacitate îi permite să asigure aproximativ 10% din consumul de energie electrică din România.
Ceea ce inseamna ca ce au produs este inclus in acei 1441 MW produsi din hidrocarburi.
Acum, v-as intreba de cand sunt gazele ieftinr in Romania si pe ce dovezi va bazati cand afirmati „da voie lui OMV sa arda gaze ieftine din Romania, cu care produce energie electrica pe care o vinde la pret liberalizat si o poate exporta
– importa gaze scumpe din afara, in acelasi timp, in loc sa redirectioneze gazele interne” in afara de ura inecplicabila pe straini?