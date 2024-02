The Economist: Europa trebuie să se pregătească rapid pentru a face față Rusiei. Și lui Donald Trump

Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro)

Europa trebuie să se pregătească să se apere de Rusia. Și de Donald Trump, scrie The Economist.

Invitația recentă lansată de Donald Trump ca Rusia să atace țările NATO care nu investesc 2% din PIB în Apărare, așa cum s-au angajat, subminează grav alianța în raport cu Moscova și, în cele din urmă, face rău Americii însăși, se mai arată în analiză.

The Economist explică apoi de ce declarația lui Trump trebuie luată în serios, de ce este gravă și de ce Europa trebuie să înceapă cât mai rapid să investească în propria apărare.

De ce declarația lui Donald Trump e periculoasă

Declarația reprezintă cel mai dur atac al lui Trump la adresa NATO de până acum și ar trebui să stârnească serioase îngrijorări în alianță.

The Economist scrie că descurajarea NATO funcționează doar când angajamentul față de apărarea colectivă este absolut și lipsit de ambiguitate. Or comentariile lui Trump zdruncină fix această idee, prin urmare ele nu trebuie să fie ignorate. În plus, pe măsură ce hotărârea NATO se diluează, riscul unui viitor război crește în consecință.

De asemenea, declarațiile lui Trump trebuie luate în seamă deoarece, dacă ar ajunge iar președinte, Congresul nu ar putea să-l împiedice să submineze NATO, de exemplu prin retragerea trupelor americane din Europa sau prin refuzul de a respecta Articolul 5 din Tratat și de a-și apăra aliații atacați.

Nu fermitatea lui Trump, ci frica de Rusia înarmează Europa

Trump are dreptate să se plângă de faptul că europenii nu investesc suficient în propria lor apărare. Nici nu e singurul care face acest reproș. Unde greșește el e că susține că datorită atitudinii sale dure europenii au început să investească mai mult în Apărare.

În 2017, primul său an de mandat, doar patru dintre cei 29 de aliați NATO cheltuiau 2% din PIB pe Apărare. În ultimul său an de mandat, numărul crescuse la nouă. Numai că nu declarațiile lui Trump i-au determinat pe europeni să se înarmeze mai bine, ci frica de Rusia. În 2023, în timpul Administrației Biden, numărul aliaților care au crescut la 2% din PIB bugetul Apărării a ajuns la 11.

Mai mult, scrie The Economist, aprobându-i cuvintele și blocând ajutorul pentru Ucraina într-un moment atât de dificil, republicanii nu au făcut decât să agraveze situația.

De ce, totuși, Trump are dreptate într-o privință: Europa trebuie să se înarmeze

Și, totuși, Trump are dreptate când spune că europenii trebuie să investească în apărare. Numai că nu doar în apărarea față de Rusia, ci și față de abandonul Statelor Unite, eventual cu el la conducere.

Semănând îndoieli, Trump practic a invitat Rusia și alți inamici să testeze hotărârea Occidentului. De altfel, ministrul danez al Apărării a avertizat că Rusia ar putea testa angajamentul NATO în trei-cinci ani. Iar omologul său din Marea Britanie a declarat că țara trebuie să se pregătească pentru războaie care implică Rusia, China, Iran sau Coreea de Nord în următorii cinci ani.

În consecință, The Economist susține că bugetul pentru Apărare al statelor europene membre NATO ar trebui să urce la 3% din PIB și să fie respectat. De asemenea, europenii ar trebui nu doar să cumpere mai mult armament, cu și să-și integreze industriile de apărare. În plus, ar trebui luată în calcul crearea unui sistem de descurajare nucleară la nivel european.

Asta va ajuta Ucraina, îi va ajuta pe europeni să demonstreze americanilor că sunt dispuși să investească în propria lor Apărare și, de asemenea, le va oferi europenilor o asigurare în cazul în care Donald Trump va abandona NATO.

E adevărat, această campanie de reînarmare poate fi văzută ca o amenințare de către adversarii Occidentului, care i-ar putea determina, la rândul lor, să se reînarmeze. Asta ar face din lume un loc mult mai periculos, inclusiv pentru Statele Unite. Numai că, explică The Economist, dacă europenii vor începe să creadă că nu se mai pot bizui pe SUA într-o criză, atunci efectiv nu vor avea altă alternativă decât să se reînarmeze. Cel mai bun mod de a preveni acest abandon e ca Europa să fie pregătită pentru el.