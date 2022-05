Tigla metalica sau ceramica? Descopera cele mai durabile optiuni utilizate in proiectele de succes!

Alegerea tiglelor nu este doar o alegere de ordin estetic, ci un pas crucial in orice proiect durabil cu rezultate ireprosabile pe termen lung. Desi unele optiuni in materie de tigle pot impresiona la o prima vedere, alegerea care garanteaza cele mai bune rezultate trebuie sa tina cont de durabilitatea materialelor, eficienta si siguranta instalarii si nu in ultimul rand, de o mentenanta cat mai redusa in timp.

In gasirea tiglelor potrivite, nu doar rezistenta sau aspectul materialelor sunt criterii importante, ci si conditiile climatice. Chiar daca tiglele ceramice au un aspect placut, acestea necesita costuri mai mari, o mentenanta sporita, sunt mai pretentioase, se preteaza unui climat mai bland si nu fac fata conditiilor extreme precum tiglele metalice. Inainte de a face o analiza detaliata, este bine de stiut ca intr-un climat temperat continental, un acoperis cu tigle metalice de o calitate inalta ofera cea mai buna rezistenta in timp, nu necesita o ingrijire sporita precum cele ceramice, instalarea nu impune dificultati si pot rezista cu succes pana la 70 de ani fara operatiuni de mentenanta.

Tigla metalica: durabilitate si eficienta cu cele mai reduse eforturi de intretinere

In prezent, tigla metalica este conceputa prin tehnologii inovative care ii mentin caracteristicile in timp fara a fi nevoie de mentenanta. Este perfect adaptata climatului temperat continental, rezista in fata rafalelor puternice de vant, rezista in fata coroziunii, face fata cu brio unui impact puternic, iar profesionistii o descriu drept cea mai rezistenta si durabila optiune.

In privinta aspectului, tiglele metalice prezinta o varietate de modele care se preteaza unei game largi de stiluri. Se regasesc atat in forma clasica, cat si sub forma tiglelor metalice granulate, o selectie abundenta de piese cu un aspect atemporal, perfect adaptate proiectelor in care primeaza estetica.

Este bine de stiut ca un acoperis cu tigle metalice se monteaza mult mai usor spre deosebire de unul cu tigle ceramice. Tiglele metalice au o istorie indelungata, sunt usor de manevrat, se pot monta cu usurinta pe suprafete curbate sau abrupte si o lucrare cu acest tip de tigle este greu de compromis.

Tigla ceramica: o provocare pentru regiunile cu un climat temperat continental

Tiglele ceramice sunt eco friendly si vin intr-o gama variata de modele cu un aspect aparte, dar reprezinta o adevarata provocare in regiunile cu un climat temperat continental. Aceste tigle sunt adaptate regiunilor sudice cu un climat bland si prezinta o rezistenta redusa in fata conditiilor meteorologice capricioase din timpul iernii, prin urmare, nu sunt o optiune dezirabila in Romania.

Este bine de stiut ca aceste tigle impun costuri mai mari, necesita o mentenanta sporita, verificari periodice, iar reparatiile pot fi destul de costisitoare. Sunt susceptibile absorbtiei de apa si se poate ajunge la aparitia mucegaiului in lipsa operatiunilor regulate de mentenanta. Instalarea acestor tigle este mult mai pretentioasa, sunt desul de greu de manevrat si trebuie sa fie montate cu o mare precizie pentru a fi prevenita aparitia umezelii.

Alegerea tiglelor reprezinta un pas important in orice proiect. In aceasta etapa, nu doar aspectul este important, ci trebuie sa se tina cont si de factori precum rezistenta materialelor, durabilitatea in fata conditiilor climatice aferente regiunii, eficienta montarii si reducerea costurilor pe termen lung.

Sursa foto: Unsplash.com, Lindab.ro