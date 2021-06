Tips&tricks: ce trebuie sa stii inainte de a investi in cartuse de imprimanta?

Dispui de un dispozitiv de imprimare de calitate acasa, insa nu mai ai cartuse imprimanta? Inainte de a face o investitie in acest sens, este important sa stii care sunt cele mai importante elemente pe care trebuie sa le iei in considerare.

De exemplu, stii ca exista cartuse originale si cartuse compatibile? Descopera din randurile de mai jos tot ce trebuie sa stii!

Cartuse imprimanta – ce sunt?

Nu putini sunt cei care considera ca tonnerele si cartuse reprezinta acelasi lucru. De aceea, trebuie sa stii cum sa faci diferenta intre ele. Daca tonnerele pot fi folosite pentru imprimantele cu laser, pe cand cartusele au fost concepute special pentru imprimantele cu cerneala. Asadar, verifica atent tipul de dispozitiv pe care il ai acasa, pentru a putea cumpara echipamentul potrivit.

Cum iti dai seama ca trebuie sa schimbi cartusul?

Pentru a-ti da seama cand este momentul ideal pentru a inlocui cartusul, trebuie sa stii care sunt semnele pe care trebuie sa le iei in considerare:

scrisul imprimat nu mai este suficient de lizibil;

imaginile pe care le obtii sunt distorsionate.

In acelasi timp, trebuie sa ai in vedere si faptul ca cele mai moderne dintre imprimante sunt prevazute cu functia care iti indica nivelul scazut al cernelii din cartus. In astfel de cazuri, nu trebuie decat sa verifici daca lumina de la dispozitivul pe care il ai se aprinde, pentru a comand un nou cartus.

Randamentul conteaza

Printre elementele de care mai trebuie sa tii cont in privinta cartuselor de imprimanta se numara si randamentul. Este vorba despre numarul de pagini pe care il poti imprima per minut.

Daca folosesti imprimanta des, atunci recomandat este sa alegi un cartus cu un randament cat mai mare. In acest fel, nu va trebui sa il inlocuiesti o data pe saptamana.

Detalii despre randamentul fiecarui cartus de pe piata regasesti in descrierea produselor, asa ca nu uita sa citesti etichetele!

Color sau alb negru?

Din punct de vedere cromatic, trebuie sa stii ca poti alege intre cartusele colorate si cele alb-negru. Ambele variante sunt excelente. Daca, de exemplu, folosesti cartusul color mai rar decat pe cel alb-negru, imprima din cand in cand cate o pagina color, pentru a te asigura ca echipamentul pe care il ai nu se usuca.

Montaj

In ceea ce priveste demontarea cartusului vechi si montarea celui, este recomandat sa actionezi cu foarte multa grija. De obicei, imprimantele sunt sensibile in aceste puncte, motiv pentru care trebuie sa ai rabdare.

Originale sau compatibile?

In functie de modul in care sunt concepute, cartusele pot fi originale sau compatibile. Mai exact, cartusele originale sunt cele care sunt fabricate de aceeasi companie are a realizat si imprimanta. Cat despre cartusele compatibile, despre ele trebuie sa stii ca s-ar putea sa nu se potriveasca 100% echipamentului tau de acasa, asa ca risti sa te confrunti cu o situatie neplacuta.

Indicat este sa stii marca imprimantei de care dispui, iar apoi sa alegi un cartus produs de sub umbrela aceluiasi brand.

