Top 3 cele mai scumpe autoturisme sport disponibile in Romania

Pasionatii de masini sport sunt o categorie de oameni care sunt fascinati de frumusetea si performantele incredibile ale acestor masini.

Persoanele pasionate de masini sport pot petrece ore intregi studiind si admirand fiecare detaliu al acestor vehicule, de la designul lor elegant pana la puterea si viteza pe care le pot atinge.

Pentru multi dintre acesti pasionati, achizitia unei masini sport scumpe este cel mai mare vis. Ei sunt dispusi sa investeasca o mare parte din economii pentru a-si cumpara aceste masini, care pot ajunge sa coste sute de mii sau chiar milioane de euro.

In plus, acestia sunt dispusi sa petreaca mult timp si bani pentru a-si personaliza masinile sport scumpe, adaugandu-le elemente suplimentare care sa le faca si mai impresionante. De exemplu, unii pasionati pot adauga kit-uri de caroserie speciale sau sisteme de evacuare de top pentru a-si imbunatati performanta masinii.

In acest articol, vom discuta in detaliu despre cele mai scumpe autoturisme sport din Romania.

Cea mai scumpa masina inmatriculata in Romania in anul 2022 a fost un Bugatti Veyron de ocazie, care a costat 700.000 de euro.

Acesta poate atinge o viteza de 407,46 km/h si accelereaza de la 0 la 100 km/h in 2,5 secunde. La momentul lansarii, pretul de vanzare al unei astfel de masini noi era intre 1,6 si 1,7 milioane de euro.

Top 3 cele mai scumpe masini sport disponibile in Romania

►Locul 1 | Mercedes-Benz S Class S 680 4MATIC GUARD

Acest model de Mercedes S Class vine echipat cu motorul V12 de 6.0 litri, care produce un cuplu impresionant de 850 Nm si are o putere maxima de 530 CP. Acest motor puternic asigura ca masina poate accelera de la 0 la 100 km/h in doar 4.6 secunde.

Pe langa performantele puternice, S Class S 680 4MATIC GUARD ofera si un nivel ridicat de siguranta si protectie. Acest model vine cu un sistem de protectie balistica de nivel VR9, care este testat si certificat conform standardelor de securitate ale Uniunii Europene. Acest sistem poate proteja pasagerii impotriva atacurilor cu arme de foc si explozibili cu putere redusa.

Interiorul este la fel de luxos si confortabil ca exteriorul. Scaunele din piele sunt incalzite si ventilate, oferind un nivel de confort si relaxare maxim. Sistemul de infotaiment include un ecran tactil de 12.3 inch, care poate fi folosit pentru a accesa diferite functii, cum ar fi navigatia si sistemul de audio.

Mercedes-Benz S Class S 680 4MATIC GUARD este un automobil de top, care ofera performante puternice si un nivel de protectie si siguranta de exceptie.

Acest model este perfect pentru cei care doresc un automobil de lux care sa le ofere protectie suplimentara pentru orice situatie.

►Locul 2 |Porsche 911 (992) 3.7 Sport Classic

Porsche 911 (992) 3.7 Sport Classic este o adevarata bijuterie pe patru roti, care atrage privirile si face inima sa tipe de fericire. Este una dintre cele mai elegante si sofisticate masini sport produse vreodata de compania germana Porsche, care a devenit cunoscuta pentru modelele sale puternice si cu un design deosebit.

Unul dintre aspectele cele mai impresionante ale Porsche 911 (992) 3.7 Sport Classic este designul sau elegant si sportiv. Are o linie fluida si o silueta aerodinamica care ii confera un statut aparte. Jantele de aliaj de 19 inch cu finisaj negru mat si designul specific Porsche completeaza perfect aspectul sportiv al masinii.

De asemenea, o experienta de conducere excelenta. Este echipata cu o transmisie PDK cu 7 rapoarte si cu o cutie manuala cu 6 rapoarte, care asigura o schimbare rapida a vitezelor si o manevrabilitate perfecta. Suspensiile sale adaptive fac conducerea sa fie usoara si confortabila, indiferent de conditiile de drum.

In ceea ce priveste interiorul, ofera confort si stil. Scaunele sport sunt tapitate cu piele de calitate, iar volanul sport este incalzit si reglabil. Masina vine, de asemenea, cu un sistem de navigatie si un sistem audio de inalta fidelitate, care asigura divertisment pentru drumurile lungi.

Porsche 911 (992) 3.7 Sport Classic este o masina sport de top, care ofera performanta, stil si siguranta. Daca esti un sofer pasionat care apreciaza calitatea si designul sofisticat, atunci acesta este modelul perfect pentru tine.

►Locul 3 |Mercedes-Benz AMG GT facelift

Mercedes-Benz AMG GT este un automobil de performanta de top, cu un design sportiv si agresiv. Recent, acesta a suferit un facelift, aducandu-i un exterior mai modern si mai atractiv, precum si o serie de imbunatatiri in ceea ce priveste performantele si tehnologia.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale faceliftului este motorul V8 biturbo de 4.0 litri, care acum ofera o putere de 580 de cai putere si un cuplu maxim de 700 de Nm. Acest motor ofera o acceleratie de la 0 la 100 km/h in doar 3,6 secunde, facand din AMG GT unul dintre cele mai rapide masini de pe piata.

Un alt aspect important al faceliftului Mercedes-Benz AMG GT este tehnologia de ultima generatie pe care o ofera. Acesta vine echipat cu un sistem de infotainment cu ecran tactil de 12,3 inch, care ofera o gama larga de functii si conectivitate, precum si o camera 360 grade pentru o vizibilitate maxima in jurul masinii.

Mercedes-Benz AMG GT facelift este un automobil de performanta de top, cu un design sportiv si agresiv, care ofera o putere si un cuplu impresionante, precum si tehnologie de ultima generatie. Daca sunteti in cautarea unei masini de performanta care sa va faca sa iesiti in evidenta pe sosea, AMG GT facelift este alegerea ideala.

Daca sunteti in cautarea unei masini noi pentru anul 2023, atunci acestea sunt optiunile ideale pentru dumneavoastra. Toate aceste modele ofera performanta de excepție, impreuna cu un design elegant atat la exterior, cat si la interior. Acestea sunt caracteristici care le fac ideale pentru cei care apreciaza calitatea si performanta in acelasi timp.

Pentru a va ajuta sa luati cea mai buna decizie, puteti apela la serviciile unui dealer auto second hand, care va poate ajuta sa achizitionati modelul dorit si sa il transportati in siguranta oriunde in Romania, in doar 10 zile. Asadar, daca visati sa va achizitionati o masina de top, nu ezitati sa luati in considerare aceste modele de masini sport de top.