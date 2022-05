Top orașe din România pentru vegetarieni și vegani

Sabina Nisioi (bookingham.ro)

Veganismul și vegetarianismul sunt stiluri de viață tot mai des întâlnite la români. Descoperă care sunt cele mai populare orașe pentru aceștia.

Cluj-Napoca e cel mai popular oraș pentru vegani și vegetarieni

39% dintre români spun că au redus consumul de carne, în ultimii ani

Restaurantele spun că, la început, clienții încercau meniul vegan și vegetarian din curiozitate. Acum, e o obișnuință

Vegetarianismul și veganismul au luat o amploare tot mai mare în România, în ultimii ani. Mai mult decât un „regim alimentar”, veganismul și vegetarianismul au devenit stiluri de viață. Acestea presupun excluderea anumitor alimente, dar și susținerea unor valori care țin de etică și luarea unor decizii care influențează mediul înconjurător.

Noi am vrut să aflăm care sunt cele mai populare locuri din România, pentru vegani și vegetarieni. În acest sens, am luat cele mai mari 30 de orașe din țară și am calculat un scor bazat pe: interesul localnicilor pentru veganism și vegetarianism, volumul de căutări, în funcție de populație, și numărul de restaurante cu opțiuni vegane și vegetariene, raportate la populația orașului.

Datele arată că Transilvania e cea mai populară regiune din România pentru vegani și vegetarieni. Cluj-Napoca se situează pe primul loc, cu un scor de 81.86, urmat de Sibiu pe locul doi, cu un scor de 65.90.

Față de acestea, Bucureștiul e mai puțin prietenos cu localnicii vegani și vegetarieni, acumulând un scor de 63.97, poziționându-se astfel pe locul 3. Top 5 e completat de Brașov (61.65) și Timișoara (61.30).

Alte restaurante care oferă diversitate pentru vegani și vegetarieni, se găsesc tot în orașele mari din țară: Iași (57.13), Oradea (55.04) și Constanța (54.60).

La coada clasamentului, se află Brăila (37.25), Focșani (32.52) și Botoșani (32.50). Din top 30, acestea sunt orașele cel mai puțin populare în rândul veganilor și vegetarienilor.

Uitându-ne strict la numărul de restaurante cu opțiuni vegetariene, raportate la populație, se observă că Sibiul e pe locul întâi. Aproape un sfert dintre localurile orașului transilvănean au și opțiuni pentru vegetarieni (54, dintr-un total de 228).

În top 5 locuri vegetarian-friendly din țară, se mai numără și: Brașov (30.27), Cluj-Napoca (29.54), Alba-Iulia (21.43) și București (19.66).

În timp ce Sibiul e cel mai friendly oraș din țară cu vegetarienii, când vine vorba de veganism, Cluj-Napoca e orașul cu cele mai multe restaurante, raportate la numărul de locuitori, care oferă astfel de opțiuni (18.28). Pe locul al doilea, se află Brașovul (17.74), pe locul al treilea se află Sibiul (16.21), urmat de București (10.73) și Alba-Iulia (9.38).

Avantajul localurilor cu opțiuni vegane e că meniul lor poate satisface și nevoile vegetarienilor, pe când, viceversa, nu se poate spune același lucru.

39% dintre români afirmă că au redus consumul de carne în ultimii ani

Trendul ascendent al veganismului și vegetarianismului se reflectă și în alegerile românilor privind consumul de carne. Întrebați dacă observă modificări în cantitatea consumată, 39% dintre respondenți au răspuns că mănâncă mai puțină carne, în ultimii ani.

Totuși, carnea continuă să fie un aliment important. 45% dintre respondenții la chestionar au spus că mănâncă preparate din carne aproape în fiecare zi sau chiar zilnic. Dintre aceștia, 16% au afirmat că nu există masă la care să nu consume carne.

Întrebați ce i-ar împiedica să adopte un stil de viață vegetarian sau vegan, românii au răspuns că: mâncărurile care nu conțin carne nu sunt la fel de sățioase (35%), preparatele vegane și vegetariene nu sunt la fel de diversificate (26%), un astfel de stil de viață ar fi prea costisitor (21%), nu cunosc alternativele (19%), înlocuitorii pentru carne (crenvuști, burgeri vegetali etc.) nu sunt sănătoși (18%), sau nu găsesc ușor alternativele în magazine (15%).

La început, românii comandau dish-uri vegane și vegetariene din curiozitate. Acum, a devenit o obișnuință

Asta afirmă specialiștii în domeniu. În ultimul an, prețul materiei prime pentru dish-urile vegane și vegetariene a crescut tot mai mult.

„De exemplu, dacă acum un an, o cutie de ciuperci champignon era 9 lei, acum a ajuns 11 lei, fapt care a cauzat și o creștere a prețurilor din meniu.” – Chef Robert Mârza, Samsara Cluj-Napoca

Chef Robert Mârza face parte din echipa Samsara Earthfood de 7 ani deja. Fiind bucătar într-un local cu specific vegan și vegetarian, a reușit să observe cum au evoluat cele două stiluri de viață, în rândul românilor.

„Dacă la început oamenii veneau din curiozitate, acum cei care ne trec pragul o fac pentru că pun accent pe calitate și sănătate. Folosim ingrediente sezoniere, proaspete, de la producătorii locali, iar oaspeții noștri știu asta.”– Chef Robert Mârza, Samsara Cluj-Napoca

Și restaurantele care nu sunt exclusiv vegetariene apelează la producători locali, pentru a obține materia primă necesară creării meniului mixt. Chef Bogdan Zamfir, de la restaurantul Trufanda, ne spune că:

„Încerc pe cât posibil să lucrez și să pun în evidență bogățiile pământului, în perioada lor de glorie. Suntem într-o continuă căutare de producători locali, pentru că numai așa putem înțelege procesul și munca din spate, și putem gusta și testa, până obținem rezultatul.” – chef Bogdan Zamfir, Trufanda

Cu toate acestea, chef-ul restaurantului din Iași afirmă că majoritatea celor care trec pragul preferă în continuare carnea.

„În această parte a țării, cea mai iubită legumă este porcul. Cu toate acestea, încercăm să îmbrățișăm preferințele tuturor clienților noștri, dar asta nu înseamnă că și reușim să-i satisfacem pe toți.” – chef Bogdan Zamfir, Trufanda



Pentru acest studiu, au fost extrase date din insse.ro, Google Trends și Tripadvisor. Informații cu privire la populațiile celor 30 de orașe au fost preluate de la Direcțiile Județene de Statistică, interesul localnicilor în ceea ce privește veganismul și vegetarianismul a fost evaluat conform Google Trends, iar numărul total de restaurante, respectiv al celor care oferă opțiuni vegane și vegetariene, a fost extras din Tripadvisor.