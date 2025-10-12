Tragedie în Tennessee: 16 morți după o explozie ”devastatoare” la o fabrică de explozibili

O explozie puternică produsă vineri dimineață la o fabrică de explozibili din McEwen, Tennessee, a provocat moartea a cel puțin 16 persoane, au anunțat autoritățile locale. Incidentul s-a produs la Accurate Energetic Systems (AES), o companie specializată în producția de materiale explozive pentru industria militară, aerospațială și minieră.



O explozie fără supraviețuitori

Într-o conferință de presă susținută sâmbătă, șeriful comitatului Humphreys, Chris Davis, a declarat că echipele de intervenție nu au găsit niciun supraviețuitor în urma deflagrației.

„În acest moment nu am găsit niciun supraviețuitor și presupunem că toți cei 16 muncitori sunt decedați”, a spus Davis, cu vocea tremurândă.

Inițial, autoritățile raportaseră 18 persoane dispărute, însă ulterior s-a stabilit că două dintre acestea nu se aflau în fabrică în momentul exploziei.

Căutările, care inițial au fost acțiuni de salvare, s-au transformat rapid în misiuni de recuperare a rămășițelor, din cauza gravității situației și a distrugerilor masive provocate de explozie.

„Este una dintre cele mai devastatoare scene cu care m-am confruntat în întreaga mea carieră. Clădirea pur și simplu a dispărut”, a declarat șeriful.

Cauza, încă necunoscută

Motivul care a dus la explozia de la Accurate Energetic Systems nu a fost încă determinat. Specialiștii de la Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili (ATF), împreună cu Centrul Național pentru Instruire și Cercetare în Domeniul Explozibililor, investighează locul tragediei.

Datorită naturii volatile a substanțelor chimice aflate la fața locului, ancheta este una lentă și metodică. Autoritățile au anunțat că sâmbătă vor fi efectuate explozii controlate, pentru a neutraliza materialele periculoase rămase, astfel încât echipele de intervenție să poată continua în siguranță operațiunile de recuperare.

Patru sau cinci persoane au fost transportate la spital, dar detalii despre starea lor nu au fost făcute publice.

O comunitate în stare de șoc

Explozia a fost atât de puternică încât a fost auzită și simțită la peste 15 kilometri distanță. O cameră de supraveghere din localitatea Lobelville, situată la aproximativ 18 kilometri de fabrică, a surprins momentul deflagrației, iar imaginile arată cum zgomotul și unda de șoc au făcut casele să vibreze.

„Explozia a fost atât de puternică încât am crezut că a explodat casa mea”, a povestit Kadi Arnold, o localnică din McEwen, pentru ABC News.

„Când mi-am dat seama că nu era casa mea, am știut imediat că s-a întâmplat ceva grav la AES. Suntem o comunitate mică, unită, și suntem toți devastați”, a adăugat ea.

Șeriful Davis a subliniat că prioritatea autorităților este acum sprijinirea familiilor victimelor și identificarea rămășițelor prin date telefonice și teste ADN.

„Pe măsură ce înaintăm cu ancheta, devine tot mai clar cât de devastator a fost acest eveniment pentru comunitatea noastră”, a spus el.

Despre compania Accurate Energetic Systems

Potrivit site-ului oficial, Accurate Energetic Systems produce explozibili și dispozitive energetice destinate Departamentului Apărării al SUA, Departamentului Securității Interne, precum și companiilor din domeniile demolărilor și mineritului.

Ancheta continuă, iar autoritățile avertizează că procesul de identificare și curățare a zonei ar putea dura câteva zile, din cauza riscului de noi deflagrații.